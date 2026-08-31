अनुपम खेर पर चढ़ा Reels का क्रेज, सतीश कौशिक की बेटी वंशिका संग बनाया डांस वीडियो; दोनों की बॉन्डिंग ने जीता दिल

बॉलीवुड एक्टर अनुपम खेर ने हाल ही में अपने दिवंगत दोस्त और अभिनेता सतीश कौशिक की 10 साल की बेटी वंशिका के साथ एक इंस्टाग्राम रील बनाई. दोनों का यह वीडियो सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान खींच रहा है. बता दें कि सतीश कौशिक का मार्च में कार्डियक अरेस्ट के चलते निधन हो गया था. उनके निधन से फिल्म इंडस्ट्री और उनके करीबी दोस्तों को गहरा सदमा लगा था. सतीश कौशिक अपने पीछे पत्नी शशि और बेटी वंशिका को छोड़ गए हैं. अनुपम खेर और सतीश कौशिक की दोस्ती काफी पुरानी और बेहद खास थी.
इस वीडियो में वंशिका अनुपम खेर को डांस सिखाती नजर आ रही हैं. वीडियो में वंशिका को डांस करते देखा जा सकता है और अनुपम खेर उनकी नकल करते दिख रहे हैं. वीडियो शेयर करते हुए वंशिका ने ये वीडियो बनाने की वजह भी बताई. बताया जा रहा है कि हाल ही में अनुपम खेर ने उनसे कहा था कि उनकी डांस वीडियो खूब वायरल हो रही हैं, इसलिए उन्होंने ये वीडियो बनाया है.
इस वीडियो को अनुपम खेर का फनी अंदाज देखने को मिल रहा है. साथ ही कैप्शन में लिखा, 'हम वापस आ गए. डांसिंग सेंसेशन वापस आ गए हैं. अपने नाटक 'जाने पहचाने अंजाने' के लिए USA जाने से पहले, अनुपम अंकल घर आए और बोले, 'आजकल मेरी डांसिंग रील्स बहुत वायरल हो रही हैं.' मैं उन्हें कैसे मना कर सकती हूं? यह उनकी रिक्वेस्ट थी और कहीं न कहीं मुझे इसमें थोड़ी धमकी भी दिखी. एन्जॉय करें और इस रील को ढेर सारा प्यार दें!'
इससे पहले अनुपम खेर ने भी एक रील को रीक्रिएट किया था. सोशल मीडिया पर शेयर रील में अनुपम खेर के साथ प्रवीन डबास, रणवीर शौरी और एक्टर बोमन ईरानी नजर आए थे. इन चारों ने साल 2006 में आई फिल्म 'खोसला का घोसला' में एक साथ स्क्रीन शेयर की थी. फिल्म 'खोसला का घोसला' में अनुपम खेर कमल किशोर खोसला बने थे और बोमन ईरानी ने किशन खुराना का किरदार निभाया था. वहीं, रणवीर शौरी और प्रवीन डबास भी खोसला फैमिली का हिस्सा थे. इस फिल्म में दिखाया गया था कि अनुपम खेर एक मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, जिनकी जमीन को बिल्डर किशन खुराना ने हड़प लिया था. इसके बाद खोसला फैमिली अपनी जमीन वापस लाने के लिए मजेदार तरीके अपनाती है.