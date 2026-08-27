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नेपाल की तबाही से सहमे अनुपम खेर, पीड़ितों के लिए छलका दर्द; बोले- 'उन्हें अकेला महसूस न होने दें'

Anupam Kher On Nepal Flash Flood: नेपाल में आई भीषण बाढ़ ने बड़े पैमाने पर तबाही मचा दी है. इस प्राकृतिक आपदा में कई लोगों की जान चली गई, जबकि बड़ी संख्या में लोग लापता हैं. इस भायनक स्थिति पर एक्टर अनुपम खेर ने दुख और चिंता जाहिर की है.

Written ByKajol Gupta
Published: Aug 27, 2026, 05:23 PM IST|Updated: Aug 27, 2026, 05:23 PM IST
नेपाल की तबाही से सहमे अनुपम खेर, पीड़ितों के लिए छलका दर्द; बोले- 'उन्हें अकेला महसूस न होने दें'
Image Credit: नेपाल की तबाही देख दहले अनुपम खेर

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Kajol Gupta

Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर या एक्स और इंस्टाग्राम हैंडल्स पर कनेक्ट कर सकते है. सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

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