'पैसों के बंडल को…, कभी प्रोड्यूसर ने बॉलीवुड के स्टार का किया था अपमान, आज इंडस्ट्री में बना चुके हैं 500 से ज्यादा फिल्मों को करने का रिकॉर्ड
‘पैसों के बंडल को…, कभी प्रोड्यूसर ने बॉलीवुड के स्टार का किया था अपमान, आज इंडस्ट्री में बना चुके हैं 500 से ज्यादा फिल्मों को करने का रिकॉर्ड

बॉलीवुड के ये एक्टर अब तक 500 से ज्यादा फिल्मों में काम कर चुके हैं और अब फिल्मोग्राफी में भी हाथ आजमा रहे हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि पैसों की कमी के चलते इस एक्टर को मुंबई के बीच पर सोना पड़ा था. आइए जानते हैं इनके बारे में.

 

Written By  Jyoti Rajput|Last Updated: Sep 12, 2025, 08:36 AM IST
‘पैसों के बंडल को…, कभी प्रोड्यूसर ने बॉलीवुड के स्टार का किया था अपमान, आज इंडस्ट्री में बना चुके हैं 500 से ज्यादा फिल्मों को करने का रिकॉर्ड

हर साल बॉलीवुड में कई लोग अपनी आंखों में स्टार बनने का सपना लेकर आते हैं मगर उनमें से कुछ ही लोग ऐसे हैं जो, इस बड़ी इंडस्ट्री में अपनी जगह बना पाते हैं तो कई लाइफ में स्ट्रगल करते ही रह जाते हैं. आज हम एक ऐसे ही एक्टर के बारे में बात कर रहे हैं जो आज फिल्म इंडस्ट्री में एक जाना-माना चेहरा है. लेकिन इस एक्टर को इस मुकाम तक पहुंचने से पहले कई परेशानियों का सामना करना पड़ा था. वहीं एक समय ऐसा था कि इस स्टार को मुंबई के बीच पर रात गुजारनी पड़ी थी.

यह भी पढे़ं: हंसल मेहता के Scam 2010 समेत ये ड्रामा ओटीटी पर कर रहे हैं कमाल, थ्रिलर, सस्पेंस के साथ देखने को मिलेगा पॉलिटिकल हंगामा!

 

500 से ज्यादा फिल्मों में किया काम
आज हम इस खबर में उस एक्टर की बात कर रहे हैं जो अपनी वर्सेटाइल एक्टिंग के लिए जाने जाते हैं. बॉलीवुड स्टार अनुपम खेर ने अपने करियर की शुरुआत साल 1984 में फिल्म 'सारांश' से की थी. इस फिल्म की शूटिंग करते समय वो महज 28 साल के थे मगर फिल्म में उन्होंने एक 65 साल के बूढ़े इंसान का किरदार निभाया था. लेकिन फिल्म 'सारांश' में उनकी कलाकारी की खूब तारीफ हुई, जिसके बाद उन्हें कई फिल्में ऑफर हुईं जिसमें वो कभी पिता तो कभी खतरनाक खलनायक के रूप में नजर आए थे. आज अनुपम खेर लगभग 500 से ज्यादा फिल्मों में काम कर चुके हैं जिसमे उनकी एक्टिंग को खूब सराहा गया है. वहीं अब अनुपम खेर ने डायरेक्शन की दुनिया में कदम रखते हुए फिल्म 'तन्वीं : द ग्रेट' को डायरेक्ट किया है जो कि 18 जुलाई को थिएटर में रिलीज हुई थी. फिल्म को ऑडियंस की ओर से अच्छा रिस्पांस भी मिला था. 

 

बीच पर गुजारनी पड़ी थी रात
अनुपम खेर के लिए एक्टर से डायरेक्टर बनने तक का सफर कभी भी आसान नहीं था. स्टार बनने पहले उन्होंने कई ऑडिशन में रिजेक्शन को फेस किया था और एक समय ऐसा भी था कि किराया न भर पाने के चलते परिवार के साथ उन्हें घर से निकाल दिया गया था. अनुपम ने अपनी स्ट्रगल स्टोरी को शेयर करते हुए एक इंटरव्यू के दौरान बताया था कि 'मैं एक कमरे में अपने भाई, मां और दो दोस्तों के साथ रहता था, जिसका किराया लगभग 3 महीने से नहीं भरा था और हमें शाम तक पैसा भरना था.' उन्होंने गुजरे पलों को याद करते हुए बताया, 'मकान मालिक ने हमारा सामान घर के बाहर निकाल दिया था... और हमारे रहने के लिए और कोई भी जगह नहीं थी, इसलिए हमें बीच पर अखबार को बिछाकर सोना पड़ा था.'

प्रोड्यूसर ने किया था अपमान
अनुपम खेर ने इमोशनल होते हुए कहा, 'इससे भी बुरा समय तब था जब प्रोड्यूसर मेरे बगल में पैसों का बंडल रख देते थे और जब मैं उसे लेने की कोशिश करता तो वो उस बंडल को खींच लेते थे.. उस समय मुझे बहुत ही बेइज्जती महसूस हुई थी.' 

 

Jyoti Rajput

पंडित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय विश्वविद्यालय से इलेट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री हासिल की है. दैनिक जागरण प्रिंट और सहारा न्यूज नेटवर्क में ट्रेनिंग लेने के बाद ज़ी न्यूज में काम कर रही हैं.

