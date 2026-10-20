सलमान खान को बिश्नोई समाज से माफी मांग लेनी चाहिए... टाइगर श्रॉफ पर हमले के बाद अनूप जलोटा ने की अपील

मुंबई के जुहू इलाके में बीते रविवार की शाम में एक्टर टाइगर श्रॉफ की कार पर अज्ञात हमलावरों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी थी, जिसमें उनके ड्राइवर और एक राहगीर को गोली लग गई थी. इस सनसनीखेज घटना के बाद पूरे फिल्म इंडस्ट्री में दहशत का माहौल है. इसी बीच जाने-माने भजन गायक अनूप जलोटा ने इस मामले पर खुलकर बात की है और सलमान खान को एक बड़ी सलाह देते हुए बिश्नोई समाज से माफी मांगने की अपील की है.
रविवार की शाम को जुहू इलाके में जो कुछ भी हुआ, उसने हर किसी को हिलाकर रख दिया है. पॉपुलर एक्टर टाइगर श्रॉफ जब फुटबॉल मैच खेलकर अपनी कार से लौट रहे थे, तब कुछ अज्ञात हमलावर बाइक पर सवार होकर आए और उनकी गाड़ी पर दनादन गोलियां बरसा दीं. गनीमत यह रही कि टाइगर श्रॉफ इस हमले में पूरी तरह सुरक्षित बच गए, लेकिन उनकी गाड़ी के ड्राइवर और एक बेकसूर राहगीर को गोली जा लगी. दोनों घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया जहां उनका इलाज चल रहा है और डॉक्टरों के मुताबिक दोनों की जान खतरे से बाहर है.
देश के जाने-माने भजन सम्राट अनूप जलोटा ने इस पूरे मामले पर अपनी तीखी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने समाचार एजेंसी आईएएनएस से बातचीत करते हुए एक बहुत बड़ा बयान दिया है. अनूप जलोटा का साफ तौर पर यह मानना है कि टाइगर श्रॉफ पर हुआ यह हमला इस बात का संकेत है कि मामला कितना गंभीर हो चुका है. उन्होंने कहा कि इस तरह की लगातार वारदातों को रोकने का अब केवल एक ही रास्ता बचा है.
अनूप जलोटा ने सीधा सुझाव देते हुए कहा कि सलमान खान को आगे आकर बिश्नोई समाज से माफी मांग लेनी चाहिए. काले हिरण शिकार विवाद के बाद से बिश्नोई समाज के भीतर जो नाराजगी और आहत भावना है, उसे दूर करना बेहद जरूरी हो गया है. अनूप जलोटा ने कहा कि जब तक इस पुराने विवाद को पूरी तरह खत्म नहीं किया जाएगा, तब तक इस तरह की टेंशन बनी रहेगी. उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने पहले भी इस बात पर जोर दिया था कि समाज के गुस्से को शांत करने के लिए माफी ही एकमात्र उपाय है.
अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए अनूप जलोटा ने यह तक कह दिया कि इस विवाद की आंच अब उन लोगों तक भी पहुंच रही है जो सलमान खान के आस-पास हैं या उनके साथ काम कर रहे हैं. उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि जो भी कलाकार सलमान के साथ प्रोजेक्ट्स में जुड़ेगा, उसे और उसके परिवार को भी इस तनाव का सामना करना पड़ सकता है. यही वजह है कि उन्होंने सलाह दी है कि सलमान खान को बड़ा दिल दिखाना चाहिए और इस मामले को हमेशा के लिए सुलझाने का पक्का फैसला करना चाहिए ताकि किसी अन्य बेकसूर की जान पर खतरा न आए.
इस घटना के बाद मुंबई पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियां भी पूरी तरह एक्टिव हो गई हैं. सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि किसके इशारे पर हमलावरों ने इस वारदात को अंजाम दिया.