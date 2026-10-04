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अंजलि पाटिल की 'सेल्वी' ने रचा इतिहास? बुसान के बाद अब साओ पाउलो फिल्म फेस्टिवल में एंट्री

Anjali Patil: नेशनल अवॉर्ड विजेता अभिनेत्री अंजलि पाटिल की फिल्म 'सेल्वी' ने बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में वर्ल्ड प्रीमियर के बाद अब 50वें साओ पाउलो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में जगह बनाई है.

Written ByKajol Gupta
Published: Oct 04, 2026, 11:26 PM IST|Updated: Oct 04, 2026, 11:26 PM IST
अंजलि पाटिल की 'सेल्वी' ने रचा इतिहास? बुसान के बाद अब साओ पाउलो फिल्म फेस्टिवल में एंट्री

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Kajol Gupta

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काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर या एक्स और इंस्टाग्राम हैंडल्स पर कनेक्ट कर सकते है. सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

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