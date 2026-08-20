4,000 फीस, हाथ में आए 10,000! अनिल कपूर के नाम का चेक लेकर घूमते रहे अन्नू कपूर, फिर बोनी कपूर ने जमकर लगाई क्लास

इस किस्से में असली ट्विस्ट तब आया, जब बोनी कपूर अपने भाई अनिल कपूर का चेक लेने यश चोपड़ा के ऑफिस पहुंचे. अकाउंटेंट ने उन्हें बताया कि 10 हजार रुपये का चेक तो पहले ही जारी किया जा चुका है. बोनी कपूर को ये सुनकर हैरानी हुई, क्योंकि अनिल को ऐसा कोई चेक मिला ही नहीं था. पूछताछ करने पर पता चला कि दिल्ली से आए किसी एक्टर को वो चेक दे दिया गया था, जब बात आगे बढ़ी तो वो व्यक्ति अन्नू कपूर निकले. इसके बाद बोनी कपूर ने अन्नू कपूर से कहा कि चेक उनके भाई और फिल्म के हीरो अनिल कपूर के नाम पर है. अन्नू कपूर ने भी बिना किसी बहस के चेक उनके हवाले कर दिया.