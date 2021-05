Anupam Kher ने फैंस को दिया खुला ऑफर, इस VIDEO को टाइटल देकर जीतिए खास इनाम

नई दिल्ली: बॉलीवुड एक्टर अनुपम खेर (Anupam Kher) सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हैं. माइक्रोब्लॉगिंग साइट ट्विटर के जरिए वह आए दिन अपने फैंस के साथ कम्युनिकेट करते रहते हैं. हाल ही में अनुपम ने अपने फैंस के लिए एक खुला ऑफर दिया है जिसके तहत उनके एक वीडियो को टाइटल देने वाले को वह एक खास सरप्राइज तोहफा देंगे.

क्या है वीडियो?

वो तोहफा क्या होगा ये तो अनुपम ने नहीं बताया लेकिन उनके इस वीडियो को पोस्ट करते ही फैंस में जैसे होड़ सी मच गई है. वीडियो में अनुपम खेर (Anupam Kher) सड़क किनारे से गुजरते नजर आ रहे हैं. बैकग्राउंड में साइक्लोन ताउते के चलते हुई तबाही नजर आ रही है. पेड़ टूटे पड़े हैं और आसपास से लोग साइकिल पर व पैदल गुजरते दिखाई पड़ रहे हैं.

कैसा है वीडियो?

वीडियो के बैकग्राउंड में एक सस्पेंस म्यूजिक बज रहा है जो कि इस स्लोमोशन वीडियो को और भी ज्यादा अपीलिंग बना रहा है. ये वीडियो किसी शॉर्ट फिल्म का हिस्सा है क्योंकि अनुपम ने हैश टैग शॉर्ट फिल्म दिया है. वीडियो के कैप्शन में अनुपम खेर ने लिखा, 'इस वीडियो क्लिप को टाइटल दीजिए और पाइए मुझसे एक सर्प्राइज उपहार.'

इस विडीओ क्लिप को टाइटल दीजिए और पाइए मुझसे एक सर्प्राइज़ उपहार ! If you were to give this video clip a title, What will that be? Best answers will get a special surprise from me! Video shot by my friend @directorsoham !! चलिए! पहनिये अपनी सोचने वाली टोपी! #ShortFilm pic.twitter.com/Z4tErKFgUB

— Anupam Kher (@AnupamPKher) May 21, 2021