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कौन हैं अर्जुन कपूर के जीजा रोहन ठक्कर? कितनी है अंशुला कपूर के पति की नेटवर्थ, न्यूयॉर्क फिल्म अकादमी से की पढ़ाई; बॉलीवुड से है खास कनेक्शन

Anshula Kapoor Husband Rohan Thakkar: कपूर खानदान में इन दिनों खुशियों का माहौल है. फिल्ममेकर बोनी कपूर की बड़ी बेटी अंशुला कपूर ने अपने लॉन्ग टाइम ब्वॉयफ्रेंड रोहन ठक्कर संग सात फेरे ले लिए हैं. ऐसे में आइए अब हम आपको बताते हैं कि अर्जुन कपूर के जीजा रोहन क्या करते हैं और उनके पास कितनी नेटवर्थ है.

Written ByKajol Gupta
Published: Jul 07, 2026, 12:45 PM IST|Updated: Jul 07, 2026, 01:08 PM IST
कौन हैं अर्जुन कपूर के जीजा रोहन ठक्कर? कितनी है अंशुला कपूर के पति की नेटवर्थ, न्यूयॉर्क फिल्म अकादमी से की पढ़ाई; बॉलीवुड से है खास कनेक्शन
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Kajol Gupta

Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर या एक्स और इंस्टाग्राम हैंडल्स पर कनेक्ट कर सकते है. सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

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