/42 साल पुराना मां का दुपट्टा ओढ़कर दुल्हन बनीं अंशुला कपूर, कलीरों पर लिखा नाम; इमोशनल पोस्ट देख नम हो जाएंगी आंखें

सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और बॉलीवुड एक्टर अर्जुन कपूर की बहन अंशुला कपूर ने अपने शादी के लहंगा से जुड़ी एक इमोशनल कहानी शेयर की है. उन्होंने बताया कि किस तरह उन्होंने अपनी जिंदगी के सबसे खास दिन अपनी दिवंगत मां को अपने करीब महसूस करने के लिए उनकी यादों को अपने साथ रखा.
दुल्हन अंशुला कपूर ने बताया कि शादी के दिन वह एक चीज अपने साथ रखना चाहती थीं और वह थी उनकी दिवंगत मां का 42 साल पुराना सुनहरे टिश्यू और जरदोजी का दुपट्टा. अंशुला ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शादी समारोह की कुछ खूबसूरत तस्वीरें साझा कीं. इन तस्वीरों में वह एंटीक रोज रंग के खूबसूरत लहंगे में दुल्हन के रूप में नजर आ रही हैं. उन्होंने लेयर्ड पन्ना और मोती के आभूषणों से अपने लुक को पूरा किया.
उनके पहनावे पर उनकी मां का विरासत में मिला दुपट्टा, जिसमें सुनहरे टिश्यू और जरदोजी का काम था, खूबसूरती से लिपटा हुआ दिखाई दिया. इसके अलावा उन्होंने एक और बांधनी घर चोला दुपट्टा भी पहना, जो उस परिवार के प्रति श्रद्धांजलि थी, जिसमें वह विवाह के बाद शामिल हुई हैं.
अपने ब्राइडल लुक के महत्व को साझा करते हुए अंशुला ने लिखा, "जब मैं दुल्हन बनी तो एक चीज थी, जिसके बारे में मुझे पता था कि मैं उसे अपने साथ रखना चाहती हूं, मेरी मां का 42 साल पुराना सुनहरे टिश्यू और जरदोजी का दुपट्टा. बाकी सब कुछ उसी के इर्द-गिर्द तैयार किया गया. जिस दिन एक नए परिवार की शुरुआत हो रही थी, उस दिन उस चीज में लिपटना सही लगा, जिसने सबसे पहले मेरा पालन-पोषण किया."
उन्होंने आगे लिखा, "तरुण तहिलियानी के साथ और मोहित राय व रुचि कृष्णा स्टाइल्स की शानदार सोच के साथ, हर एक विवरण उस विरासत से जुड़ी चीज के आधार पर तैयार किया गया, जो मेरे लिए सबसे खास थी. इस ब्राइडल पहनावे में भारत भर की कलाओं को एक साथ जोड़ा गया बारीक कशीदा कढ़ाई, समृद्ध जरदोजी का काम, उस परिवार के सम्मान में बांधनी घर चोला दुपट्टा जिसमें मैं विवाह के बाद शामिल हो रही हूं. एंटीक रोज, ब्लश और हल्के सुनहरे रंगों के संयोजन के साथ इसे तैयार किया गया, जिसमें मेरी पंजाबी जड़ों को सम्मान देने के लिए नाजुक फुलकारी बॉर्डर लगाए गए."
अंशुला ने डिजाइनर तरुण तहिलियानी का धन्यवाद करते हुए कहा कि उन्होंने उनके विचार को साकार किया और ऐसा ब्राइडल पहनावा तैयार किया जो कालातीत, बेहद व्यक्तिगत और पूरी तरह उनकी पहचान जैसा महसूस हुआ.
गौरतलब है कि अंशुला फिल्म निर्माता बोनी कपूर और दिवंगत मोना शौरी कपूर की बेटी हैं. मोना शौरी कपूर का 25 मार्च 2012 को कैंसर से लंबी लड़ाई के बाद निधन हो गया था. उनका निधन अर्जुन कपूर की बॉलीवुड डेब्यू फिल्म ‘इशकजादे’ की रिलीज से कुछ दिन पहले हुआ था. अंशुला कपूर ने अपने लंबे समय से प्रेमी रोहन ठक्कर के साथ मुंबई में एक निजी लेकिन भव्य समारोह में शादी की.