अनुपम खेर के बेटे सिकंदर को मिला अवॉर्ड, खुशी से गदगद हुए एक्टर, शेयर की पोस्ट

Anupam Kher son Sikandar received Award: दिग्गज कलाकार अनुपम खेर सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं. बात चाहे परिवार की हो या फिल्म प्रमोट करने की, एक्टर सोशल मीडिया का भरपूर इस्तेमाल करते हैं. सुबह ही एक्टर ने अपने और पत्नी किरण खेर के रिश्ते और बीमारी को लेकर पोस्टर शेयर किया, लेकिन अब शाम होते-होते एक्टर के घर में खुशी ने दस्तक दी. उनके बेटे सिकंदर खेर ने अवॉर्ड जीत लिया है. बेटे सिकंदर को अवॉर्ड मिलने की खुशी एक्टर ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट की.

एक्टर ने शेयर की फोटो

एक्टर ने इंडियन स्ट्रीमिंग एकेडमी अवॉर्ड की बहुत सारी फोटोज शेयर की, जिसमें वो अपने बेटे के साथ मंच शेयर करते दिख रहे हैं. सिकंदर को 'आर्या' सीरीज के लिए बेस्ट एक्टर का अवॉर्ड मिला है, जबकि अनुपम खेर को लीजेंड का अवॉर्ड मिला है. फोटो में पिता-बेटे की जोड़ी हाथ में अवॉर्ड लिए दिख रही है.

अनुपम खेर ने कैप्शन में लिखा, इंडियन स्ट्रीमिंग एकेडमी अवॉर्ड फंक्शन में अपने-अपने पुरस्कार जीतने के बाद सिकंदर के साथ मंच पर होना एक अच्छा अहसास था. वह 'आर्या' के लिए जीता और मैं लीजेंड होने के लिए जीता. इसे संभव बनाने के लिए दिल से शुक्रिया. पोस्ट पर फैंस ने पिता-बेटे की जोड़ी को बधाई दी. एक यूजर ने लिखा, सिकंदर बहुत अच्छा एक्टर है, और सारे गुण आपसे ही सीखे हैं. आप दोनों को बहुत-बहुत बधाई. एक अन्य यूजर ने लिखा, सिकंदर पहले ही टैलेंटेड एक्टर हैं. 'आर्या' में एक्टर की एक्टिंग लाजवाब थी.

अनुपम खेर वर्कफ्रंट

वर्क फ्रंट की बात करें तो अनुपम खेर की फिल्म 'तन्वी द ग्रेट' को दोबारा सिनेमाघरों में रिलीज किया गया है. यह फिल्म एक्टर ने अपनी भांजी से प्रेरित होकर बनाई, जो ऑटिज्म से पीड़ित हैं. लेकिन, बेहतरीन सिंगर हैं. एक्टर अक्सर भांजी के साथ वीडियो पोस्ट करते हैं. इस फिल्म का निर्देशन भी एक्टर ने खुद ही किया है. जब पहली बार फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी, तो बेहतर प्रदर्शन नहीं कर सकी थी.