डेडलाइन और कमिटमेंट के लिए सेलेब्स ने छोड़ीं फ्लाइट्स, लिया वंदे भारत एक्सप्रेस का सहारा, बैठते ही बांध दिए तारीफों के पुल!

Bollywood Celebs Shares Experience on Train Journey: बॉलीवुड सेलेब्स का डेली रूटीन इतना बिजी होता है कि अगर वो इसमें जरा सी भी लेट करेंगे, तो फिल्म की यूनिट को काफी नुकसान हो सकता है. इसलिए वो समय से पहुंचने के लिए कई बार मुंबई की लोकल और वंदे भारत ट्रेन का सहारा लेते हैं. वहीं हिंदी सिनेमा के इन कलाकारों ने ट्रेन में सफर करने के बाद अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है. आइए जानते हैं इसके बारे में

 

 

 

Written By  Jyoti Rajput|Last Updated: Dec 05, 2025, 02:08 PM IST
डेडलाइन और कमिटमेंट के लिए सेलेब्स ने छोड़ीं फ्लाइट्स, लिया वंदे भारत एक्सप्रेस का सहारा, बैठते ही बांध दिए तारीफों के पुल!

जब कमिटमेंट और डेडलाइन की बात होती है तो बॉलीवुड सेलेब्रिटी हमेशा एक्टिव दिखाई देते हैं फिर चाहे इसके लिए उन्हें आराम और फ्लाइट को छोड़कर ट्रेन का सहारा ही क्यों ना लेना पड़े. वहीं कई कलाकार ट्रेन के सफर को एंजॉय करते हुए नजर आते हैं, जिसके चलते उन्होंने वंदे भारत ट्रेन का एक्सपीरियंस सोशल मीडिया पर कई बार शेयर किया है. कई फिल्ममेकर ने रेलवे से परमिशन लेकर फिल्मों की शूटिंग में कई स्टेशन को दिखाया है.

 

नेहा धूपिया ने शेयर किया अनुभव
फिल्मकार शूजित सरकार पहले ऐसे डायरेक्टर थे, जिन्होंने वंदे भारत एक्सप्रेस में शूट करने के लिए सरकार से परमिशन मांगी थी. वहीं कई एक्ट्रेसेस ट्रेन में मुंबई से सूरत तक का सफर करती हुई नजर आई हैं, जिसमें एक्ट्रेस नेहा धूपिया भी शामिल हैं. नेहा ने सफर के दौरान होने वाले कंफर्ट और रेलवे की सुविधाओं की तारीफ भी की है. एक्ट्रेस ने ट्रेन से सफर करने को अपने बचपन की याद को ताजा होना बताया है.

अनुपम खेर ने ट्रेन को बताया आरामदायक 
साल 2024 में धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की बेटी और एक्ट्रेस ईशा देओल ने भी ट्रेन में सफर करने के अपने एक्सपीरियंस को शेयर करते कहा, ‘बहुत समय बाद ट्रेन से सफर कर रही हूं, हम वंदे भारत से ट्रैवल कर रहे हैं.’ वहीं वेटरन एक्टर अनुपम खेर ने भी अपने अनुभव को शेयर करते हुए बताया कि ट्रेन से ट्रैवल करना बहुत ही आरामदायक है और इससे हम जल्द ही सफर को तय कर ले रहे हैं. 

Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत एंटरटेनमेंट और बॉलीवुड की न्यूज पर अपडेट देती हैं और हॉलीवुड की खबरों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय विश्वविद्यालय से इलेट्रॉनिक मीडिया में मास्...और पढ़ें

TAGS

anupam kherNeha DhupiaIsha Deolindigo flights news

