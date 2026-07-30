'भूख से बचने के लिए दोपहर तक सोता था', अनु कपूर ने सुनाए संघर्ष भरे दिनों के किस्से; कहा-ड्राइवर ने भी नहीं छोड़ा साथ

हिंदी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता अनु कपूर की जिंदगी संघर्ष, मेहनत और हिम्मत की मिसाल है. भोपाल से मुंबई तक पहुंचने तक उनका सफर बिल्कुल भी आसान नहीं था. आर्थिक तंगी की के चलते उन्होंने बचपन में ही पढ़ाई छोड़ दी. साथ ही परिवार का खर्च चलाने के लिए उन्होंने कई छोटे-बड़े काम करने शुरू कर दिए. इस दौरान अन्नू कभी चाय बेची, कभी चाट का ठेला लगाया, कभी लॉटरी टिकट बेचे और ऑटो-रिक्शा भी चलाया.
अनु कपूर का सपना आईएएस अधिकारी बनने का था, लेकिन गरीबी ने उनके इस सपने को अधूरा छोड़ दिया. इसके बाद उन्होंने एक्टिंग की दुनिया में अपनी किस्मत आजमाने का फैसला किया.
जब वो मुंबई पहुंचे तो उनके जेब में सिर्फ 419.25 रुपये थे. पहले तो उन्हें उनके लुक्स के चलते काफी रिजेक्शन झेलना पड़ा. लेकिन फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी. लेकिन फिर अपनी शानदार एक्टिंग और मेहनत के दम पर उन्होंने इंडस्ट्री में अलग पहचान बनाई. इतना ही नहीं, उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार (नेशनल अवॉर्ड) से भी सम्मानित किया गया.
भास्कर की एक रिपोर्ट के मुताबिक, अन्नू ने एक इंटरव्यू में अपने संघर्ष के दिनों को याद करते हुए कहा, 'गुजारा करने के लिए मैंने चाय बेची और फास्ट फूड का स्टॉल भी लगाया. संघर्ष मेरे लिए कोई नई बात नहीं थी. मैंने बचपन से ही मुश्किलों का सामना किया था. इतना ही नहीं, उन्होंने चाट का स्टॉल भी लगाया, लॉटरी के टिकट बेचे और ऑटो-रिक्शा भी चलाया. तब उनकी प्राथमिकता बस गुजारा करना और परिवार का सहारा बनना था. फिर भी, आर्थिक तंगी के बावजूद, एक्टर बनने का उनका सपना कभी कमज़ोर नहीं पड़ा.
अनु कपूर ने सुनाए संघर्ष भरे दिनों के किस्से
अन्नू कपूर का थिएटर से गहरा नाता था. दरअसल, उनके पिता स्टेज पर परफॉर्म करते थे, जिससे उन्हें थिएटर में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिली. बाद में वे नेशनल स्कूल ऑफ़ ड्रामा (NSD) में शामिल हुए, जहां उनकी एक्टिंग को एक आकार मिला. लेकिन NSD में भी उन्हें रिजेक्शन का सामना करना पड़ा. मशहूर थिएटर डायरेक्टर बैरी जॉन के एक ऑडिशन में अन्नू कपूर को सबसे ज़्यादा मार्क्स मिले थे, लेकिन उन्हें रोल नहीं दिया गया क्योंकि उनका चेहरा उस किरदार के लिए सही नहीं था.
उस घटना को याद करते हुए अन्नू कहते हैं, 'मुझे सबसे ज़्यादा मार्क्स मिले थे, लेकिन मुझसे कहा गया कि मेरा चेहरा उस किरदार के लिए सही नहीं है. उस दिन मैं बहुत परेशान हुआ था.' 'टाइम्स ऑफ़ इंडिया' को दिए एक इंटरव्यू में अन्नू कपूर ने कहा था कि जब वे मुंबई आए थे, तो उनके पास सिर्फ़ ₹419.25 थे. उन्हें भरोसा था कि अगर वे ईमानदारी से काम करेंगे, तो एक दिन उन्हें ज़रूर पहचान मिलेगी.
अन्नू कपूर ने कहा था कि वो अपनी जिंदगी में 4 मई 1992 से शुरू हुआ साढ़े चार महीने का दौर वो कभी नहीं भूल सकते. उन्होंने कहा, 'मैं अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल दौर में था. मैं एक काफी छोटे से कमरे में रहता था, जिसका किराया मात्र एक हजार रुपए था. लेकिन मेरे हालत ऐसे थे कि ये पैसे भी भारी पड़ते. उस टाइम फिर कोई काम नहीं था.'
उस दौर को याद करते हुए एक्टर ने कहा, 'रात को दोस्तों के घर जाकर टाइमपास करता. जानबूझकर दोपहर तक सोता था. जिससे सुबह भूख ना लगे और सीधे लंच करने से ही काम हो जाए. लेकिन मेरे ड्राइवर ने मुझे नहीं छोड़ा.' एक्टर कहते हैं जब मैंने कहा की चले जाओ तुम तब तो उनके ड्राइवर ने कहा था कि बुरे वक्त में छोड़कर गया तो पाप लगेगा.