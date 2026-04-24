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Hindi Newsबॉलीवुडपहले तमन्ना भाटिया को कहा ‘दूधिया बदन’... अब सफाई देते फिर रहे अन्नू कपूर, बोले- ‘बुरा लगा तो छू लूंगा पैर…’

पहले तमन्ना भाटिया को कहा ‘दूधिया बदन’... अब सफाई देते फिर रहे अन्नू कपूर, बोले- ‘बुरा लगा तो छू लूंगा पैर…’

बॉलीवुड एक्टर अन्नू कपूर को अपने तीखे रिएक्शन और बेबाक अंदाज के लिए जाना जाता है. पिछले दिनों उन्होंने तमन्ना भाटिया की शक्ल -सूरत को लेकर टिप्पणी की थी, जिसके बाद काफी विवाद हुआ था. वहीं हाल ही में एक्टर ने इस विवाद पर अपनी प्रतिक्रिया दी है. 

Written By  Jyoti Rajput|Last Updated: Apr 24, 2026, 12:34 PM IST
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पहले तमन्ना भाटिया को कहा ‘दूधिया बदन’... अब सफाई देते फिर रहे अन्नू कपूर, बोले- ‘बुरा लगा तो छू लूंगा पैर…’

दिग्गज कलाकार अन्नू कपूर को न सिर्फ अपनी बेहतरीन एक्टिंग बल्कि हाजिरजवाबी के लिए भी जाना जाता है. वो अपने विचारों को हमेशा खुलकर व्यक्त करते हैं और अपनी बात को किसी के सामने रखने में जरा भी कतराते नहीं हैं. शायद, अपनी इसी आदत के चलते उन्होंने साल 2025 में एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया की बॉडी को लेकर एक टिप्पणी दे दी थी, जिसके बाद लोगों ने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया और देखते ही देखते ये एक बड़ा मुद्दा बन गया. वहीं हाल ही में एक्टर ने अपने रिमार्क पर बात करते हुए रिएक्शन दिया है और साथ ही इस पर सफाई भी दी है. 

साल 2025 में एक इंटरव्यू के दौरान अन्नू कपूर ने तमन्ना भाटिया के गाने ‘आज की रात’ पर रिएक्शन देते हुए कहा, ‘माशाल्लाह क्या दूधिया बदन है.’ एक्टर का ये रिमार्क तुरंत इंटरनेट पर वायरल हो गया और लोगों ने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया. वहीं अब इस विवाद पर बात करते हुए उन्होंने सफाई दी है. 

अन्नू कपूर का रिमार्क
अन्नू कपूर ने अपने इस रिमार्क पर बात करते हुए कहा, ‘पिछले साल अमेरिका में मेरे शो थे. मैंने अपनी क्रिएटिव टीम से कहा कि कम्पिटर अच्छे हैं, इसलिए एक गुगली-टाइप गाना मुझे बताइए. फिर उन्होंने आज की रात गाना बजाया. मैंने कहा, म्यूजिक काफी अच्छा है , तो उन्होंने कहा, हां, बहुत पॉपुलर सॉन्ग है. लेकिन प्रतियोगी इसमें अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे, इसलिए इसे गुगली-टाइप गाना बनाया जा सकता है क्योंकि इसमें मुखड़ा पूरी तरह से नहीं लगता. मैंने उनसे वीडियो दिखाने को कहा. मैंने वीडियो देखा और कहा कि वो बहुत अच्छा डांस कर रही हैं. बस यही सब हुआ.’

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ऑनलाइन ट्रोलिंग पर दी सफाई
ऑनलाइन ट्रोलिंग को लेकर बात करते हुए उन्होंने बताया कि लैंग्वेज की वजह से मामला बिगड़ गया है. उन्होंने कहा कि जहां कुछ लोगों ने उनकी बात नाराजगी जताते हुए उनसे गाली-गलौज की, वहीं कुछ अन्य लोगों ने बताया कि अंग्रेजी में ‘दूधिया शरीर’ शब्द का इस्तेमाल करना बहुत आम है. उन्होंने आगे कहा, ‘अगर आप इसे इंग्लिश में कहते हैं, तो ठीक है, लेकिन हिंदी में ये प्रॉब्लम बन जाती है. अपनी भाषा में गाली-गलौज ज्यादा चुभती है, लेकिन अगर आप वही बात इंग्लिश में कहें, तो किसी को कोई परेशानी नहीं होती. अगर मैंने 'दूधिया शरीर' कहा होता, तो कोई समस्या नहीं होती. उसकी उम्र क्या होगी 28, 30? मेरे बच्चे भी उसी उम्र के हैं. सिर्फ इसलिए कि मैंने 'दूधिया बदन' कहा, लोग मुझे बूढ़ा कहने लगे और ट्रोल करने लगे. 

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रोल्स-रॉयस से की अपनी टिप्पणी की तुलना 
अन्नू ने अपनी बात को सही ढंग से रखते हुए और सफाई देते हुए समझाया कि वो अगर किसी के शारीरिक रूप को देखें, तो ये चाहत के बजाय सिर्फ तारीफ के रुप में देखते हैं. उन्होंने आगे साफ किया कि किसी के शरीर की तारीफ करना वासना के बराबर नहीं है. इन दोनों चीजों में अंतर है. अपनी को समझाने के लिए उन्होंने अपनी इस टिप्पणी की तुलना रोल्स-रॉयस जैसी लग्जरी कार की तारीफ करने से की, उन्होंने कहा कि तारीफ का मतलब हमेशा उसे चाहना या उस पर लट्टू होना नहीं होता. 

अन्नू कपूर माफी मांगने को तैयार
एक्टर अन्नू कपूर ने इस विवाद पर कहा कि अपने शब्दों की जिम्मेदारी लेने में मुझे कोई झिझक महसूस नहीं होती है. उन्होंने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो वो माफी मांगने के लिए भी तैयार हैं. एक्टर ने आगे कहा, ‘अगर वो मुझसे पूछे कि क्या मैंने ऐसा कहा था, तो मैं कहूंगा हां, मैंने कहा था. अगर आपको बुरा लगा, तो मैं आपके पैर छू लूंगा. अगर एक 71 साल का आदमी उनके पैर छूता है, तो वो क्या कहेंगी? कुछ नहीं, क्योंकि मैं ये किसी गलत इरादे से नहीं कर रहा हूं.’

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