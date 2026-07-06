/अर्जुन कपूर के सिर पर गिरा बहन अंशुला का कलीरा, वीडियो हुआ वायरल; फैंस बोले- अब कपूर खानदान में अगला नंबर आपका!

Arjun Kapoor Kaleera Video: कपूर खानदान में जश्न का माहौल है. बोनी कपूर की बड़ी बेटी अंशुला कपूर आज (6 जुलाई) शादी के बंधन में बंधने वाली हैं. शादी से पहले अंशुला के प्री-वेडिंग फंक्शन हुए. अंशुला को पहले मेहंदी लगी और फिर उनकी चूड़ा और कलीरा सेरेमनी हुई. इन रस्मों के बीच एक ऐसा पल कैमरे में कैद हुआ, जिसने सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोर लीं.
दरअसल, अंशुला कपूर की कलीरा सेरेमनी के दौरान एक दिलचस्प घटना हुई. पारंपरिक रस्म निभाते हुए अंशुला ने अपना कलीरा पीछे की तरफ उछाला, लेकिन वह किसी सहेली या रिश्तेदार पर गिरने की बजाय सीधे उनके भाई अर्जुन कपूर पर आकर गिर गया. इसके बाद वहां मौजूद सभी लोग हंस पड़े, जबकि अर्जुन कपूर की मुस्कान देखते ही बन रही थी.
सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में देखा जा सकता है कि जैसे ही कलीरा अर्जुन कपूर के ऊपर गिरता है, पूरा परिवार खुशी से तालियां बजाने लगता है. वहीं, अर्जुन भी अपनी हंसी नहीं रोक पाते और लगातार मुस्कुराते नजर आते हैं. उनके एक्सप्रेशन ने इस वीडियो को इंटरनेट पर वायरल कर दिया है. कई यूजर्स मजाकिया अंदाज में कह रहे हैं कि लगता है अब अर्जुन कपूर की शादी की बारी आने वाली है. कुछ फैंस का कहना है कि शायद इसलिए अर्जुन कपूर इतने खुश नजर आ रहे थे.
इस वीडियो को अर्जुन कपूर की बहन अंशुला कपूर ने खुद अपने सोशल मीडिया पर शेयर किया है. वीडियो के साथ उन्होंने कैप्शन में लिखा, 'उन्होंने आज तक किसी को कलीरे से चुने जाने पर इतना उत्साहित नहीं देखा. सबसे मजेदार बात यह रही कि अर्जुन पर गिरने वाले कलीरे पर 'स्माइल' लिखा था और अर्जुन पूरे समय मुस्कुराते ही रहे.' अंशुला द्वारा शेयर किया गया यह वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है.
इससे पहले अंशुला कपूर की चूड़ा और कलीरा सेरेमनी हुई, जिसकी तस्वीरें उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर की थीं. इन तस्वीरों में एक बेहद इमोशनल पल देखने को मिला, जब अंशुला अपने भाई अर्जुन कपूर को गले लगाकर रोती नजर आईं. भाई-बहन के इस इमोशनल रिश्ते ने हर किसी का दिल जीत लिया. सोशल मीडिया पर फैंस दोनों के रिश्ते की जमकर तारीफ कर रहे हैं.