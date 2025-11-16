Advertisement
trendingNow13006333
Hindi Newsबॉलीवुड

वो शख्स, जिसे अनुपम खेर ने कभी कहा था ‘धोखेबाज’, वही हैं आज उनकी सबसे बड़ी ताकत

अनुपम खेर ने 500 से अधिक फिल्मों में काम किया, सफलता का श्रेय महेश भट्ट को दिया. एयरपोर्ट पर दोनों मिले, पुरानी विवाद की यादें ताजा हुईं, 'सारांश' से पहचान मिली थी.

 

Written By  Swati Singh|Last Updated: Nov 16, 2025, 05:18 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

वो शख्स, जिसे अनुपम खेर ने कभी कहा था ‘धोखेबाज’, वही हैं आज उनकी सबसे बड़ी ताकत

बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता अनुपम खेर ने हिंदी सिनेमा में 500 से अधिक फिल्मों में काम किया है. उन्होंने हमेशा अपनी सफलता का श्रेय भारतीय फिल्म निर्माता और निर्देशक महेश भट्ट को दिया है, हालांकि 90 के दशक में एक समय ऐसा भी आया जब दोनों के बीच मनभेद की खबरें आईं, लेकिन समय के साथ सब कुछ ठीक हो गया. 

अनुपम खेर ने जिसे कभी कहा था 'धोखेबाज'

हाल ही में महेश भट्ट और अनुपम खेर की मुलाकात एयरपोर्ट पर हुई. अनुपम खेर ने इंस्टाग्राम पर अपनी और महेश भट्ट की फोटो शेयर की, जिसमें दोनों एक साथ बहुत खुश दिख रहे हैं. एक्टर ने फोटो के कैप्शन में लिखा, "अगर आपको समझ नहीं आ रहा कि आप कहां जा रहे हैं, तो किसी ऐसे व्यक्ति से पूछिए जो पहले वहां गया हो. हमेशा साथ रहने के लिए शुक्रिया भट्ट साब. आप मेरे लिए बहुत बड़ी ताकत रहे हैं. स्क्रीन पर और स्क्रीन के बाहर! आपसे प्यार करता हूं."

Add Zee News as a Preferred Source

महेश भट्ट की फिल्म 'सारांश' से ही अनुपम खेर को हिंदी सिनेमा में पहचान मिली थी, लेकिन इसी फिल्म के समय महेश भट्ट और अनुपम खेर के बीच बड़ा विवाद हो गया था. अनुपम खेर अपने इंटरव्यू में इस बात का जिक्र कई बार कर चुके हैं कि महेश भट्ट उनके लिए पिता समान हैं और हमेशा उनका गुस्सा सिर-माथे पर है.

वो बन गया उनकी ताकत

एक बार एक्टर ने बताया था कि जब उन्हें 'सारांश' फिल्म ऑफर हुई थी, तो वे बहुत खुश थे. फिल्म की शूटिंग शुरू होने वाली थी, तभी मुझे पता चलता है कि मुझे फिल्म से हटाकर संजीव कुमार को कास्ट कर लिया गया है. ये सुनकर मैं आग बबूला हो गया था और मैंने मुंबई शहर को ही छोड़ने का फैसला कर लिया था.

अनुपम ने आगे बताया कि गाड़ी में अपना सामान पैक करके वे महेश भट्ट के घर पहुंचे और उन्हें धोखेबाज से लेकर चालबाज तक कह दिया. उन्होंने कहा, "मेरी आंखों में आंसू थे और मैं कह रहा था कि आपने मेरे साथ गलत किया." इसके बाद महेश भट्ट ने फिल्म के प्रोड्यूसर को फोन किया और कहा कि अनुपम ही रोल करेगा, संजीव कुमार को मना कर दो.

बहुत सारे लोगों को लगता है कि अनुपम खेर की पहली फिल्म 1984 की 'सारांश' थी, लेकिन उनके करियर की पहली फिल्म 1982 में आई 'आगमन' थी. इस फिल्म से एक्टर को खास पहचान नहीं मिली थी, बल्कि 'सारांश' में 65 साल के आदमी का रोल करके उन्होंने अपनी पहचान बनाई थी.

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Swati Singh

जी न्यूज में कार्यरत हैं. डिजिटल पत्रकारिता में 8 सालों का अनुभव. फिल्मी जगत की खबरों में रुचि है. इससे पहले लोकमत, अमर उजाला, लाइव हिंदुस्तान में काम कर चुकी हैं. मनोरंजन डेस्क पर काम का अनुभव. बै...और पढ़ें

TAGS

anupam kher

Trending news

'किडनी देने वाली बेटी आरोप लगा रही', लालू परिवार की कलह पर बोला ये मुस्लिम नेता
Bihar chunav results 2025
'किडनी देने वाली बेटी आरोप लगा रही', लालू परिवार की कलह पर बोला ये मुस्लिम नेता
दिल्ली धमाका मामले में कश्मीर से गिरफ्तार हुईं डॉक्टर प्रियंका शर्मा? जानिए सच्चाई
Delhi
दिल्ली धमाका मामले में कश्मीर से गिरफ्तार हुईं डॉक्टर प्रियंका शर्मा? जानिए सच्चाई
'टीएमसी नेताओं की हत्या के लिए हथियार देना बंद करें...', कल्याण बनर्जी का बयान
Today Latest Hindi News
'टीएमसी नेताओं की हत्या के लिए हथियार देना बंद करें...', कल्याण बनर्जी का बयान
दिल्ली धमाका: पूछताछ के लिए काजीगुंड से उठाए गए थे दो लड़के, पिता ने खुद को आग लगाई
Jammu Kashmir
दिल्ली धमाका: पूछताछ के लिए काजीगुंड से उठाए गए थे दो लड़के, पिता ने खुद को आग लगाई
शादी के घर में मातम; दूल्हे ने खुद ही उजाड़ दिया सुहाग, लोहे के पाइप से वार और फिर..
Bhavnagar Murder
शादी के घर में मातम; दूल्हे ने खुद ही उजाड़ दिया सुहाग, लोहे के पाइप से वार और फिर..
मित्र शक्ति: भारत की सेना, श्रीलंका और सांप... होश उड़ाने के लिए काफी है ये नजारा
India Sri Lanka Ties
मित्र शक्ति: भारत की सेना, श्रीलंका और सांप... होश उड़ाने के लिए काफी है ये नजारा
'बिहार चुनाव में लुटाया वर्ल्ड बैंक से लिया 14000 करोड़ का लोन...', क्या बोला NDA?
Bihar Chunav Results
'बिहार चुनाव में लुटाया वर्ल्ड बैंक से लिया 14000 करोड़ का लोन...', क्या बोला NDA?
20 लाख कैश और जैश का हैंडलर... दिल्ली धमाके की साजिश पर सबसे नया खुलासा
Delhi blast
20 लाख कैश और जैश का हैंडलर... दिल्ली धमाके की साजिश पर सबसे नया खुलासा
दिल्ली में धमाके वाली जगह मिले जिंदा कारतूस, एक बुलेट का खोखा बरामद; कौन था टारगेट?
Delhi blast
दिल्ली में धमाके वाली जगह मिले जिंदा कारतूस, एक बुलेट का खोखा बरामद; कौन था टारगेट?
NDA और महागठबंधन दोनों के लिए 'ठंडा-गरम' साबित हुए PK? इन 35 सीटों से समझिए गणित
Bihar Election 2025 Analysis
NDA और महागठबंधन दोनों के लिए 'ठंडा-गरम' साबित हुए PK? इन 35 सीटों से समझिए गणित