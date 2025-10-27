स्विटजरलैंड में बॉलीवुड… अनुपम खेर ने वीडियो शेयर कर दिखाई यश चोपड़ा के नाम वाली ट्रेन, हर जगह दिखते हैं फिल्ममेकर के स्टाम्प, बोले ‘पुरानी यादें…’

Anupam Kher Viral Video: बॉलीवुड एक्टर अनुपम खेर फिल्मों के साथ-साथ सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहते हैं और आए दिन अपनी किसी ना किसी ट्रिप के यादगार लम्हों की तस्वीरों को शेयर करते हैं. वहीं हाल ही में वो स्वीजरलैंड की ट्रिप के लिए निकले, जहां वो ऐसी ट्रेन में बैठे जिसका नाम हिंदी फिल्ममेकर यश चोपड़ा के नाम पर रखा गया था. एक्टर ने इस ट्रेन की एक वीडियो शेयर की है.
वेटरन एक्टर अनुपम खेर अपने बिजी शेड्यूल से ब्रेक लेकर हाल ही में स्विट्जरलैंड की ट्रिप पर निकले हैं, एक्टर ने अपनी इस ट्रिप को उनकी ‘जिंदगी का सबसे कीमती समय’ कहा है. वहीं रविवार की सुबह एक्टर ने अपने सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पर एक रेलवे स्टेशन की वीडियो को शेयर किया है, जिसमें वो फिल्ममेकर यश चोपड़ा के नाम की ट्रेन के सामने जुंगफ्राउ रेलवे पर खड़े नजर आ रहे हैं.
अनुपम बोले ‘यश जी आप महान हो’
अनुपम खेर ने इस यादगार लम्हें की वीडियो को शेयर करते हुए लिखा, ‘इस ट्रेन पर यशजी का नाम देखकर कितना अच्छा लग रहा है. यश जी, आप महान हैं. आपके साथ बिताया गया समय मेरी जिंदगी का सबसे अनमोल समय है और ये बर्फबारी हो रही ट्रेन पर आपका नाम देखकर भी. मुझे आपकी बहुत याद आती है. आप सबसे अच्छे हैं. इस बर्फीली, कमाल की जगह पर आपके नाम पर एक ट्रेन का नाम होना. वाह, वाह, वाह. जय हो. यश चोपड़ा महान हैं. आप सबसे महान हैं.’
हजारों इंडियन टूरिस्ट देखने को मिलते हैं
एक्टर ने आगे लिखा, ‘यश चोपड़ा और स्विट्जरलैंड, ये अद्भुत है कि एक व्यक्ति का सिनेमा देखने का तरीका किसी देश के टूरिज्म इंडस्ट्री को बदल सकता है! और यही मैंने अपनी यात्रा में देखा. स्विटजरलैंड में लगभग हर जगह पर #yashchopra की मुहर लगी है! उनके चित्र, उनकी मूर्ति, उनके नाम पर ट्रेनें, बॉलीवुड रेस्तरां, हिंदी में साइन बोर्ड और हजारों इंडियन टूरिस्ट.’
स्विस सरकार ने दिया यशजी को सम्मान
अनुपम खेर ने आगे कहा, ‘मैं बेहद आभारी और गौरव महसूस कर रहा हूं कि मुझे इतनी सारी #YRF फिल्मों का हिस्सा होने के अलावा उनके साथ इतना समय बिताने का मौका मिला. यश जी - आप हमेशा महानतम रहेंगे! जय हो आपको बता दें, स्विस सरकार द्वारा यश चोपड़ा को एक स्पेशल ट्रेन समर्पित की गई है. ‘सिलसिला’ और ‘चांदनी’ से लेकर ‘दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे’ तक अपनी फिल्मों में दशकों तक स्विट्जरलैंड की ब्यूटी को दिखाने के लिए उन्हें ये सम्मान दिया गया.’
