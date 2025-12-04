'मां को चोट लगी है...’, अनुपम खेर ने शेयर किया इमोशनल पोस्ट, वीडियो देख फैंस भी हुए परेशान

Anupam Kher: बॉलीवुड एक्टर अनुपम खेर ने हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें उन्होंने बताया कि उनकी मां दुलारी को गंभीर चोट लग गई है, जिसे देखकर फैंस काफी परेशान हो गए हैं और एक्टर से सवाल कर रहे हैं.
Trending Photos
Anupam Kher: बॉलीवुड के एक्टर अनुपम खेर सोशल मीडिया पर फैंस के साथ अपनी पर्सनल लाइफ से लेकर प्रोफेशनल लाइफ तक के हर किस्से को शेयर करते हैं. उनकी और उनकी मां दुलारी की वीडियो को बहुत पसंद किया जाता है, लेकिन अब अभिनेता की मां को गंभीर चोट लग गई है, जिसे देखकर एक्टर बहुत परेशान है और अपनी मां से सवाल कर रहे हैं. हालांकि दुलारी जवाब देने के बजाए चोट को छिपाने की कोशिश कर रही हैं.
अनुपम खेर ने शेयर की वीडियो
अनुपम खेर ने अपनी मां दुलारी, भाई राजू और उनकी पत्नी के साथ एक वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें वे अपनी मां से सवाल कर रहे हैं कि इतनी चोट कैसे लगी. इस पर दुलारी बताती हैं कि बूंदों की वजह से पैर फिसल गया, लेकिन शुक्र है कि आंख पर कम चोट आई है, नहीं तो सिर ही फट जाता. तभी राजू बताते हैं कि वहां बारिश हो ही नहीं रही थी, जिसके बाद सभी लोग दुलारी को लंबी सलवार पहनने और छोटी चप्पल पहनने के लिए डांटते हैं. वीडियो बहुत प्यारा है जिसमें परिवार का प्यार, चिंता और हल्की नोंकझोक भी है.
'मां को चोट लगी है...'
वीडियो शेयर कर अनुपम खेर ने लिखा, 'मां को चोट लगी है, अच्छी-खासी चोट लगी है. मुझसे छुपाने की कोशिश की गई, लेकिन दिल्ली से वापस लौटने पर मैं अचानक राजू के यहां पहुंचा और चोट दिखाई दी.' उन्होंने आगे लिखा, 'हर मां की तरह, मेरी मां भी अंदर से स्ट्रांग है. चोट जल्दी ठीक हो जाएगी लेकिन मेन टॉपिक पर बात करने के बाद घर में वही सब बातें हुईं जो हर घर में होती हैं- ऐसे हादसे के बाद शिकायतें और शिकवे.'
'ये शिकायतें और शिकवे आपसी प्यार का....'
उन्होंने आगे लिखा, 'ये शिकायतें और शिकवे आपसी प्यार का परिणाम हैं. हम सब बहुत भाग्यशाली हैं क्योंकि हमारे पास राजू की वाइफ रीमाभाभी है, जो हमारे घर और मां का पूरा ध्यान रखती हैं.' अभिनेता की मां दुलारी की चोट देखकर फैंस भी परेशान हो गए हैं और दुलारी के जल्द ठीक होने की कामना कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, 'मां हमेशा ही ताकतवर रही हैं, भगवान ने उन्हें इस गुण से भरपूर समर्थ बनाया है. भगवान उनका स्वास्थ्य बनाए रखें.' एक अन्य ने लिखा, 'कृपया अपनी मां का ध्यान रखें सर, हर चीज़ बाद में आती है और उसका कोई मूल्य नहीं होता. मां ही असली खजाना है.' (एजेंसी)
Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.