4,000 फीस, हाथ में आए 10,000! अनिल कपूर के नाम का चेक लेकर घूमते रहे अन्नू कपूर, फिर बोनी कपूर ने जमकर लगाई क्लास

सोशल मीडिया पर हाल ही में कपिल शर्मा के शो का एक पुराना वीडियो वायरल हो गया है, जिसमें हिंदी सिनेमा के दिग्गज कलाकार अन्नू कपूर ने अपनी फिल्म ‘मशाल’ की शूटिंग के दौरान का एक किस्सा सुनाया. इस बातचीत में उन्होंने बताया कि फिल्म के दौरान उनके भुगतान में ऐसी गड़बड़ी हुई कि उनके हाथ 4 हजार रुपये की जगह 10 हजार रुपये का चेक आ गया. लेकिन सबसे ज्यादा दिलचस्प बात ये थी कि वो चेक उनके नाम पर नहीं, बल्कि फिल्म के हीरो अनिल कपूर के नाम पर जारी हुआ था. अन्नू कपूर के मुताबिक, उस वक्त उन्हें समझ ही नहीं आया कि आखिर ये रकम उनके हाथ कैसे आ गई.
अन्नू कपूर ने किस्सा सुनाते हुए बताया कि उस दौर में उनके साथ अनिल कपूर, सनी देओल और जैकी श्रॉफ जैसे कलाकार काम कर रहे थे. हालांकि, वो खुद को उस समय का स्ट्रग्लिंग आर्टिस्ट बताते हैं. उन्होंने कहा कि उनकी फिल्म में कोई बड़ी पहचान नहीं थी और उन्हें महज 4 हजार रुपये में काम मिला था.
अन्नू कपूर ने बताया कि फिल्म 'मशाल' की शूटिंग के दौरान उनका काम भी ऐसा था कि उन्हें दिलीप कुमार के पीछे खड़ा कर दिया जाता था. यानी उनके लिए वो दौर नाम और पैसे, दोनों के लिहाज से काफी मुश्किल था. ऐसे में जब उन्हें 4 हजार की जगह 10 हजार रुपये का चेक मिला, तो उन्हें लगा जैसे किस्मत अचानक उन पर मेहरबान हो गई हो. अन्नू कपूर ने बताया कि भुगतान से जुड़ी गड़बड़ी यश चोपड़ा के ऑफिस में हुई थी. चेक राजकमल स्टूडियो से उनके हाथ में आया, जब उन्होंने चेक पर 10 हजार रुपये की रकम देखी तो उन्हें यकीन ही नहीं हुआ.
अन्नू कपूर ने मजाकिया अंदाज में आगे कहा कि उन्हें लगा शायद यश चोपड़ा को उन पर तरस आ गया है और उन्होंने उनकी तय फीस से ढाई गुना ज्यादा रकम देने का फैसला कर लिया. उस समय अन्नू कपूर का बैंक अकाउंट भी नहीं था, इसलिए उन्होंने चेक अपने पास ही संभालकर रख लिया. उन्हें क्या पता था कि ये चेक असल में अनिल कपूर के नाम पर जारी हुआ है और कुछ दिनों बाद इसकी वजह से उनकी अच्छी-खासी क्लास लगने वाली है.
इस किस्से में असली ट्विस्ट तब आया, जब बोनी कपूर अपने भाई अनिल कपूर का चेक लेने यश चोपड़ा के ऑफिस पहुंचे. अकाउंटेंट ने उन्हें बताया कि 10 हजार रुपये का चेक तो पहले ही जारी किया जा चुका है. बोनी कपूर को ये सुनकर हैरानी हुई, क्योंकि अनिल को ऐसा कोई चेक मिला ही नहीं था. पूछताछ करने पर पता चला कि दिल्ली से आए किसी एक्टर को वो चेक दे दिया गया था, जब बात आगे बढ़ी तो वो व्यक्ति अन्नू कपूर निकले. इसके बाद बोनी कपूर ने अन्नू कपूर से कहा कि चेक उनके भाई और फिल्म के हीरो अनिल कपूर के नाम पर है. अन्नू कपूर ने भी बिना किसी बहस के चेक उनके हवाले कर दिया.
अन्नू कपूर ने इस पूरे किस्से को बेहद मजेदार अंदाज में सुनाया, लेकिन उनकी बातों से उस दौर के स्ट्रगल की झलक भी साफ दिखाई देती है. उन्होंने बताया कि उनके लिए 10 हजार रुपये उस समय बहुत बड़ी रकम थी, क्योंकि उनकी तय फीस सिर्फ 4 हजार रुपये थी. बावजूद इसके उन्होंने चेक अपने पास रखने के बजाय सही व्यक्ति को लौटा दिया. अन्नू कपूर ने कहा कि वो इतने ईमानदार थे कि चेक देखकर मन में आया लालच भी आखिरकार ईमानदारी के आगे टिक नहीं पाया.