‘हम भारत में हैं, हम भारतीय हैं...’, अनुपम खेर के भाई ने बताया कैसा है जम्मू का हाल? पाक के नापाक हमलों को कैसे सेना ने किया नाकाम

Anupam Kher On Pakistan Drone Attack: हिंदी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता अनुपम खेर ने गुरुवार रात को सोशल मीडिया पर भारतीय सेना के लिए अपना सपोर्ट जाहिर करते हुए अपने एक्स हैंडल (ट्विटर) पर एक पोस्ट किया, जो तेजी से वायरल हो रहा है. उन्होंने बताया कि पाकिस्तान की ओर से जम्मू में ड्रोन और मिसाइल हमले होने के बाद उन्होंने अपने कजिन से बात की. ये बातचीत उनके दिल को छू गई. उन्होंने अपना ये एक्सपीरियंस अपने फैंस के साथ भी शेयर किया.

उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर इस बातचीत को शेयर करते हुए देश के सैनिकों और सिक्योरिटी सिस्टम पर पूरा भरोसा जताया. अनुपम खेर ने बताया कि उनका कजिन जम्मू में रहता है और हमले के दौरान वहीं मौजूद था. पाकिस्तान की ओर से किए गए इन हवाई हमलों में जम्मू सिविल एयरपोर्ट, सांबा, आरएसपुरा, अर्निया और कई सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया. गुरुवार शाम को हुए इन हमलों से इलाके में कुछ देर के लिए तनाव फैल गया. समय रहते ही भारतीय सेना ने मोर्चा संभाल लिया.

My cousin brother #SunilKher sent this video from his home in Jammu. I called immediately and asked him if he and his family are ok? He laughed a little proudly and said, भैया! हम भारत में है! हम हिंदुस्तानी है।हमारी सुरक्षा भारतीय सेना और माता वैष्णो देवी कर रही है।आप टेंशन मत… pic.twitter.com/fv8UmCILC0

— Anupam Kher (@AnupamPKher) May 8, 2025