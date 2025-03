अमेरिकी सेक्स वर्कर पर बनी फिल्म ने जीते 5 ऑस्कर अवॉर्ड, रूस में जश्न क्यों मनाया जा रहा?

Anora: ऑस्कर 2025 का आयोजन लॉस एंजिल्स के डॉल्बी थिएटर में किया गया. सेक्स वर्कर्स पर बनी फिल्म 'अनोरा' ने एक ही रात में पांच ऑस्कर अवॉर्ड अपने नाम कर लिए और इस जीत के साथ सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं. फिल्म 'अनोरा' की कहानी न्यूयॉर्क की एक सेक्स वर्कर के ईद-गिर्द घूमती रहती है, जो एक रूसी कुलीन वर्ग के लापरवाह बेटे से शादी करती है. इसलिए इस फिल्म के अवॉर्ड जीतने के बाद इस जीत को रूस में 'राष्ट्रीय जीत' के तौर पर मनाया जा रहा है. आइए जानते हैं क्यों?

फिल्म ने जीते 5 ऑस्कर अवॉर्ड

बता दें कि साल 2025 के ऑस्कर अवॉर्ड में अनोरा को बेस्ट पिक्चर, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस, बेस्ट स्क्रीनप्ले और बेस्ट एडिटिंग के लिए अवार्ड मिले हैं. फिल्म 'अनोरा' के पांच अवॉर्ड जीतने से दुनिया भर में प्रशंसा है. ये फिल्म एक ही रात में सबसे ज्यादा अवॉर्ड जीतने वाली फिल्म बन गई है. इस फिल्म ने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं. इस फिल्म की सफलता को रूस में भी मनाया जा रहा है.

फिल्म 'द डिपार्टेड' का तोड़ा रिकॉर्ड

बता दें कि साल 2007 में आई फिल्म 'द डिपार्टेड' के बाद बेस्ट पिक्चर की कैटेगरी में ऑस्कर जीतने वाली ये पहली 18+ रेटेड फिल्म है. 18+ का मतलब है कि वो फिल्म जिसे 18 साल या उससे ज्यादा उम्र के लोग ही देख सकते हैं. 2 घंटे और 19 मिनट की फिल्म 'अनोरा' को प्रोड्यूस, डायरेक्ट, एडिट सीन बेकर ने ही किया है और इसी के साथ-साथ कहानी भी उन्होंने ही लिखी है. सीन बेकर एक ही फिल्म के लिए चार ऑस्कर जीतने वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं. जानकारी के अनुसार, इससे पहले साल 1953 में वॉल्ट डिज्नी ने एक ही रात में चार ऑस्कर जीते थे, लेकिन उन्होंने चारों अवॉर्ड अलग-अलग फिल्मों के लिए जीते थे.

