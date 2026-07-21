अमरीश पुरी के इस किरदार से जलते थे अनुपम खेर, इंटरव्यू में किया खुलासा

मिस्टर इंडिया बॉलीवुड की सुपरहिट फिल्मों में से एक है. फिल्म में मोगैंबो का किरदार आज भी लोगों के जेहन में है. मोगैंबो का किरदार अमरीश पुरी ने निभाया था. पहले ये किरदार अनुपम खेर को ऑफर हुआ था. बाद में उन्हें रिजेक्ट कर दिया था. एक इंटरव्यू में अनुपम खेर ने बताया कि मोगैंबो किरदार की वजह से उन्हें अमरीश पुरी से जलन हो गई थी.
अनुपम खेर ने एक इंटरव्यु में बताया है कि मिस्टर इंडिया फिल्म में मोगैंबो का किरदार ना मिलने पर उन्हें एक्टर अमरीश पुरी से जलन हो गई थी. उन्होंने बताया कि जब मिस्टर इंडिया फिल्म से मोगैंबो का रोल अमरीश पुरी को दे दिया तो उन्हें काफी जलन हुई थी. एक्टर को इस बात से काफी छोटापन महसूस हुआ कि मुझे क्यों निकाला? इनको ये रोल कैसे मिल गया?
किरदार ना मिलने की वजह से छोटा महसूस होने लगा. एक्टर ने बोला- मुझे बहुत बुरा लगा कि फिल्म नहीं मिल पाई. जब मैंने फिल्म देखी तो मुझे लगा कि जिस तरह से अमरीश पुरी ने इस किरदार को निभाया है मैं वैसे नहीं कर सकता था. दरअसल मोगैंबो का किरदार पहले अनुपम खेर को मिला था. लेकिन बाद में उन्हें रिजेक्टर कर अमरीश पुरी के ये किरदार दे दिया था. अमरीश पुरी ने विलेन किरदार को लोगों ने काफी पसंद किया था.
साल 1987 में मिस्टर इंडिया फिल्म रिलीज हुई थी. फिल्म का डायरेक्शन शेखर कपूर ने किया था. फिल्म में श्री देवी, अनिल कपूर और अमरीश पुरी लीड रोल में थे. अमरीश पुरी का विलेन किरदार मोगैंबो सुपरहिट हुआ था. फिल्म का डायलॉग मोगैंबो खुश हुआ आज भी लोगों की जुबान पर है.
मिस्टर इंडिया फिल्म की कहानी ही नहीं बल्कि गाने पर सुपरहिट थे. आज भी फिल्म के गाने को काफी पसंद किया जाता है. ऑन स्क्रीन श्रीदेवी और अनिल कपूर की केमिस्ट्री को काफी पसंद किया गया था. श्री देवी की नीली साड़ी गाना "काटे नहीं कटते ये दिन ये रात" आज भी लोगों की जुबान पर है.
अनुपम खेर के वर्क फ्रंट की बात करें तो अनुपम खेर जल्द ही फिल्म खोसला का घोसला 2 में नजर आएंगे. ये फिल्म खोसला का घोसला का सीक्वल है.