'क्या 2045 में भी याद रहेंगे शाहरुख?' SRK पर अनु कपूर का बड़ा हमला! बोले- 'आखिरी सुपरस्टार' कहना जल्दबाजी

बॉलीवुड के मशहूर कलाकार अनु कपूर अपने बेबाक अंदाज और तीखी टिप्पणी के लिए जाने जाते हैं. वो किसी भी मुद्दे पर बिना किसी के झिझक और डर के खुलकर अपनी बात को रखते हैं. लेकिन उनकी ये आदत कभी-कभी उनके लिए ही नुकसानदायक साबित होती है. एक्टर ने हाल ही में बॉलीवुड के बादशाह यानी शाहरुख खान को लेकर एक टिप्पणी की, जिससे एसआरके के फैंस नाराज हो गए और उन्होंने अनु कपूर को सोशल मीडिया पर ट्रोल करना शुरु कर दिया.
दरअसल हाल ही में अनु कपूर ने एक इंटरव्यू में कहा कि किसी भी कलाकार को हमेशा के लिए 'आखिरी सुपरस्टार' कहना सही नहीं है, क्योंकि समय के साथ नए सितारे आते रहते हैं और लोगों की पसंद भी बदलती रहती है. अनु कपूर ने हाल ही में दिए गए एक इंटरव्यू में उन्होंने शाहरुख खान के लंबे करियर की तारीफ भी की, लेकिन साथ ही ये सवाल भी उठाया कि क्या वो साल 2045 में भी उतने ही पसंदीदा रहेंगे जितने आज हैं.
अनु कपूर ने कहा कि बॉलीवुड में पहले भी कई कलाकारों को 'आखिरी सुपरस्टार' जैसे खिताब दिए जा चुके हैं. उन्होंने राजेश खन्ना का उदाहरण देते हुए कहा कि एक समय उन्हें भी सबसे बड़ा सुपरस्टार माना जाता था, लेकिन उसके बाद भी इंडस्ट्री में अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान और कई बड़े सितारे आए. अनु का मानना है कि सिनेमा कभी नहीं रुकता और हर दौर अपने नए सितारे पैदा करता है. इसलिए किसी एक कलाकार को हमेशा के लिए आखिरी सुपरस्टार घोषित करना जल्दबाजी होगी.
अनु कपूर ने बातचीत के दौरान अमिताभ बच्चन, लता मंगेशकर और आशा भोसले जैसे कलाकारों का उदाहरण भी दिया, जिन्होंने कई सालों तक अपनी पहचान और पॉपुलैरिटी को बनाए रखा. उन्होंने कहा कि शाहरुख खान ने साल 1992 के आसपास अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की थी और अब उन्हें इंडस्ट्री में तीन दशक से ज्यादा का समय हो चुका है. इसके बाद अनु ने सवाल किया कि क्या शाहरुख अगले 19 साल बाद यानी 2045 में भी उसी तरह लोगों की पसंद रह पाएंगे, जैसे आज हैं.
उन्होंने साफ शब्दों में कहा, 'मुझे नहीं लगता कि वो 2045 में भी उसी तरह लोगों के पसंदीदा रहेंगे.' हालांकि, उन्होंने यह भी माना कि शाहरुख की ग्लोबल पहचान, पॉपुलैरिटी और कमाई की सफलता बेहद बड़ी है, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है.
जब इंटरव्यू में अनु कपूर से फिल्म 'डर' में शाहरुख खान के साथ काम करने के एक्सपीरियंस के बारे में पूछा गया तो पहले उन्होंने कहा कि उन्हें याद ही नहीं कि उन्होंने शाहरुख के साथ काम किया है. बाद में जब उन्हें याद दिलाया गया कि दोनों ने साल 1993 में रिलीज हुई यश चोपड़ा की फिल्म 'डर' में साथ में काम किया है, तो उन्होंने बताया कि वो फिल्म की शूटिंग के लिए केवल तीन दिनों के लिए सेट पर गए थे.
उस समय शाहरुख इंडस्ट्री में नए थे और उनका उनसे ज्यादा कॉन्टैक्ट नहीं रहा. अनु कपूर ने कहा कि उनका शाहरुख से कोई पर्सनल रिलेशन नहीं है, इसलिए उनके मन में उनके के लिए केवल शुभकामनाएं और दुआएं ही हैं.
अनु कपूर ने 'आखिरी सुपरस्टार' वाली बात को खारिज किया हो, लेकिन उन्होंने शाहरुख खान की फैमिली की खुलकर तारीफ की. अनु ने कहा कि उन्होंने हमेशा यही सुना है कि शाहरुख एक जिम्मेदार पिता, अच्छे पति और परिवार का ख्याल रखने वाले इंसान हैं. उनके मुताबिक, स्टारडम से कहीं ज्यादा अहम बात ये है कि कोई इंसान अपने परिवार के साथ कैसा व्यवहार करता है. उन्होंने कहा कि सुपरस्टार आते-जाते रहते हैं, लेकिन अच्छे इंसान की पहचान हमेशा बनी रहती है. इसी वजह से उन्होंने शाहरुख को उनके पर्सनल लाइफ के लिए शुभकामनाएं भी दीं.
शाहरुख खान ने अपने करियर की शुरुआत टीवी सीरियल 'फौजी' और 'सर्कस' से की थी. इसके बाद साल 1992 में फिल्म 'दीवाना' से बॉलीवुड में कदम रखा और 'बाजीगर', 'डर', 'दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे', 'दिल तो पागल है', 'कुछ कुछ होता है', 'देवदास', 'चक दे! इंडिया', 'चेन्नई एक्सप्रेस', 'पठान', 'जवान' और 'डंकी' जैसी फिल्मों से खुद को हिंदी सिनेमा के सबसे बड़े सितारों में शामिल कर लिया.
इंडिया ही नहीं, विदेशों में भी उनकी जबरदस्त फैन फॉलोइंग है. साल 2014 में अनुपम खेर के शो 'कुछ भी हो सकता है' में शाहरुख ने खुद को 'स्टार्स में आखिरी' बताया था, जिसके बाद से ये बयान लगातार खबरों में छाया रहा. अब अनु कपूर की टिप्पणी ने इस बहस को फिर से हवा दे दी है कि क्या शाहरुख वाकई बॉलीवुड के 'आखिरी सुपरस्टार' हैं या आने वाले समय में नए सितारे इस पहचान को आगे बढ़ाएंगे.