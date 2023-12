रणबीर कपूर की 'एनिमल' ने सात समंदर पार रचा इतिहास, ऐसा करने वाली पहली हिंदी फिल्म

Animal Creates History: रणबीर कपूर स्टारर 'एनिमल' आखिरकार सिनेमाघरों में पहुंच गई है. फिल्म को अब तक समीक्षकों और दर्शकों से सकारात्मक रिव्यू मिल रहा है. सिर्फ भारत में ही नहीं, यह फिल्म कथित तौर पर दुनिया भर में राज कर रही है. शुक्रवार, 1 दिसंबर को 'एनिमल' के आधिकारिक एक्स (जिसे पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था) हैंडल ने साझा किया कि फिल्म ने उत्तरी अमेरिका में 1 मिलियन डॉलर का आंकड़ा पार कर लिया है.

इसके साथ ही संदीप रेड्डी वांगा निर्देशित यह फिल्म खास उपलब्धि हासिल करने वाली उत्तरी अमेरिका में पहली हिंदी फिल्म बन गई है. सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा गया, ''इतिहास बन गया!! एनिमल ने उत्तरी अमेरिका में 1 मिलियन डॉलर का आंकड़ा पार किया. यह उपलब्धि हासिल करने वाली पहली हिंदी फिल्म! टूटेंगे कई और रिकॉर्ड!''

HISTORY IS MADE!! #Animal crossed $1 Million in North America premieres at 5:30 PM PST! First ever hindi film to achieve this feat!

Many more records will be broken! #AnimalPremieres #AnimalTheFilm pic.twitter.com/wzx1zhIsXx

— Animal The Film (@AnimalTheFilm) December 1, 2023