Advertisement
trendingNow13069154
Hindi Newsबॉलीवुडऑस्कर के लिए शॉर्टलिस्ट हुई अनुपम खेर की तन्वी द ग्रेट, खुशी से गदगद हुए एक्टर

ऑस्कर के लिए शॉर्टलिस्ट हुई अनुपम खेर की 'तन्वी द ग्रेट', खुशी से गदगद हुए एक्टर

फिल्म 'तन्वी द ग्रेट' के ऑस्कर के लिए शॉर्टलिस्ट होने के साथ अनुपम खेर का हौसला और बुलंद हो गया है और वे अच्छे कंटेंट और पूरी मेहनत के साथ ऐसी ही फिल्में बनाने पर फोकस करने वाले हैं. 

Written By  Swati Singh|Last Updated: Jan 09, 2026, 09:59 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

ऑस्कर के लिए शॉर्टलिस्ट हुई अनुपम खेर की 'तन्वी द ग्रेट', खुशी से गदगद हुए एक्टर

'होमबाउंड' और 'दशावतार' के बाद अनुपम खेर की फिल्म 'तन्वी द ग्रेट' भी ऑस्कर के लिए शॉर्टलिस्ट हो गई है. फिल्म के ऑस्कर के लिए चयनित होने से अभिनेता अनुपम खेर बहुत खुश हैं और उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए अपनी खुशी को जाहिर किया है. 

'तन्वी द ग्रेट' अभिनेता के लिए बहुत खास है क्योंकि इसका निर्देशन उन्होंने खुद किया है और फिल्म भी उनकी भांजी से प्रेरित होकर बनाई गई है. फिल्म को दो बार रिलीज किया गया और अब फिल्म बीते 100 दिन से सिनेमाघरों में है.

ऑस्कर के लिए शॉर्टलिस्ट हुई 'तन्वी द ग्रेट

Add Zee News as a Preferred Source

फिल्म 'तन्वी द ग्रेट' के ऑस्कर के लिए शॉर्टलिस्ट होने के साथ अनुपम खेर का हौसला और बुलंद हो गया है और वे अच्छे कंटेंट और पूरी मेहनत के साथ ऐसी ही फिल्में बनाने पर फोकस करने वाले हैं. 

उन्होंने अपनी खुशी जाहिर करते हुए इंस्टाग्राम पर लिखा, ''ऑस्कर, सर्वश्रेष्ठ फिल्म, शॉर्टलिस्ट, तन्वी द ग्रेट.'' हर साल दुनिया भर से हजारों फिल्में सबसे प्रतिष्ठित फिल्म पुरस्कार ऑस्कर के लिए भेजी जाती हैं. फिल्म उद्योग में लाखों लोग अकादमी द्वारा शुरुआती स्वीकृति और सराहना पाने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं और यह आपको उद्योग के कुछ चुनिंदा सर्वश्रेष्ठ लोगों की श्रेणी में भी रखता है.''

खुशी से गदगद हुए अभिनेता

उन्होंने लिखा, ''98वें अकादमी पुरस्कार समिति द्वारा चुनी गई दुनिया की शीर्ष 200 फिल्मों की सूची में शामिल होना ही हमारी टीम के लिए एक बहुत बड़ी जीत है. हमने बहुत मेहनत की, और आज सिनेमाघरों में 100 दिन पूरे होने और ऑस्कर चयन समिति द्वारा शॉर्टलिस्ट किए जाने से हमारा यह विश्वास पुख्ता हो गया है कि कड़ी मेहनत और ईमानदारी का फल हमेशा मिलता है. इस अद्भुत सम्मान के लिए अकादमी को धन्यवाद.''

बता दें कि इस बार भारत से कई फिल्मों को ऑस्कर के लिए अलग-अलग श्रेणियों में शॉर्टलिस्ट किया गया है, जिसमें 'होमबाउंड', 'दशावतार', 'कांतारा: चैप्टर 1' और 'सिस्टर मिडनाइट' का नाम शामिल है. आखिरी नॉमिनेशन जनवरी में भी शॉर्टलिस्ट किया जाएगा. अब देखना होगा कि साल 2026 में भारत के खाते में कितने ऑस्कर आते हैं. 

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Swati Singh

जी न्यूज में कार्यरत हैं. डिजिटल पत्रकारिता में 9 सालों का अनुभव. फिल्मी जगत की खबरों में रुचि है. इन्होंने अभी तक पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर जनरल वीके सिंह, पूर्व बीजेपी सांसद सावित्री बाई फुले, कांग्...और पढ़ें

TAGS

TANVI THE GREAT

Trending news

'मेरे पास पेन ड्राइव, सबूत खोल दिए तो...' ED छापे के बाद ममता बनर्जी ने क्या दी धमकी
west bengal news in hindi
'मेरे पास पेन ड्राइव, सबूत खोल दिए तो...' ED छापे के बाद ममता बनर्जी ने क्या दी धमकी
बाज नहीं आ रहा चीन, इस भारतीय जमीन पर की घुसपैठ; विदेश मंत्रालय ने लताड़ा
Shaksgam Valley
बाज नहीं आ रहा चीन, इस भारतीय जमीन पर की घुसपैठ; विदेश मंत्रालय ने लताड़ा
उत्तर भारत पर मौसम का कहर! कोहरा और कोल्ड वेव मिलकर मचाएंगे तबाही, IMD का बड़ा अलर्ट
weather update
उत्तर भारत पर मौसम का कहर! कोहरा और कोल्ड वेव मिलकर मचाएंगे तबाही, IMD का बड़ा अलर्ट
वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज बंद होने पर घमासान, उमर अबदुल्ला पर भड़कीं महबूबा मुफ्ती
Jammu Kashmir
वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज बंद होने पर घमासान, उमर अबदुल्ला पर भड़कीं महबूबा मुफ्ती
जुम्मा का खुतबा ड्रग्स के खिलाफ, जम्मू-कश्मीर प्रशासन को बड़ी कामयाबी की उम्मीद
Jammu Kashmir
जुम्मा का खुतबा ड्रग्स के खिलाफ, जम्मू-कश्मीर प्रशासन को बड़ी कामयाबी की उम्मीद
'अगर ऐसा है, तो FIR...', आवारा कुत्तों से जुड़े मामले पर SC ने क्यों कही ये बात?
Stray dogs
'अगर ऐसा है, तो FIR...', आवारा कुत्तों से जुड़े मामले पर SC ने क्यों कही ये बात?
हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में बड़ा हादसा, खाई में गिरी निजी बस; 8 की मौत
Himachal Pradesh
हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में बड़ा हादसा, खाई में गिरी निजी बस; 8 की मौत
BMC चुनाव से पहले क्यों शरद पवार गुट से मिल गए अजित? अब किया खुलासा
Maharashtra news
BMC चुनाव से पहले क्यों शरद पवार गुट से मिल गए अजित? अब किया खुलासा
ट्रंप की 500% टैरिफ धमकी पर भारत का सख्त संदेश, कहा - हम दबाव में नहीं आएंगे
India US News in Hindi
ट्रंप की 500% टैरिफ धमकी पर भारत का सख्त संदेश, कहा - हम दबाव में नहीं आएंगे
अमित शाह के ऑफिस के बाहर TMC का प्रदर्शन, महुआ मोइत्रा को ले गई पुलिस
West Bengal
अमित शाह के ऑफिस के बाहर TMC का प्रदर्शन, महुआ मोइत्रा को ले गई पुलिस