नेपाल की तबाही से सहमे अनुपम खेर, पीड़ितों के लिए छलका दर्द; बोले- 'उन्हें अकेला महसूस न होने दें'

Anupam Kher On Nepal Flash Flood: नेपाल में आई भीषण बाढ़ ने भारी तबाही मचा दी है. इस प्राकृतिक आपदा में बड़ी संख्या में लोगों की जान चली गई है, जबकि सैकड़ों लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं. इस भयानक मंजर ने बॉलीवुड एक्टर अनुपम खेर को भी झकझोर कर रख दिया है. उन्होंने नेपाल की स्थिति पर दुख और चिंता व्यक्त की है. एक्टर ने कहा कि हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इस मुश्किल घड़ी में वहां के लोग खुद को अकेला महसूस न करें.
दरअसल, 26 अगस्त को नेपाल में आई भीषण बाढ़ ने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया है, जिससे बड़े पैमाने पर जान-माल का नुकसान हुआ है. इस प्राकृतिक आपदा में कई लोगों की मौत हो चुकी है और काफी लोग लापता हैं, जिनमें कई भारतीय भी शामिल हैं. इस विनाशकारी बाढ़ ने छह जिलों में सड़कों, पुलों और मकानों को पूरी तरह से निगल लिया है, जिससे वहां भारी तबाही मची है.
इस भयानक आपदा को देखकर चारों तरफ से दुख और संवेदनाएं व्यक्त की जा रही हैं. इसी कड़ी में, दिग्गज एक्टर अनुपम खेर ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर एक वीडियो संदेश शेयर करते हुए अपना दुख जाहिर किया है. उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा, 'मैं नेपाल के लिए प्रार्थना करता हूं. नेपाल में अचानक आई बाढ़ के कारण हुई तबाही से मैं बेहद दुखी और भयभीत हूं. कई जानें चली गईं, परिवार उजड़ गए, घर बह गए और बेजुबान जानवर भी इस तबाही की चपेट में आ गए. यह सोचकर ही दिल टूट जाता है कि कैसे चंद पलों में वह सब कुछ गायब हो सकता है, जिसे कोई इंसान अपना कहता है.'
71 साल के एक्टर ने अपनी लाचारी और संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि ऐसे दृश्यों को देखकर मन में गहरी बेबसी महसूस होती है. उन्होंने आगे कहा कि जिन लोगों ने अपने प्रियजनों को खो दिया है, उन्हें भला किन शब्दों से सांत्वना दी जा सकती है. अपनी भावनाएं व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा, 'मेरा दिल पीड़ित परिवारों और इस डर और अनिश्चितता के माहौल में जी रहे हर व्यक्ति के साथ है. मैं नेपाल के लोगों और सीमा पार तिब्बत में प्रभावित लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं.'
इसके साथ ही उन्होंने पूरी दुनिया से करुणा, तत्परता और एकजुटता के साथ आगे आने तथा पीड़ितों की हर संभव मदद करने की भावुक अपील की, ताकि इस दुख की घड़ी में वे खुद को अकेला महसूस न करें.