/कौन हैं अर्जुन कपूर के जीजा रोहन ठक्कर? कितनी है अंशुला कपूर के पति की नेटवर्थ, न्यूयॉर्क फिल्म अकादमी से की पढ़ाई; बॉलीवुड से है खास कनेक्शन

Anshula Kapoor Husband Rohan Thakkar Networth: बॉलीवुड के प्रोड्यूसर बोनी कपूर और दिवंगत मोना शौरी की बड़ी बेटी अंशुला कपूर शादी के बंधन में बंध चुकी हैं. उन्होंने अपने लॉन्ग टाइम ब्वॉयफ्रेंड रोहन ठक्कर से शादी कर ली है. ऐसे में अंशुला और रोहन की तस्वीरें इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रही हैं.
अर्जुन कपूर की बहन और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अंशुला कपूर ने रोहन ठक्कर संग मुंबई में पारंपरिक हिंदू रीति-रिवाज से शादी कर ली. मुंबई के ताज लैंड्स एंड में वेडिंग होस्ट की गई. इस निजी सेरेमनी में परिवार और करीबी दोस्त ही शामिल हुए. शादी के बाद सबसे ज्यादा चर्चा रोहन ठक्कर की हो रही है. आखिर वह कौन हैं, क्या करते हैं और कितनी संपत्ति के मालिक हैं?
बता दें कि स्क्रीन राइटिंग की दुनिया में अपनी खास पहचान बना चुके रोहन ठक्कर का कनेक्शन करण जौहर के धर्माटिक एंटरटेनमेंट से भी है. रोहन भी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं. वह एक स्क्रीनराइटर हैं और वर्तमान में करण जौहर के डिजिटल कंटेंट आर्म 'धर्माटिक एंटरटेनमेंट' के साथ बतौर फ्रीलांस राइटर काम कर रहे हैं. मनोरंजन की दुनिया में कदम रखने से पहले वह विज्ञापन और डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में भी काम कर चुके हैं. इसी क्रिएटिव बैकग्राउंड की मदद से उन्होंने फिल्मों और वेब कंटेंट के लिए लेखन में कदम रखा.
रोहन ठक्कर ने न्यूयॉर्क फिल्म अकादमी से प्ले राइटिंग और स्क्रीन राइटिंग में मास्टर डिग्री हासिल की है. इसके अलावा, उन्होंने यूसीएलए में भी पढ़ाई की है, जहां उन्होंने स्टोरीटेलिंग और स्क्रीन राइटिंग की बारीकियां सीखी. यही मजबूत शैक्षणिक पृष्ठभूमि आज उनके करियर की बड़ी ताकत है. इसके अलावा, उन्होंने कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी, लॉस एंजिल्स से भी पढ़ाई की है, जिसने उनकी लेखन कला और कहानियों को बयां करने के हुनर को और मजबूत किया है.
बोनी कपूर के दामाद और अर्जुन कपूर के जीजा रोहन ठक्कर की नेटवर्थ की बात करें तो उनके पास अच्छी-खासी संपत्ति है. वेबसाइट 'राइट रास्टा' की रिपोर्ट के मुताबिक, रोहन ठक्कर की अनुमानित नेटवर्थ 1 मिलियन डॉलर यानी लगभग 8.5 करोड़ रुपये से ज्यादा है. एक स्क्रीनराइटर के तौर पर उनके बढ़ते करियर, डिजिटल स्पेस में उनके काम और धर्माटिक एंटरटेनमेंट जैसे बड़े प्रोडक्शन हाउस के साथ जुड़ाव को उनकी इस कमाई का मुख्य जरिया माना जाता है. रोहन ठक्कर को लाइमलाइट से दूर रहना पसंद है, लेकिन क्रिएटिव इंडस्ट्री में उनका सफर काफी शानदार रहा है.
अंशुला कपूर ने साल 2023 में पहली बार सोशल मीडिया पर रोहन ठक्कर के साथ अपने रिश्ते को सार्वजनिक किया था. इसके बाद दोनों अक्सर अपनी तस्वीरें और खास पलों को फैंस के साथ शेयर करते रहते थे. लंबे समय तक डेटिंग के बाद कपल ने आखिरकार 7 जुलाई 2026 को अपने रिश्ते को नया नाम दे दिया है.