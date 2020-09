कंगना रनौत के ड्रग वाले बयान पर इस एक्टर ने कसा तंज, दी ये नसीहत

नई दिल्ली: अभिनेत्री कंगना रनौत (Kangana Ranaut) ने यह दावा किया था कि बॉलीवुड के 99 फीसदी लोग नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं. इसपर अभिनेता अनूप सोनी ने अप्रत्यक्ष रूप से कटाक्ष किया है. अनूप के अनुसार, ड्रग के मामले में पूरी इंडस्ट्री को दोषी नहीं ठहराया जा सकता. उन्होंने कहा कि जो लोग ऐसी धारणा रखते हैं, वे इंडस्ट्री से अलग, विशेष रूप से राजनीति से जुड़ते हैं.

एक्टर अनूप सोनी (Anup Soni) ने ट्वीट कर लिखा, 'जिसे भी यह महसूस होता है कि फिल्म उद्योग का 90 प्रतिशत हिस्सा ड्रग लेता है, उसे इस गंदे, सड़े हुए उद्योग में नहीं रहना चाहिए और गंगा से भी ज्यादा पवित्र उद्योग में शामिल होना चाहिए. शायद पॉलिटिक्स इंडस्ट्री में.'

Anyone who feels that 90% of the film industry is on drugs should not stay in this dirty rotten industry and join the most pious and Ganga se bhi jyada pavitra Industries...May be Rajneeti Industry...

— Anup Soni (@soniiannup) September 3, 2020