सोशल मीडिया पर वायरल हुई Kirron Kher के निधन की खबर, Anupam Kher ने ट्वीट कर दी सफाई

नई दिल्ली: दिग्गज बॉलीवुड अभिनेत्री और राजनेता किरण खेर (Kirron Kher) के निधन की झूठी खबर वायरल होने के बाद अनुपम खेर (Anupam Kher) ने इस पर सफाई दी है. अनुपम (Anupam Kher) ने ट्वीट कर लिखा, 'किरण खेर की सेहत को लेकर कुछ अफवाहें चल रही हैं. ये सब झूठ है. वह पूरी तरह ठीक हैं. बल्कि उन्होंने आज दोपहर कोविड वैक्सीन की दूसरी डोज ली है.'

झूठी खबरें नहीं फैलाने की अपील

बता दें कि कुछ लोग सोशल मीडिया पर लोग किरण खेर (Kirron kher) के निधन की झूठी खबर शेयर करके उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं. अनुपम ने अपने ट्वीट में लिखा, 'मैं लोगों से निवेदन करता हूं कि ऐसी नेगेटिव खबरें ना फैलाएं. शुक्रिया. सुरक्षित रहें.' मालूम हो कि किरण खेर (Kirron kher) को ब्लड कैंसर (Blood Cancer) है और उनका इलाज चल रहा है.

There is a rumour going around about #Kirron ’s health. It is all false. She is doing absolutely fine. In fact she got her 2nd vaccination done for COVID this afternoon. I will request people not to spread such negative news. Thanks. Stay safe. @KirronKherBJP

ट्रीटमेंट के दौरान ट्रेस हुआ कैंसर

अप्रैल मे अनुपम खेर ने ट्वीट कर बताया था कि उनकी पत्नी किरण खेर (Kirron Kher) मल्‍टीपल मायलोमा (एक तरह का ब्‍लड कैंसर) से पीड़‍ित हैं. नवंबर मे किरण के हाथ में फ्रैक्चर आया था, ट्रीटमेंट के दौरान ही पता चला था कि उन्हें मल्टीपल माइलोमा नाम की बीमारी है. अनुपम खेर ने तब कहा, 'आप सभी की दुआओं, प्रार्थनाओं के लिए धन्यवाद. आपने जो दुआएं किरण जी के लिए भेजी है कि उससे उनकी तबियत जल्द से जल्द ठीक हो जाए.'

Thank you everybody for your love, concern, best wishes and blessings for @KirronKherBJP . She conveys her gratitude to all of you. You all have been wonderful in these tough times. We feel humbled!! Love and prayers for all of you!! #Thanks #Gratitude pic.twitter.com/fiuuOQQ4eg

— Anupam Kher (@AnupamPKher) April 2, 2021