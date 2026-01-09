ऑस्कर के लिए शॉर्टलिस्ट हुई अनुपम खेर की 'तन्वी द ग्रेट', खुशी से गदगद हुए एक्टर

'होमबाउंड' और 'दशावतार' के बाद अनुपम खेर की फिल्म 'तन्वी द ग्रेट' भी ऑस्कर के लिए शॉर्टलिस्ट हो गई है. फिल्म के ऑस्कर के लिए चयनित होने से अभिनेता अनुपम खेर बहुत खुश हैं और उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए अपनी खुशी को जाहिर किया है.

'तन्वी द ग्रेट' अभिनेता के लिए बहुत खास है क्योंकि इसका निर्देशन उन्होंने खुद किया है और फिल्म भी उनकी भांजी से प्रेरित होकर बनाई गई है. फिल्म को दो बार रिलीज किया गया और अब फिल्म बीते 100 दिन से सिनेमाघरों में है.

ऑस्कर के लिए शॉर्टलिस्ट हुई 'तन्वी द ग्रेट

फिल्म 'तन्वी द ग्रेट' के ऑस्कर के लिए शॉर्टलिस्ट होने के साथ अनुपम खेर का हौसला और बुलंद हो गया है और वे अच्छे कंटेंट और पूरी मेहनत के साथ ऐसी ही फिल्में बनाने पर फोकस करने वाले हैं.

उन्होंने अपनी खुशी जाहिर करते हुए इंस्टाग्राम पर लिखा, ''ऑस्कर, सर्वश्रेष्ठ फिल्म, शॉर्टलिस्ट, तन्वी द ग्रेट.'' हर साल दुनिया भर से हजारों फिल्में सबसे प्रतिष्ठित फिल्म पुरस्कार ऑस्कर के लिए भेजी जाती हैं. फिल्म उद्योग में लाखों लोग अकादमी द्वारा शुरुआती स्वीकृति और सराहना पाने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं और यह आपको उद्योग के कुछ चुनिंदा सर्वश्रेष्ठ लोगों की श्रेणी में भी रखता है.''

खुशी से गदगद हुए अभिनेता

उन्होंने लिखा, ''98वें अकादमी पुरस्कार समिति द्वारा चुनी गई दुनिया की शीर्ष 200 फिल्मों की सूची में शामिल होना ही हमारी टीम के लिए एक बहुत बड़ी जीत है. हमने बहुत मेहनत की, और आज सिनेमाघरों में 100 दिन पूरे होने और ऑस्कर चयन समिति द्वारा शॉर्टलिस्ट किए जाने से हमारा यह विश्वास पुख्ता हो गया है कि कड़ी मेहनत और ईमानदारी का फल हमेशा मिलता है. इस अद्भुत सम्मान के लिए अकादमी को धन्यवाद.''

बता दें कि इस बार भारत से कई फिल्मों को ऑस्कर के लिए अलग-अलग श्रेणियों में शॉर्टलिस्ट किया गया है, जिसमें 'होमबाउंड', 'दशावतार', 'कांतारा: चैप्टर 1' और 'सिस्टर मिडनाइट' का नाम शामिल है. आखिरी नॉमिनेशन जनवरी में भी शॉर्टलिस्ट किया जाएगा. अब देखना होगा कि साल 2026 में भारत के खाते में कितने ऑस्कर आते हैं.