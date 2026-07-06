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अर्जुन कपूर के सिर पर गिरा बहन अंशुला का कलीरा, वीडियो हुआ वायरल; फैंस बोले- अब कपूर खानदान में अगला नंबर आपका!

Arjun Kapoor Kaleera Video: इन दिनों कपूर खानदान में जश्न का माहौल है. आज अंशुला कपूर की शादी है. इसी बीच अंशुला की कलीरे गिराने की रस्म का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें अर्जुन कपूर के सिर पर कलीरा गिरता नजर आ रहा है.

Written ByKajol Gupta
Published: Jul 06, 2026, 02:41 PM IST|Updated: Jul 06, 2026, 02:41 PM IST
अर्जुन कपूर के सिर पर गिरा बहन अंशुला का कलीरा, वीडियो हुआ वायरल; फैंस बोले- अब कपूर खानदान में अगला नंबर आपका!
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Kajol Gupta

Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर या एक्स और इंस्टाग्राम हैंडल्स पर कनेक्ट कर सकते है. सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

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