अनुपम खेर की फिल्म 'तन्वी: द ग्रेट' ने जीता इंटरनेशनल अवॉर्ड, ऑस्ट्रेलिया फेस्टिवल में बजा डंका, खुशी से झूमे अनुपम खेर

Tanvi The Great:  ऑस्ट्रेलिया के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में 'तन्वी: द ग्रेट' फिल्म को बेस्ट स्क्रीनप्ले फिल्म के अवॉर्ड से सम्मानित किया गया है और उससे पहले इसी फिल्म की लीड एक्ट्रेस को शुभांगी दत्त बेस्ट एक्ट्रेस के अवॉर्ड से नवाजा गया.

Edited By:  Kajol Gupta |Last Updated: Dec 10, 2025, 06:54 PM IST
Tanvi The Great: हिंदी सिनेमा में 4 दशकों से ज्यादा तक अपनी वर्सटाइल एक्टिंग से दर्शकों के दिलों पर राज करने वाले अभिनेता अनुपम खेर आज भी फिल्मों में सक्रिय हैं. अभिनेता के लिए ये साल 2025 का साल सबसे बेहतरीन रहा है क्योंकि उनकी फिल्म 'तन्वी: द ग्रेट' को सिर्फ भारत में सम्मान और प्यार नहीं मिला है, बल्कि विदेशों में भी फिल्म को पसंद किया जा रहा है. अब अभिनेता की फिल्म को इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ ऑस्ट्रेलिया में सम्मान मिला है.

बेस्ट स्क्रीनप्ले के लिए फिल्म सम्मानित 
ऑस्ट्रेलिया के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में 'तन्वी: द ग्रेट' फिल्म को बेस्ट स्क्रीनप्ले फिल्म के अवॉर्ड से सम्मानित किया गया है और उससे पहले इसी फिल्म की लीड एक्ट्रेस को शुभांगी दत्त बेस्ट एक्ट्रेस के अवॉर्ड से नवाजा गया. वैश्विक स्तर पर अपनी फिल्म को मिले इतने प्यार और सम्मान के लिए उन्होंने पूरी टीम को बधाई दी है और अपनी खुशी सोशल मीडिया के जरिए फैंस के साथ शेयर की है.

fallback

Add Zee News as a Preferred Source

'तन्वी: द ग्रेट' की बड़ी जीत
उन्होंने कैप्शन में लिखा, 'तन्वी: द ग्रेट' की बड़ी जीत. हाल ही में संपन्न हुए ऑस्ट्रेलिया के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में हमने सर्वश्रेष्ठ पटकथा और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता. मेरे सह-लेखकों अभिषेक दीक्षित और अंकुर सुमन को उनके समर्पण और प्रतिभा के लिए हार्दिक बधाई और प्रिय शुभांगी दत्त को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीतने के लिए एक बार फिर बधाई. उन्होंने आगे लिखा, 'पूरी टीम ने फिल्म के निर्माण में अपना दिल, मेहनत और आत्मा लगा दी है. ये फिल्म हम सब के लिए बहुत खास है.'

अनुपम खेर के लिए फिल्म बेहद खास
साल 1982 में 'आगमन' से फिल्म से डेब्यू करने वाले अनुपम खेर के लिए फिल्म 'तन्वी: द ग्रेट' बहुत खास है, क्योंकि इस फिल्म का डायरेक्शन उन्होंने खुद किया है और फिल्म की कहानी भी दिल के बहुत करीब है. फिल्म की कहानी को अभिनेता ने अपनी भांजी की जिंदगी से लिया है, जो ऑटिज्म से पीड़ित है लेकिन बहुत प्रतिभाशाली हैं. वे बहुत अच्छा गाना गाती हैं और उनकी वीडियो को अभिनेता अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर भी करते हैं.

11 जुलाई को थिएटर में हुई थी रिलीज
'तन्वी: द ग्रेट' को पहले 11 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था. हालांकि बॉक्स ऑफिस पर फिल्म को अपेक्षित सफलता नहीं मिलने से अभिनेता बहुत दुखी हुए थे और उन्होंने कहा था कि अच्छी फिल्मों को दर्शकों तक पहुंचाना बहुत जरूरी है, जिसके बाद फिल्म को 26 सितंबर को रिलीज किया गया. फिल्म को 56वें ​​भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में दिखाया गया और अब फिल्म एक के बाद एक अवॉर्ड भी जीत रही है. (एजेंसी)

