एक्ट्रेस का टूटा 7 साल पुराना रिश्ता, करोड़पति बिजनेसमैन से की शादी, संस्कारी बहू से मिली शोहरत

अंकिता लोखंडे टीवी जगत की पॉपुलर एक्ट्रेस हैं. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत सीरियल पवित्र रिश्ता से की थी. इस सीरियल से उन्हें घर-घर में पहचान मिली थी. 

 

Written By  Shilpa|Last Updated: Dec 20, 2025, 09:48 PM IST
टीवी जगत की पॉपुलर एक्ट्रेस अंकिता लोखंडे अपनी खूबसूरती और शानदार एक्टिंग के लिए जानी जाती हैं. अंकिता बचपन से ही एक्ट्रेस बनाना चहती थी. अंकिता ने अपने करियर की शुरुआत टीवी सीरियल से की थी. सीरियल में संस्कारी बहू के किरदार से एक्ट्रेस को शोहरत मिली. आज के समय अंकिता अपनी लग्जरी लाइफ जी रही हैं लेकिन एक समय था जब एक्ट्रेस ने बुरा वक्त देखा था. 

संस्कारी बहू से मिली पहचान 
अंकिता लोखंडे को फेम साल 2009 में सीरियल पवित्र रिश्ता से मिली है. इस सीरियल में अर्चना का किरदार निभाया था, आज भी लोग अंकिता को अर्चना के नाम से जानते हैं सीरियल में एक्ट्रेस ने आदर्श बहू और पत्नी का किरदार निभाया था. इसी 1 किरदार से उन्होंने शोहरत कमाई.

7 साल पुराना रिश्ता टूटा 
पवित्र रिश्ता सीरियल पर अंकिता की मुलाकात सुशांत सिंह राजपूत से हुई थी. दोनों सीरियल के लीड किरदार थे. दोनों की जोड़ी को ऑनस्क्रीन काफी पसंद किया जाता था. वहीं ऑफ स्क्रीन दोनों की नजदीकियां बढ़ी और दोनों रियल लाइफ में भी एक दूसरे से प्यार करने लगे. सुशांत सिंह राजपूत बॉलीवुड फिल्मों में करियर बनाने के लिए चले गए वहीं अंकिता का शादी का सपना रह गया, दोनों का 7 साल पुराना रिश्ता टूट गया था. 

बिजनेसमैन से की शादी 
सुशांत सिंह राजपूत से ब्रेकअप के बाद अंकिता लंबे समय तक तनाव में थी. ब्रेकअप से बाहर आने के बाद अंकिता ने बिजनेसमैन विक्की जैन को डेट किया. 3 साल डेटिंग के बाद शादी अंदाज में एक्ट्रेस ने 7 फेरे लिए. अंकिता और विक्की की शादी में पानी की तरह पैसा बहाया गया था. आज अंकिता मुंबई में पति विक्की के साथ करोड़ों के अपार्टमेंट में रहती हैं और लग्जरी लाइफ जीती हैं.  

35 साल की इस हसीना के 5 आइटम सॉन्ग, डांस-अदाएं और ग्लैमर से लूटी थी महफिल

About the Author
author img
Shilpa

शिल्पा सिंह ने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इनकी खास दिलचस्पी  एंटरनेटमेंट और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयो पर है. शिल्पा को राइटिंग के अलावा फिल्में द...और पढ़ें

TAGS

BollywoodAnkita Lokhande

