578 करोड़ है नेटवर्थ, फिर भी किराए के घर में रहता है ये एक्टर, 544 से ज्यादा फिल्मों में किया काम, बोले- ‘मैंने भाइयों मारते हुए...’

Anupam Kher Reveals: हम यहां हिंदी सिनेमा के दिग्गज कलाकार अनुपम खेर की बात कर रहे हैं, जिन्होंने हाल ही में अपनी जिंदगी से जुड़ा एक बेहद खास और सादगी भरा किस्सा शेयर किया. उन्होंने बताया कि आज भी वे किराए के घर में रहते हैं, जबकि चाहें तो कई घर खरीद सकते हैं. लेकिन उन्होंने कहा कि ये फैसला उन्होंने अपने मन की शांति और पारिवारिक सद्भाव के लिए लिया है. अनुपम ने बताया कि उनके लिए सुकून और रिश्ते पैसों से कहीं ज्यादा अहम हैं और यही सोच उन्हें खुश रखती है.

हाल ही में एक यूट्यूब शो ‘जिंदगी विद ऋचा’ में अनुपम खेर ने अपने भाई राजू खेर के साथ अपने रिश्ते को लेकर दिल छू लेने वाली बातें कहीं. उन्होंने कहा, ‘अगर हर भाई बचपन को याद रखे, तो कभी झगड़े न हों. मैं अपनी जिंदगी को फिल्म की तरह देखता हूं. कैसे भूल सकता हूं कि हम साथ बड़े हुए हैं’. उनकी बातों से साफ झलकता है कि वे अपने पारिवारिक रिश्तों को बहुत अहमियत देते हैं. अगर उनकी नेटवर्थ की बात करें तो आज के समय में वे करीबन 578 करोड़ के मालिक हैं.

पत्नी किरण खेर की जमकर की तारीफ

इंटरव्यू के दौरान अनुपम ने अपनी पत्नी किरण खेर की भी खूब तारीफ की. उन्होंने बात करते हुए कहा, ‘मुझे किरण की बहुत इज्जत है, क्योंकि उन्होंने कभी नहीं पूछा कि मैं अपने भाई के लिए इतना क्यों करता हूं. असली समस्या तो तब शुरू होती है जब सवाल उठते हैं’. उन्होंने बताया कि वे अपने भाई के घर के खर्च और जरूरतों के लिए खुद चेक साइन करते हैं और अपने मैनेजर से कह रखा है कि इस बारे में कभी सवाल न पूछें. अनुपम ने बताया कि उनके पारिवारिक संस्कार प्यार और न्याय की भावना से भरे हैं.

संपत्ति के झगड़ों से दूर रहते हैं एक्टर

उन्होंने कहा, ‘मेरे भाई ने कभी मुझसे जलन या नफरत से नहीं की कि मैं उससे ज्यादा सक्सेस हूं. मेरे माता-पिता भी ज्यादा समय मेरे भाई और भाभी के साथ रहते थे’. उन्होंने आगे कहा कि जब वे भाइयों को संपत्ति के झगड़ों में उलझे देखते हैं, तो उन्हें दुख होता है. इसी वजह से उन्होंने तय किया कि वे किराए के घर में ही रहेंगे. उन्होंने ये भी कहा कि जिंदगी ने उन्हें बहुत कुछ दिया है और इसीलिए वे अपनी कामयाबी अपने परिवार के साथ बांटना सही मानते हैं. उनका मानना है कि असली सफलता वही है जो दूसरों की खुशी में भी शामिल हो.

अनुपम खेर की आने वाली फिल्म

उन्होंने कहा कि अगर इंसान परिवार के साथ मिलकर चले, तो जिंदगी और भी खूबसूरत बन जाती है. अनुपम खेर के छोटे भाई राजू खेर भी फिल्म और टीवी की दुनिया का जाना-पहचाना नाम हैं. उन्होंने ‘गुलाम’, ‘ऊंचाई’, ‘ओम जय जगदीश’ और ‘तारक मेहता का उल्टा चश्मा’ जैसे कई शो और फिल्मों में काम किया है. वहीं, अनुपम खेर भी 500 से ज्यादा फिल्मों में काम कर चुके हैं. हाल ही में अपनी फिल्म ‘तन्वी द ग्रेट’ में नजर आए, जिसे उन्होंने खुद डायरेक्ट भी किया है. अब वे रवींद्रनाथ टैगोर की बायोपिक में दिखाई देंगे.