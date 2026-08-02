वायरल स्टूडेंट प्रोटेस्ट रील को अनुपम खेर ने किया रीक्रिएट, 'खोसला का घोसला' गैंग ने मचाया धमाल; बोमन ईरानी ने एक्सप्रेशन से लूट ली महफिल

Anupam Kher Recreates Viral Reel: बॉलीवुड एक्टर अनुपम खेर हिंदी सिनेमा के उन सितारों में से हैं, जिन्हें उनकी कमाल की एक्टिंग के लिए जाना जाता है. इसके अलावा, वे अपने फैंस के साथ भी लगातार जुड़े रहते हैं. अक्सर एक्टर किसी न किसी वजह से सुर्खियों में बने रहते हैं. कभी वे गंभीर मामलों पर अपने विचार शेयर करते हैं तो कभी मजाकिया अंदाज में फैंस का दिल जीत लेते हैं.
अनुपम खेर ने हाल ही में छात्र प्रदर्शन के दौरान वायरल हुई रील को रीक्रिएट किया है. सोशल मीडिया अकाउंट इंस्टाग्राम पर अनुपम खेर ने एक रील शेयर की है, जिसमें उनके साथ प्रवीन डबास, रणवीर शौरी और एक्टर बोमन ईरानी नजर आ रहे हैं. इन चारों ने साल 2006 में आई फिल्म 'खोसला का घोसला' में एक साथ स्क्रीन शेयर की थी.
इंस्टाग्राम पर रील शेयर करते हुए अनुपम खेर ने कैप्शन में लिखा, 'खोसला और खुराना की कभी नहीं बनी. यहां भी नहीं! जय हो!' दरअसल, फिल्म 'खोसला का घोसला' में अनुपम खेर कमल किशोर खोसला बने थे और बोमन ईरानी ने किशन खुराना का किरदार निभाया था. वहीं, रणवीर शौरी और प्रवीन डबास भी खोसला फैमिली का हिस्सा थे. इस फिल्म में दिखाया गया था कि अनुपम खेर एक मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, जिनकी जमीन को बिल्डर किशन खुराना ने हड़प लिया था. इसके बाद खोसला फैमिली अपनी जमीन वापस लाने के लिए मजेदार तरीके अपनाती है.
इस रील में अनुपम खेर और बाकी सभी सितारे दिल्ली के जंतर-मंतर पर हुए हालिया छात्र प्रदर्शन के दौरान वायरल हुई अभिनव बिष्ट की रील को रीक्रिएट करते हैं, जिसमें बैकग्राउंड में गाना 'तेरी गलियों में ना रखेंगे कदम' बज रहा है. इस रील में अनुपम खेर और बोमन ईरानी काफी मजेदार रिएक्शन दे रहे हैं. हर किसी की नजरें केवल उन्हीं पर टिक जाती हैं. अब इस रील को फैंस से लेकर सेलिब्रिटी तक, हर कोई काफी पसंद कर रहा है और मजेदार कमेंट कर रहा है.
वहीं, बता दें कि इससे पहले अनुपम खेर ने फ्रेंडशिप डे के मौके पर अपने दोस्तों के लिए लंबा-चौड़ा पोस्ट भी शेयर किया था, जिसमें उन्होंने दोस्ती को लेकर दिल छू लेने वाली बातें कही थीं. इस पोस्ट में उन्होंने लिखा था, 'आज फ्रेंडशिप डे है. मैं हमेशा कहता हूं कि इंसान की असली दौलत बैंक बैलेंस नहीं होती, उसके दोस्त होते हैं. दोस्ती बिल्कुल टेप रिकॉर्डर के पॉज बटन जैसी होती है. न कोई हिसाब, न कोई शिकायत, न कोई औपचारिकता.'
उन्होंने आगे लिखा, 'दोस्त सिर्फ हंसाते नहीं हैं... वे आपको मजबूत बनाते हैं. आपको सुकून देते हैं. यह एहसास देते हैं कि अगर कभी जिंदगी में कुछ भी हो जाए, तो कुछ लोग हैं, जिन्हें आप बिना सोचे फोन कर सकते हैं. शायद इसी एहसास का नाम दोस्ती है. और सच कहूं... दोस्त सिर्फ जिंदगी को खुशहाल नहीं बनाते, मन को भी शांत रखते हैं. उनकी वजह से हिम्मत मिलती है, भरोसा मिलता है और एक अजीब-सी सुरक्षा महसूस होती है. आज फ्रेंडशिप डे पर मैं अपने हर दोस्त को दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूं और दुनिया के हर उस इंसान को शुभकामनाएं देना चाहता हूं, जिसके पास एक भी सच्चा दोस्त है.'