खत्म हुई 5 साल पुरानी खटास? नसीरुद्दीन शाह ने अनुपम खेर से मांगी माफी, बोले- ‘उनके अंदर कुछ कड़वाहट है...’

Anupam Kher: फिल्म इंडस्ट्री में स्टार्स के बीच क्लैश कोई नहीं बात नहीं है. ऐसा ही एक मामला 2020 में सामना आया था जब अनुपम खेर और नसीरुद्दीन शाह के बीच एक विवाद ने खूब सुर्खियां बटोरी थी, जिसको लेकर अब 5 साल बाद खुद अनुपम खेर बात करते हुए बताया कि नसीरुद्दीन शाह ने उनसे...
Trending Photos
Anupam Kher On Naseeruddin Shah: हिंदी सिनेमा के दो दिग्गज कलाकार अनुपम खेर और नसीरुद्दीन शाह के बीच साल 2020 से चला रहा विवाद अब खत्म होता दिखाई दे रहा है. दोनों दिग्गजों की ये बहस उस समय शुरू हुई थी जब दीपिका पादुकोण के जेएनयू दौरे के बाद अनुपम खेर ने सरकार के पक्ष में बयान दिया था. यही बात नसीरुद्दीन शाह को पसंद नहीं आई और उन्होंने इंटरव्यू में खेर पर तंज कसा था, जिसके बाद इस विवाद की शुरुआत हुई.
ये बयानबाजी दोनों के बीच खटास की बड़ी वजह बन गई, जिसको 5 साल हो चुके हैं. हाल ही में 'अनफिल्टर्ड बाय समदिश' में बातचीत के दौरान अनुपम खेर ने इस विवाद के बारे में खुलकर बात की और बताया कि नसीरुद्दीन शाह ने उनसे माफी मांगी है. ये इंटरव्यू स्वतंत्रता दिवस के आसपास रिकॉर्ड किया गया था. खेर ने बताया कि वे हमेशा शाह का सम्मान करते हैं, लेकिन कभी-कभी शाह उनके बारे में कुछ ज्यादा ही तीखे बयान दे देते हैं. बावजूद इसके वे उनकी इज्जत करते हैं.
पहली बार 5 साल पुराने विवाद पर बोले अनुपम खेर
उन्होंने पहली बार उस विवाद के बारे में खुलकर बात की और पूरा किस्सा बताया. अनुपम खेर ने बताया कि दोनों की मुलाकात फिल्ममेकर एच.डी. पाठक की श्रद्धांजलि सभा में हुई थी. वहां शाह ने उन्हें देखकर गले लगा लिया और मुस्कुराते हुए बोले, ‘सॉरी यार’. खेर ने उस पल को बहुत इमोशनल और खास बताया. उन्होंने कहा कि शाह उन एक्टर्स में से हैं जिन्होंने उन्हें अभिनय के लिए इंस्पायर किया था. खेर ने माना कि उस मुलाकात ने उनके मन का बोझ काफी हल्का कर दिया.
21 साल की अशनूर कौर को भारी पड़ी पिता की सलाह? तान्या मित्तल को मारा था लकड़ी का पल्ला, सलमान खान ने मिनटों में कर दिया घर से बेघर
5 साल बाज कुछ कम हुई कड़वाहट
उन्होंने कहा कि उस दिन के बाद हमारे बीच पुरानी कड़वाहट भी कम हो गई. खेर ने बातचीत में ये भी कहा कि कभी-कभी नसीरुद्दीन शाह ऐसी बातें बोल देते हैं जो समझ नहीं आतीं. उनके मुताबिक शाह बेहद प्रतिभाशाली, समझदार और सिनेमा की एक बड़ी पहचान हैं. इंडस्ट्री में उनसे बड़ा स्टार कोई नहीं है. इसके बावजूद खेर को लगता है कि शाह के अंदर कुछ कड़वाहट रहती है जो कभी उन पर, कभी दिलीप कुमार पर और कभी राजेश खन्ना पर निकल जाती है.
नसीरुद्दीन शाह वे ने खेर को बताया था 'जोकर'
दोनों के इस विवाद की शुरुआत तब हुई जब शाह ने एक इंटरव्यू में दीपिका पादुकोण का सपोर्ट करते हुए कहा था कि अनुपम खेर सरकार के मुद्दों पर बेवजह बोलते हैं. इतना ही नहीं उन्होंने खेर को 'जोकर' तक कह दिया था. इतना ही नहीं, शाह ने ये भी कहा था कि खेर के बिहेवियर पर उनके खून और परवरिश का असर है. इन बयानों ने उस समय काफी सुर्खियां बटोरी थी और सोशल मीडिया पर इस पर खूब विवाद हुआ था. खेर ने भी इन बयानों को आक्रामक बताया था.
अनुपम खेर ने भी किया था पलटवार
अनुपम खेर ने उस समय एक्स पर जवाब देते हुए कहा था कि शाह ने सफलता के बावजूद अपनी जिंदगी में हमेशा निराशा रखी है और उनके फैसले नशे की वजह से प्रभावित होते हैं. उन्होंने ये भी कहा था कि यदि उनकी तुलना दिलीप कुमार और अमिताभ बच्चन जैसे दिग्गजों से की जा रही है तो यह उनके लिए सम्मान की बात है. दोनों कलाकार आखिरी बार 2018 की फिल्म 'अय्यारी' में साथ दिखे थे. अब शाह की माफी के बाद यह पुराना विवाद काफी हद तक शांत हो गया है.
Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.