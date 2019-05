अनुपम खेर ने दिया बड़ा बयान बोले, 'अगले 50 सालों तक करता रहूंगा एक्टिंग'

नई दिल्ली : बॉलीवुड में 35 साल का सफर पूरा कर चुके अभिनेता अनुपम खेर का कहना है कि वह फिल्मों में काम करना कभी बंद नहीं करेंगे. अभिनेता ने कहा कि लंबी पारी खेलने के लिए काम को लेकर उत्साहित रहना जरूरी है.

खेर ने कहा कि आपको अपने काम को लेकर उत्साहित होना चाहिए, जिस दिन आप 'वयोवृद्ध', 'किंवदंती', 'थेस्पियन' जैसे शब्दों का बोझ उठाने लगते हैं तब ही आपके लिए काम करना मुश्किल हो जाता है. आपको ये तमगे सेवानिवृत्त होने के इशारे के तौर पर दिए जाते हैं, लेकिन मैं अगले 50 साल तक भी इसे नहीं छोड़ने वाला.

A judge on the day of his retirement discovers that his judgment had gone wrong in a couple of cases. Does he take the law in his hand? You will discover that on the 14th June. But today I am looking forward to the trailer launch of #OneDay. Directed by #AshokNanda. @egupta pic.twitter.com/YPiecxFVLf

— Anupam Kher (@AnupamPKher) May 21, 2019