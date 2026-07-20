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'क्या 2045 में भी याद रहेंगे शाहरुख?' SRK पर अनु कपूर का बड़ा हमला! बोले- 'आखिरी सुपरस्टार' कहना जल्दबाजी

Annu Kapoor On Shah Rukh Khan: हिंदी सिनेमा के दिग्गज कलाकार अनु कपूर ने हाल ही में शाहरुख खान को लेकर ऐसा बयान दिया है, जिसने बॉलीवुड में एक नई बहस छेड़ दी है. शाहरुख खान को अक्सर 'बॉलीवुड का आखिरी सुपरस्टार' कहा जाता है, लेकिन अनु कपूर इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हैं.

Written ByJyoti Rajput
Published: Jul 20, 2026, 10:52 PM IST|Updated: Jul 20, 2026, 10:53 PM IST
'क्या 2045 में भी याद रहेंगे शाहरुख?' SRK पर अनु कपूर का बड़ा हमला! बोले- 'आखिरी सुपरस्टार' कहना जल्दबाजी

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Jyoti Rajput

Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले 1 साल से ज्यादा से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. दैनिक जागरण प्रिंट और सहारा न्यूज नेटवर्क में ट्रेनिंग लेने के बाद अब Zee News में काम कर रही हैं. कुछ समय तक लाइफस्टाइल की खबरों में काम करने के बाद अब एंटरटेनमेंट में काम कर रही हैं. वहीं हॉलीवुड की खबरों और फिल्मों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी (MCU) से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री हासिल की है. आप Jyoti.Rajput@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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