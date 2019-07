PM मोदी से अनुपम खेर ने की मुलाकात, बोले- 'प्रधानमंत्री से मिलना सौभाग्य की बात'

नई दिल्ली: अभिनेता अनुपम खेर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले और उन्होंने कहा कि मोदी के प्रेरणादायक शब्द उनके लिए ऊर्जा का एक बड़ा स्रोत हैं. इन दिनों अपनी फिल्म 'वन डे : जस्टिस डिलवर्ड' को प्रमोट कर रहे अनुपम खेर ने ट्विटर पर मुलाकात की एक झलक साझा की.

अनुपम ने पोस्ट किया, 'प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आप से मिलना सम्मान और सौभाग्य की बात रही.' उन्होंने आगे कहा, 'भारत के लिए आपका दृष्टिकोण बहुत ही आश्वस्त करने वाला और दिल को छूने वाला है. आपके प्रेरणादायक शब्द हमेशा मेरे लिए ऊर्जा का एक बड़ा स्रोत होंगे. आप हमारे देश को यूं ही और अधिक ऊंचाइयों पर ले जाते रहें.'

Dear Prime Minister @narendramodi ji. It was an honour & a privilege to meet you. Your vision for India is greatly reassuring & heartwarming. Your inspirational words will always be a great source of energy for me. May you continue to take our country to greater heights. pic.twitter.com/FsBiqKXt8G

— Anupam Kher (@AnupamPKher) July 1, 2019