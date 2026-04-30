अन्नू कपूर ने कर दिया एक और चौंकाने वाला खुलासा, शूटिंग में ‘आउट ऑफ कंट्रोल’ हुए एक्टर के बारे में कही ये बात, बोले- ‘2 दिन तक कमरे से नहीं निकलीं…’

बॉलीवुड के दिग्गज कलाकार अन्नू कपूर इन दिनों लगातार सुर्खियों में छाए हुए हैं. बीते दिनों उन्होंने अपने करियर से जुड़ी दो बड़ी कॉन्ट्रोवर्सी को लेकर सफाई दी थी, जिसमें फिल्म ‘सात खून माफ’ में प्रियंका चोपड़ा के साथ इंटीमेट सीन को लेकर भी उन्होंने क्लियरिटी दी. एक्टर अपने बेबाक अंदाज और बिना झिझक के अपनी बात रखने के लिए जाने जाते हैं, उनकी इस पर्सनालिटी के चलते ही हाल ही में उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा एक चौंकाने वाला खुलासा किया है, जिसे सुनकर आम लोग हैरान रह गए हैं. उन्होंने हाल ही में एक पॉडकास्ट में फिल्म में दिखाए जाने वाले रोमांटिक और इंटीमेट सीन को लेकर चर्चा की, इस दौरान उन्होंने बताया कि कैसे कई बार कलाकार ऐसे सीन करते समय ‘आउट ऑफ कंट्रोल’ हो जाते हैं.

एक्टर ने फिल्मों में रोमांटिक सीन और इंटीमेट सीन को लेकर बात करते हुए एक चौंकाने वाली सच्चाई के बारे में बताया. उन्होंने कहा कि शूटिंग या ऐसे सीन के समय कभी-कभी कुछ कलाकार आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं और डायरेक्टर के ‘कट’ बोलने के बाद भी खुद को नहीं रोक पाते.

फिल्म इंडस्ट्री की चौंकाने वाली हकीकत

अन्नू कपूर ने इस बातचीत के दौरान इंडस्ट्री से जुड़ा एक चौंकाने वाला खुलासा किया, उन्होंने कहा, ‘मैंने सेट पर खुद देखा है कि इंटीमेट सीन करते समय कई एक्टर्स आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं. डायरेक्टर के कट बोलने के बाद भी नहीं रुकते. कुछ लोग इसका फायदा उठाते हैं, लेकिन मैंने कभी भी ऐसा नहीं किया.’ उन्होंने आगे एक घटना के बारे में जिक्र करते हुए कहा कि एक सीन के दौरान एक हीरो इतना आगे बढ़ गया कि ‘कट’ कहने के बावजूद वो नहीं रुका. एक्ट्रेस को खुद को छुड़ाने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ा. वो बहुत घबरा गई और भागकर चली गई. इसके बाद वो दो दिन तक अपने कमरे से बाहर नहीं निकलीं.

Add Zee News as a Preferred Source

प्रियंका के साथ किसिंग सीन कॉन्ट्रोवर्सी पर सफाई

मैंने कभी भी इंटीमेट सीन देते हुए किसी का गलत फायदा नहीं उठाया. इस बातचीत के दौरान कलाकारों का नाम गुप्त रखते हुए कहा कि कई कलाकार ये बात साबित कर देंगे. साल 2011 में रिलीज हुई फिल्म ‘सात खून माफ’ में प्रियंका चोपड़ा के साथ इंटीमेट सीन को लेकर हुई कॉन्ट्रोवर्सी पर बात करते हुए अन्नू कपूर ने कहा, फिल्म के डायरेक्टर विशाल भारद्वाज ने उन्हें पहले ही बताया था कि प्रियंका किसिंग सीन को लेकर हिचकिचा रही हैं. अन्नू ने कहा कि उन्होंने खुद सीन हटाने का सुझाव दिया था, लेकिन डायरेक्टर ने ऐसा करने से मना कर दिया. लेकिन ये कॉन्ट्रोवर्सी उस समय एक बड़ा मुद्दा बन गया, जब एक्टर ने कहा कि प्रियंका को हीरो के साथ इंटीमेट सीन करने में कोई समस्या नहीं होती, लेकिन उनके साथ करने में दिक्कत है, क्योंकि वो 'हीरो' टाइप नहीं हैं.

तमन्ना भाटिया पर किया था कमेंट

अन्नू कपूर ने कुछ समय पहले एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया के गाने ‘आज की रात’ को लेकर कमेंट करते हुए उन्हें ‘दूधिया बदन’ कह दिया था. उनके इस कमेंट के बाद इंटरनेट पर हंगामा मच गया था और एक्टर की ट्रोलिंग भी खूब हुई थी, जिसके बाद उन्होंने सफाई देते हुए कहा था कि लैंग्वेज के कारण उनके शब्दों का मतलब अलग हो गया. एक्टर ने कहा अगर वो इंग्लिश में कहते तो वो खराब नहीं लगता. लेकिन हिंदी में कहा तो लोगों ने इसे गलत समझ लिया. हालांकि बाद में उन्होंने कहा कि अगर एक्ट्रेस को बुरा लगा है तो, वो माफी मांगने और उनके पैर छूने को तैयार हैं. वहीं इस कमेंट पर तमन्ना भाटिया ने किसी भी प्रकार का रिएक्शन नहीं दिया.