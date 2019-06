अनुष्का शर्मा के 'कूल एटीट्यूड' के कायल हुए अनुपम खेर, तारीफ में बोले- 'मेरी फेवरेट'

नई दिल्ली: दिग्गज अभिनेता अनुपम खेर वैसे तो किसी की तारीफ करने में कंजूसी नहीं करते. लेकिन हाल ही में उन्होंने अनुष्का शर्मा को अपनी फेवरेट एक्ट्रेस बता डाला. अनुपम और अनुष्का शर्मा ने लंदन में मुलाकात की और दोनों की आपस में बातचीत भी हुई.

अनुष्का शर्मा के साथ अपनी मुलाकात की एक तस्वीर को अनुपम ने शुक्रवार को सोशल मीडिया पर साझा किया. अनुष्का फिलहाल विश्व कप के दौरान अपने पति और भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली को अपना समर्थन देने के लिए लंदन में हैं.

It was so wonderful to meet one of my favourites @AnushkaSharma in London. We haven’t worked much together but I have always admired her for her work & her cool attitude. Had fun talking to her about films, power of failure, army life & of course our favourite @imVkohli pic.twitter.com/jNcvHpDPp8

— Anupam Kher (@AnupamPKher) June 14, 2019