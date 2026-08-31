555वीं फिल्म लेकर आ रहे हैं अनुपम खेर, फैंस की बढ़ी एक्साइटमेंट; अनाउंसमेंट के बाद बोले-डिटेल्स के लिए करें इंतजार

दिग्गज एक्टर अनुपम खेर ने अपनी 555वीं फिल्म का ऐलान कर दिया है. एक्टर ने मंगलवार को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक पोस्टर शेयर करते हुए अपनी इस खास फिल्म की जानकारी फैंस के साथ शेयर की. उन्होंने इसे अपने करियर की 'लैंडमार्क 555वीं फिल्म' बताया है.
हालांकि, अनुपम खेर ने अभी इस प्रोजेक्ट से जुड़ी ज्यादा जानकारी नहीं दी है. फिल्म का टाइटल, स्टारकास्ट और कहानी समेत कई अहम चीजें फिलहाल सामने नहीं आई हैं. एक्टर ने फैंस से सही समय का इंतजार करने को कहा है. ऐसे में उनकी 555वीं फिल्म को लेकर दर्शकों की एक्साइटमेंट बढ़ गई है.
ऐलान करते हुए खेर ने लिखा कि वे कुछ समय से इस खबर को अपने तक ही सीमित रखे हुए थे और इसे तभी बताना चाहते थे जब सही समय हो. उन्होंने लिखा, 'अनाउंसमेंट!! कुछ बातें कुछ समय तक दिल के करीब रखना ही बेहतर होता है!! क्योंकि सही समय पर उन्हें बताने की खुशी ही कुछ और होती है!'
आगे अनुपम खेर लिखते हैं कि आने वाला प्रोजेक्ट उनकी 555वीं फिल्म होगी. उन्होंने फैंस से यह भी कहा कि जब तक और जानकारी नहीं मिलती, वे भी उनके साथ इस सस्पेंस का मज़ा लें. एक्टर ने कहा, 'तो, अभी के लिए मैं बस इतना ही कहूंगा. मुझे अपनी खास 555वीं फ़िल्म की घोषणा करते हुए बहुत खुशी हो रही है. जानकारी सही समय पर दी जाएगी. तब तक, प्लीज़ मुझे भी इस सस्पेंस का मज़ा लेने दें! जय हो!"'
बता दें कि अनुपम खेर, लगभग चार दशकों से ज्यादा समय से हिंदी फ़िल्म इंडस्ट्री का हिस्सा रहे हैं. उन्होंने 1984 में महेश भट्ट की फ़िल्म 'सारांश' से एक्टिंग की शुरुआत की थी. तब से, उन्होंने कई भाषाओं में 500 से ज़्यादा फ़िल्मों में काम किया है और कई तरह के रोल निभाए हैं. अभी इस एक्टर के पास कई प्रोजेक्ट्स हैं. वह नितेश तिवारी की 'रामायण' का हिस्सा बनने वाले हैं, जिसमें खबरों के मुताबिक जटायु की आवाज़ के लिए उन्हें कन्फर्म किया गया है.