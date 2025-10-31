Advertisement
'अचानक कहा कि वो चला गया...' सतीश शाह की मौत के बाद उनकी वाइफ मधु से मिले अनुपम खेर, हालत देख नहीं रुके आंसू, इस बीमारी से हैं पीड़ित

Anupam Kher अपने करीबी दोस्त सतीश शाह के निधन के बाद उनके घर वाइफ मधु से मिलने पहुंचे. इस मुलाकात का एक्टर ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर किया जो लोगों की आंखों को नम कर रहा है.

 

Written By  Shipra Saxena|Last Updated: Oct 31, 2025, 08:45 PM IST
अनुपम खेर, सतीश शाह और मधु
अनुपम खेर, सतीश शाह और मधु

Anupam Kher on Satish Shah Death: सतीश शाह की मौत बॉलीवुड के लिए एक ऐसे सितारे का खोना है जिसकी भरपाई होना मुश्किल है. बॉलीवुड हो या फिर टेलीविजन इंडस्ट्री हर एक सितारे की इस बेहतरीन एक्टर संग यादें जुड़ी हुई है. एक्टर की मौत के बाद सतीश शाह के करीबी दोस्त अनुपम खेर स्विटजरलैंड के ट्रिप से लौटते ही दिवंगत एक्टर की वाइफ मधु से मिलने उनके घर पहुंचे. इस मुलाकात का अनुपम खेर ने एक वीडियो शेयर किया. इसके साथ ही ऐसा कुछ बताया कि जिसे सुनने के बाद आपकी आंख आंसुओं से नम हो जाएगी.

अल्माइजर की बीमारी से जूझ रहीं सतीश शाह की पत्नी

सतीश शाह की पत्नी मधु को अल्माइजर की बीमारी है. जिसकी वजह से वो कई बार कुछ चीजें भूल जाती हैं.ऐसे में एक्टर मधु से मुलाकात करने पहुंचे. इस मुलाकात का वीडियो और एक लंबा सा पोस्ट एक्टर ने शेयर किया. ये पोस्ट और वीडियो आपको अंदर तक हिला देने के लिए काफी है. अनुपम खेर ने लिखा- 'स्विटजरलैंड से आने के बाद मैं सतीश शाह की वाइफ मधु से मिलने गया! मन में उदासी भी थी और एक अजीब सी घबराहट भी! मधु अल्मलाइजर की शुरुआती स्टेज में हैं.'

मैं शायद कुछ कर भी नहीं सकता

एक्टर ने आगे लिखा- 'नहीं जानता था कि उसे कब क्या याद आयेगा? सतीश की बात करूं या कुछ और कहूं! अपने आंसू रोकने की पूरी कोशिश कर रहा था! समझ में नहीं आ रहा था कि आंखों में ज्यादा आंसू केवल सतीश के जाने के है या मधु की याददाश्त जाने के भी ! वो एक घंटा जो मैंने सतीश के घर गुजारा, वो बहुत ही उदासी से भरा था! पर मैंने मधु से एक वादा किया कि मैं उसे लगातार मिलने आता रहूंगा! और मैं शायद कुछ कर भी तो नहीं सकता!'

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Satish Shah (@satishshah173)

क्या सही में सलमान संग स्क्रीन शेयर करेंगे अमिताभ बच्चन? 'बैटल ऑफ गलवान' डायरेक्टर ने वायरल फोटो का बताया सच

अचानक रहा कि चला गया...

इस पोस्ट के अलावा अनुपम ने जो वीडियो शेयर किया इसमें मधु से मुलाकात की छोटी सी झलक दिखाई है. इसके साथ ही अनुपम ने कहा कि 'बातचीत के दौरान जब मधु ने अचानक रहा कि चला गया तो उसकी आंख में आंसू थे.ये कहते ही वो फिर से भूल गई और कुछ और बात करने लगीं. जब मैं वहां से जाने लगा तो उन्होंने कहा कि आना अगली बार खाना खाने. लेकिन वो शायद नहीं होंगे. मेरी आंख में उस वक्त आंसू आ गए थे. लेकिन, किसी तरह से खुद के संभाला और घर से बाहर आ गया. मैं आप लोगों को डिप्रेस नहीं करना चाहता. बस ये कहना चाहता हूं कि अपने पेरेंट्स का बहुत ख्याल रखिए और भाई बहन का भी.' आपको बता दें, दिल का दौरा पड़ने की वजह से सतीश शाह का निधन 25 अक्टूबर को हो गया था.

 

 

 

 

 

Shipra Saxena

Shipra Saxena

anupam kherSatish Shah

