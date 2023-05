Ant Man and the Wasp Quantumania: हॉलीवुड फिल्मों में शौकीनों के लिए तोहफा, फिर लौटे एवेंजर्स!

Ant Man and the Wasp Quantumania Movie on Hotstar: सोशल मीडिया के दौर में दुनिया के किसी भी कोने का सिनेमा किसी से भी दूर नहीं है. यानि भारत में बैठकर आप जो मनचाहे देख सकते हैं. यही वजह है कि हॉलीवुड के दीवानों की भी यहां कोई कमी नहीं. वहीं अगर आप हॉलीवुड फिल्मों के शौकीन हैं तो ये हफ्ता आपके लिए बेहद ही खास होने वाला है. क्योंकि इस हफ्ते आपकी मोबाइल स्क्रीन पर लौट आए हैं एवेंजर्स एक बड़े धमाके के साथ. फिल्म Ant Man and the Wasp Quantumania अब ओटीटी पर स्ट्रीम हो चुकी है.

कहां देख सकते हैं Ant Man and the Wasp Quantumania

मार्वल स्टूडियो की Ant Man and the Wasp Quantumania की चर्चा काफी समय से सुनने को मिल रही है. वहीं अब फाइनली ये फिल्म ओटीटी पर स्ट्रीम हो गई है. अगर आप भी हॉलीवुड फिल्में खासतौर एवेंजर्स मूवी देखना पसंद करते हैं तो आप हॉटस्टार पर इसका लुत्फ उठा सकते हैं. 17 मई को ही इसे रिलीज कर दिया गया. 3 मई को ही इसकी अनाउंसमेंट की गई थी कि जल्द ही Ant Man and the Wasp Quantumania ओटीटी पर दस्तक देगी और अब फाइनली इसे स्ट्रीम किया जा चुका है. ये हॉलीवुड फिल्में भी मचाएंगी धमाल

आने वाले समय में कई पॉपुलर हॉलीवुड फिल्में रिलीज होने को तैयार है. हाल ही में एक्स्ट्रैक्शन 2 का ट्रेलर रिलीज किया गया है. जो लोगों को काफी पसंद आया है और ये इसी साल 16 जून को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी. इसके अलावा एक दिन पहले ही मिशन इम्पॉसिबल की अगली किश्त की शानदार झलक भी देखने को मिली है. 14 जुलाई को इसे थियेटर में रिलीज किया जाएगा. ये वो फिल्में हैं जो पहले ही बड़े पर्दे पर बड़ा धमाका कर चुकी हैं और तभी से ही फैंस को इनके अगले पार्ट का इंतजार था. यानि इससे एक बात तो साफ है कि आने वाले वक्त में एंटरटेनमेंट के दीवानों के लिए मनोरंजन की कोई कमी नहीं होने वाली.