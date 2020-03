देश वापस आए पर अपनी मां से नहीं मिले अनुपम खेर, VIDEO कॉल पर यूं खाई डांट

नई दिल्ली: इन दिनों पूरी दुनिया में कोरोना वायरस (Coronavirus) के डर से सभी अपनी अपनी तरफ से पूरी सावधानी बरतने में जुटे हैं. बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता अनुपम खेर (Anupam Kher) भी हाल ही में अमेरिका से लौटकर भारत आ चुके हैं. लेकिन भारत आने के बाद अनुपम ने खुद को आइसोलेशन में रख लिया है. सबसे ज्यादा गौर करने वाली बात यह है कि इस नाजुक मौके को समझते हुए अनुपम ने प्रिकॉशन लेते हुए अपनी मां से न मिलने का फैसला लिया है.

हालांकि अनुपम के अपनी मां से न मिलने की फैसले की जहां भी लोग तारीफ कर रहे हैं वहीं उनकी मां उनसे काफी नाराज हैं. अनुपम ने अपने ट्विटर पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें वह अपने भाई और मां से बात कर रहे हैं. अनुपम ने ये वीडियो ट्वीट करके इस बात को कैप्शन में लिखकर बताया है. देखिए यह वीडियो...

As a precaution I decided not to visit Mom. So facetimed her instead. Initially she got angry but soon understood the importance of social distance. In this case mother-son distance. Both of us felt bad. प#DulariiRocks...Always.

