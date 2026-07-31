जब सेट पर असिस्टेंट थे सूरज बड़जात्या... अनुपम खेर ने याद किए पुराने दिन, शेयर किया इमोशनल नोट

Yeh Prem Mol Liya Shoot Wrap: बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता अनुपम खेर और मशहूर डायरेक्टर सूरज बड़जात्या की जोड़ी एक बार फिर बड़े पर्दे पर धमाल मचाने के लिए तैयार है. हाल ही में उनकी नई फिल्म 'यह प्रेम मोल लिया' की शूटिंग पूरी हो गई है. शूटिंग खत्म होने पर अनुपम खेर काफी इमोशनल नजर आए. उन्होंने सोशल मीडिया पर सेट की खास तस्वीरें और वीडियो शेयर करते हुए सूरज बड़जात्या के साथ अपने दशकों पुराने रिश्ते और इस खूबसूरत सफर की यादें फैंस के साथ साझा कीं.
अनुपम खेर ने मशहूर डायरेक्टर सूरज बड़जात्या की आने वाली फिल्म 'यह प्रेम मोल लिया' की शूटिंग पूरी कर ली है. शूटिंग खत्म होने के बाद उन्होंने शुक्रवार को इंस्टाग्राम पर सेट से तस्वीरें और वीडियो पोस्ट किए. इन तस्वीरों में अनुपम खेर के साथ सूरज बड़जात्या और फिल्म की पूरी क्रू टीम खुशी से झूमती और जश्न मनाती नजर आ रही है.
40 साल पुराना खास याराना
तस्वीरें शेयर करते हुए अनुपम खेर ने एक बहुत ही प्यारा और भावुक नोट लिखा. उन्होंने बताया कि वे सूरज बड़जात्या को उस दौर से जानते हैं जब वे उनकी पहली फिल्म 'सारांश' में बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर काम कर रहे थे. तब से लेकर आज तक दोनों ने 8 से ज्यादा फिल्मों में साथ काम किया है. अनुपम खेर ने कहा कि सूरज को एक महान कहानीकार बनते देखना उनके लिए गर्व की बात है.
बदले जमाने में भी वही सादगी
अनुपम खेर ने सूरज बड़जात्या की तारीफ करते हुए कहा कि आज जब सिनेमा और दुनिया तेजी से बदल रही है, तब भी सूरज ने अपने पारिवारिक मूल्यों को बचाकर रखा है. वे अपनी फिल्मों में भारतीय परिवारों के प्यार, रिश्तों और दया की भावना को बेहद खूबसूरती से दिखाते हैं. उन्होंने लिखा कि सूरज की फिल्में सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं होतीं, बल्कि हमारी जिंदगी का एक खास हिस्सा बन जाती हैं.
दिल को छू गई फिल्म की कहानी
अपनी नई फिल्म 'यह प्रेम मोल लिया' के बारे में बात करते हुए अनुपम खेर ने कहा कि यह फिल्म सूरज की असाधारण यात्रा का एक और बहुत सुंदर अध्याय है. फिल्म की कहानी में बहुत गहराई है और इसके इमोशंस ने उनके दिल को पूरी तरह से छू लिया है. उन्होंने पूरी कास्ट और क्रू को भी दिल से धन्यवाद कहा, जिन्होंने सेट का माहौल हमेशा खुशनुमा बनाए रखा.
फैंस को अब रिलीज का इंतजार
अनुपम खेर ने अपने पोस्ट का अंत बहुत ही खूबसूरत अंदाज में किया. उन्होंने लिखा कि कुछ सफर सिर्फ एक रैप-अप के साथ खत्म हो जाते हैं, लेकिन असली और खूबसूरत सफर तब शुरू होता है जब फिल्म दर्शकों तक पहुंचती है. उन्होंने लिखा, "हर हर महादेव! अब मुझे आप सभी को 'यह प्रेम मोल लिया' के जादू का अहसास कराने का बेसब्री से इंतजार है."
(एजेंसी इनपुट के साथ)