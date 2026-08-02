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वायरल स्टूडेंट प्रोटेस्ट रील को अनुपम खेर ने किया रीक्रिएट, 'खोसला का घोसला' गैंग ने मचाया धमाल; बोमन ईरानी ने एक्सप्रेशन से लूट ली महफिल

Anupam Kher Recreates Viral Reel: बॉलीवुड एक्टर अनुपम खेर ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि उम्र सिर्फ एक नंबर है. इस बार उन्होंने किसी फिल्मी किरदार से नहीं, बल्कि स्टूडेंट प्रोटेस्ट के वायरल ट्रेंड को अपनाकर इंटरनेट पर धूम मचा दी है. हाल ही में उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया, जो तेजी से वायरल हो रहा है.

Written ByKajol Gupta
Published: Aug 02, 2026, 06:04 PM IST|Updated: Aug 02, 2026, 06:06 PM IST
वायरल स्टूडेंट प्रोटेस्ट रील को अनुपम खेर ने किया रीक्रिएट, 'खोसला का घोसला' गैंग ने मचाया धमाल; बोमन ईरानी ने एक्सप्रेशन से लूट ली महफिल

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Kajol Gupta

Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर या एक्स और इंस्टाग्राम हैंडल्स पर कनेक्ट कर सकते है. सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

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