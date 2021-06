Anupam Kher के साथ रातों-रात हो गया कुछ ऐसा, एक्टर ने ट्विटर वालों को जमकर लगाई लताड़

नई दिल्ली: बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर अनुपम खेर (Anupam Kher) ने आरोप लगाया कि पिछले 36 घंटों में ट्विटर पर उनके फॉलोवर्स की संख्या में भारी कमी आई है. एक्टर ने आंकड़ों का खुलासा करते हुए ट्वीट किया और कहा कि वह यह जानने के लिए उत्सुक हैं कि यह तकनीकी खराबी है या कुछ और?

अनुपम खेर (Anupam Kher) ने गुरुवार को ट्वीट किया, 'प्रिय टि़्वटर और ट्विटर इंडिया. मेरा पास बीते 36 घंटे में 80,000 से कम फोलोवर्स हैं. क्या आपके ऐप में कोई गड़बड़ है या कुछ और हो रहा है!! यह एक ऑब्जर्वेशन है. अभी कोई शिकायत नहीं है..'

Dear @Twitter and @TwitterIndia ! I have 80,000 less followers in the last 36 hours! Is there a glitch in your app or something else is happening!! It is an observation. Not a complaint….. yet.:)

काम के मोर्चे की बात करें तो, एक्टर आगामी डोक्यूमेंटी फिल्म 'भुज: द डे इंडिया शुक' की एंकरिंग और कहानी सुनाने के लिए तैयार है, जिसका ट्रेलर इस सप्ताह के शुरू में जारी किया गया था.

Presenting the teaser of a project dear to my heart on @discoveryplusIN #Bhuj: #TheDayIndiaShook! Releases on June 11. While the tragedy brought much grief with it, there were many stories of bravery & courage that people need to hear about! Please do watch! #DiscoveryPlus pic.twitter.com/Q1XRjnQLIz

— Anupam Kher (@AnupamPKher) June 8, 2021