सुशांत सिंह राजपूत की मौत के 3 महीने पूरे, अंकिता ने कही दिल छूने वाली बात

नई दिल्ली: दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) की पूर्व-प्रेमिका अंकिता लोखंडे ने उनकी मौत के तीन महीने होने पर एक 'इमोशनल पोस्ट' साझा किया है. अंकिता ने सोमवार को अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर लिखा, 'वक्त कितना जल्द बीत जाता है. जिंदगी अपनी रफ्तार से चलती रहती है, लेकिन अपने प्रियजनों की कुछ यादें कभी भी नहीं भूलतीं. सुशांत तुम हमेशा हमारी यादों में और विचारों में रहोगे.'

अंकिता लोखंडे का ट्वीट

अंकिता लोखंडे ने ट्वीट में हैशटैग 'जस्टिस फॉर सुशांत इज ग्लोबल डिमांड' और हैशटैग 'इट आलरेडी थ्री मंथ टुडे' का प्रयोग किया. अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत ने 14 जून को मुंबई स्थित फ्लैट पर खुदकुशी कर ली थी, इस घटना को बीते हुए आज 3 महीने हो चुके हैं.

Time flies fast .

Life goes on at its own pace

But some memories can never be forgotten of our dearest ones.

You will always remain in our thoughts Sushant . #Justice4SSRIsGlobalDemand #itsalready3monthstoday @shwetasinghkirt @vikirti @jainvick pic.twitter.com/Ij452X02Qk

— Ankita lokhande (@anky1912) September 14, 2020