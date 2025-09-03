'खुद को मानती थी तलाक की वजह...' बोनी कपूर-मोना के सेपरेशन पर अंशुला का खुलासा, बोलीं- नजरों में कई सवाल थे

Anshula Kapoor on Boney-Mona Divorce: अर्जुन कपूर की बहन और बोनी कपूर की बेटी अंशुला कपूर हाल ही में 'द ट्रेटर्स' शो में आई थीं. इस शो को दौरान अंशुला ने अपनी निजी जिंदगी को लेकर खुलकर बात की. इस दौरान अंशुला ने कहा था कि मुझे कई बार ऐसा लगा कि मेरी वजह से मेरे पेरेंट्स का रिश्ता नहीं चलेगा.

ये बोझ उठाना काफी मुश्किल था

अंशुला ने क्विंट को दिए इंटरव्यू में कहा था कि 'मैं शायद 5-6 साल की थी तब मेरे पेरेंट्स सेपरेट हो गए थे. उस वजह से मेरे अंदर काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस की कमी आ गई थी. मैं सोचती थी कि मेरे माता-पिता का रिश्ता मेरी वजह से नहीं चल रहा है. लगता था कि मैं जड़ हूं. 6 साल की बच्ची के लिए ये बोझ उठाना काफी मुश्किल था. लेकिन, मेरी मां ने समझाया कि रिश्ते दो लोगों के बीच होते हैं.वो उन दोनों के बीच घट रही चीजों की वजह से शुरू और खत्म होते हैं. एक बच्चे के तौर पर आपका उन पर कोई असर नहीं होता.'

नजरों में कई सवाल थे

अंशुला ने कहा- 'मुझे ऐसा एक पल भी याद नहीं आता जब मैंने खुद को लचीला ना बनाया हो. पेरेंट्स के तलाक हो गया. जब किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है. तो आंटियां घूर-घूरकर देखती थीं. उनकी नजरों में कई सवाल होते थे. जब आता देखे तो चुप हो जाया करती थीं. ये आपको थोड़ा लचीला तो थोड़ा रुखा बना देता है. साथ ही आपको और ज्यादा अकेला कर देता है.' आपको बता दें, बोनी कपूर ने श्रीदेवी से शादी करने के लिए पहली वाइफ मोना कपूर को तलाक दे दिया था. श्रीदेवी की मौत के बाद पूरा बोनी कपूर परिवार और अर्जुन कपूर अपनी दोनों सौतेली बहनों के साथ मजबूती से खड़े दिखे और अब सभी भाई बहनों के बीच जबरदस्त बॉन्डिंग है.