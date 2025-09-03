'खुद को मानती थी तलाक की वजह...' बोनी कपूर-मोना के सेपरेशन पर अंशुला का खुलासा, बोलीं- नजरों में कई सवाल थे
Advertisement
trendingNow12907837
Hindi Newsबॉलीवुड

'खुद को मानती थी तलाक की वजह...' बोनी कपूर-मोना के सेपरेशन पर अंशुला का खुलासा, बोलीं- नजरों में कई सवाल थे

पेरेंट्स के तलाक के बाद अंशुला कपूर काफी टूट गई थीं.अंशुला ने एक इंटरव्यू में बताया कि वो तलाक की वजह खुद को समझने लगी थीं. लेकिन, बाद में उनकी मां मोना कपूर ने उन्हें समझाया.

 

Written By  Shipra Saxena|Last Updated: Sep 03, 2025, 11:00 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

अंशुला कपूर, मोना और बोनी कपूर
अंशुला कपूर, मोना और बोनी कपूर

Anshula Kapoor on Boney-Mona Divorce: अर्जुन कपूर की बहन और बोनी कपूर की बेटी अंशुला कपूर हाल ही में 'द ट्रेटर्स' शो में आई थीं. इस शो को दौरान अंशुला ने अपनी निजी जिंदगी को लेकर खुलकर बात की. इस दौरान अंशुला ने कहा था कि मुझे कई बार ऐसा लगा कि मेरी वजह से मेरे पेरेंट्स का रिश्ता नहीं चलेगा.

ये बोझ उठाना काफी मुश्किल था

अंशुला ने क्विंट को दिए इंटरव्यू में कहा था कि 'मैं शायद 5-6 साल की थी तब मेरे पेरेंट्स सेपरेट हो गए थे. उस वजह से मेरे अंदर काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस की कमी आ गई थी. मैं सोचती थी कि मेरे माता-पिता का रिश्ता मेरी वजह से नहीं चल रहा है. लगता था कि मैं जड़ हूं. 6 साल की बच्ची के लिए ये बोझ उठाना काफी मुश्किल था. लेकिन, मेरी मां ने समझाया कि रिश्ते दो लोगों के बीच होते हैं.वो उन दोनों के बीच घट रही चीजों की वजह से शुरू और खत्म होते हैं. एक बच्चे के तौर पर आपका उन पर कोई असर नहीं होता.'

Add Zee News as a Preferred Source

'मेरी खुद की मां...' सलमान खान बीफ खाते हैं या फिर नहीं? ये जवाब उड़ा देगा होश, पुराना इंटरव्यू वायरल

नजरों में कई सवाल थे

अंशुला ने कहा- 'मुझे ऐसा एक पल भी याद नहीं आता जब मैंने खुद को लचीला ना बनाया हो. पेरेंट्स के तलाक हो गया. जब किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है. तो आंटियां घूर-घूरकर देखती थीं. उनकी नजरों में कई सवाल होते थे. जब आता देखे तो चुप हो जाया करती थीं. ये आपको थोड़ा लचीला तो थोड़ा रुखा बना देता है. साथ ही आपको और ज्यादा अकेला कर देता है.' आपको बता दें, बोनी कपूर ने श्रीदेवी से शादी करने के लिए पहली वाइफ मोना कपूर को तलाक दे दिया था. श्रीदेवी की मौत के बाद पूरा बोनी कपूर परिवार और अर्जुन कपूर अपनी दोनों सौतेली बहनों के साथ मजबूती से खड़े दिखे और अब सभी भाई बहनों के बीच जबरदस्त बॉन्डिंग है.

 

 

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Shipra Saxena

Zee News में डेप्युटी चीफ सब एडिटर के तौर पर कार्यरत. डिजिटल मीडिया में 12 साल का अनुभव. इंटरव्यू, एंटरटेनमेंट रिपोर्टिंग, लेखन और फिल्म रिव्यू में विशेषज्ञता है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेश...और पढ़ें

TAGS

Anshula KapoorBoney Kapoor

Trending news

पंजाब के बाढ़ग्रस्त इलाकों में राहत कार्यों का जायजा लेंगे अरविंद केजरीवाल,देश से...
Punjab Floods
पंजाब के बाढ़ग्रस्त इलाकों में राहत कार्यों का जायजा लेंगे अरविंद केजरीवाल,देश से...
अगले कुछ घंटे काफी अहम...दक्षिण कश्मीर में एहतियाती निकासी मुहिम शुरू
Jammu and Kashmir
अगले कुछ घंटे काफी अहम...दक्षिण कश्मीर में एहतियाती निकासी मुहिम शुरू
त्योहारों से पहले आम जनता की बल्ले-बल्ले, अब GST में होगा सिर्फ 5 और 18% का स्लैब
GST
त्योहारों से पहले आम जनता की बल्ले-बल्ले, अब GST में होगा सिर्फ 5 और 18% का स्लैब
अगले 24 घंटों में आसमान से बरसेगी 'आफत'! डूब जाएंगे घर-सड़क, जान लें बड़ा मौसम अलर्ट
weather update
अगले 24 घंटों में आसमान से बरसेगी 'आफत'! डूब जाएंगे घर-सड़क, जान लें बड़ा मौसम अलर्ट
बाढ़ का तांडव लेकिन पंजाब की माटी हताश नहीं! सिखों की पावर इन दो शब्दों में छिपी है
Punjab Floods
बाढ़ का तांडव लेकिन पंजाब की माटी हताश नहीं! सिखों की पावर इन दो शब्दों में छिपी है
बैठकर आपस में क्यों नहीं सुलझा लेते मुद्दा...कुत्ते की कस्टडी को लेकर HC की टिप्पणी
Delhi High Court
बैठकर आपस में क्यों नहीं सुलझा लेते मुद्दा...कुत्ते की कस्टडी को लेकर HC की टिप्पणी
मुझे कुछ याद नहीं... रेप के आरोपी ने जेल में बिताए 51 दिन, अब कोर्ट ने किया बरी
kolkata News
मुझे कुछ याद नहीं... रेप के आरोपी ने जेल में बिताए 51 दिन, अब कोर्ट ने किया बरी
गैंगस्टर से विधायक और फिर 17 साल जेल... सलाखों से बाहर आया महाराष्ट्र का 'डॉन'
Arun Gawli
गैंगस्टर से विधायक और फिर 17 साल जेल... सलाखों से बाहर आया महाराष्ट्र का 'डॉन'
J&K में भी बारिश से सबकुछ ठप; स्कूल, कॉलेज और सड़कें सब बंद, परीक्षाएं स्थगित
Jammu Kashmir Weather
J&K में भी बारिश से सबकुछ ठप; स्कूल, कॉलेज और सड़कें सब बंद, परीक्षाएं स्थगित
26 मंजिल, 233 अपार्टमेंट... हाईकोर्ट ने इस इमारत को गिराने आदेश क्यों दिया?
kolkata
26 मंजिल, 233 अपार्टमेंट... हाईकोर्ट ने इस इमारत को गिराने आदेश क्यों दिया?
;