वो शख्स, जिसे अनुपम खेर ने कभी कहा था ‘धोखेबाज’, वही हैं आज उनकी सबसे बड़ी ताकत

अनुपम खेर ने 500 से अधिक फिल्मों में काम किया, सफलता का श्रेय महेश भट्ट को दिया. एयरपोर्ट पर दोनों मिले, पुरानी विवाद की यादें ताजा हुईं, 'सारांश' से पहचान मिली थी.
बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता अनुपम खेर ने हिंदी सिनेमा में 500 से अधिक फिल्मों में काम किया है. उन्होंने हमेशा अपनी सफलता का श्रेय भारतीय फिल्म निर्माता और निर्देशक महेश भट्ट को दिया है, हालांकि 90 के दशक में एक समय ऐसा भी आया जब दोनों के बीच मनभेद की खबरें आईं, लेकिन समय के साथ सब कुछ ठीक हो गया.
अनुपम खेर ने जिसे कभी कहा था 'धोखेबाज'
हाल ही में महेश भट्ट और अनुपम खेर की मुलाकात एयरपोर्ट पर हुई. अनुपम खेर ने इंस्टाग्राम पर अपनी और महेश भट्ट की फोटो शेयर की, जिसमें दोनों एक साथ बहुत खुश दिख रहे हैं. एक्टर ने फोटो के कैप्शन में लिखा, "अगर आपको समझ नहीं आ रहा कि आप कहां जा रहे हैं, तो किसी ऐसे व्यक्ति से पूछिए जो पहले वहां गया हो. हमेशा साथ रहने के लिए शुक्रिया भट्ट साब. आप मेरे लिए बहुत बड़ी ताकत रहे हैं. स्क्रीन पर और स्क्रीन के बाहर! आपसे प्यार करता हूं."
महेश भट्ट की फिल्म 'सारांश' से ही अनुपम खेर को हिंदी सिनेमा में पहचान मिली थी, लेकिन इसी फिल्म के समय महेश भट्ट और अनुपम खेर के बीच बड़ा विवाद हो गया था. अनुपम खेर अपने इंटरव्यू में इस बात का जिक्र कई बार कर चुके हैं कि महेश भट्ट उनके लिए पिता समान हैं और हमेशा उनका गुस्सा सिर-माथे पर है.
वो बन गया उनकी ताकत
एक बार एक्टर ने बताया था कि जब उन्हें 'सारांश' फिल्म ऑफर हुई थी, तो वे बहुत खुश थे. फिल्म की शूटिंग शुरू होने वाली थी, तभी मुझे पता चलता है कि मुझे फिल्म से हटाकर संजीव कुमार को कास्ट कर लिया गया है. ये सुनकर मैं आग बबूला हो गया था और मैंने मुंबई शहर को ही छोड़ने का फैसला कर लिया था.
अनुपम ने आगे बताया कि गाड़ी में अपना सामान पैक करके वे महेश भट्ट के घर पहुंचे और उन्हें धोखेबाज से लेकर चालबाज तक कह दिया. उन्होंने कहा, "मेरी आंखों में आंसू थे और मैं कह रहा था कि आपने मेरे साथ गलत किया." इसके बाद महेश भट्ट ने फिल्म के प्रोड्यूसर को फोन किया और कहा कि अनुपम ही रोल करेगा, संजीव कुमार को मना कर दो.
बहुत सारे लोगों को लगता है कि अनुपम खेर की पहली फिल्म 1984 की 'सारांश' थी, लेकिन उनके करियर की पहली फिल्म 1982 में आई 'आगमन' थी. इस फिल्म से एक्टर को खास पहचान नहीं मिली थी, बल्कि 'सारांश' में 65 साल के आदमी का रोल करके उन्होंने अपनी पहचान बनाई थी.
