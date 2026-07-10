'श्री रामभूमि' से सामने आया अनुपम खेर का फर्स्ट लुक, निभाएंगे अशोक सिंघल का किरदार; खुद किया खुलासा

Anupam Kher Shri Rambhumi: बॉलीवुड एक्टर अनुपम खेर ने आधिकारिक तौर पर कन्फर्म कर दिया है कि वह आने वाली फिल्म 'श्री रामभूमि' में अशोक सिंघल का किरदार निभा रहे हैं. फिल्म के सेट से कुछ तस्वीरें सामने आने के बाद लोगों में यह जानने की काफी उत्सुकता बढ़ गई थी कि वह किस किरदार में नजर आने वाले हैं. ऐसे में अब एक्टर ने खुद सोशल मीडिया पर इसका खुलासा कर दिया है.
अनुपम खेर ने फिल्म 'श्री रामभूमि' में अशोक सिंघल के किरदार के बारे में कुछ खास बातें शेयर कीं और बताया कि यह रोल उनके लिए एक बड़ी जिम्मेदारी है. उन्होंने यह भी बताया कि अशोक सिंघल का श्रीराम जन्मभूमि आंदोलन में बहुत बड़ा योगदान रहा है. उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट इंस्टाग्राम पर अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की हैं और उनके साथ एक लंबा नोट भी लिखा है.
पोस्ट में अनुपम खेर ने लिखा, 'अब जबकि मेरे द्वारा निभाए जा रहे किरदार की कुछ तस्वीरें मीडिया में आ चुकी हैं, तो मुझे लगा कि आप सबको मैं खुद ही बता दूं कि मैं किस भूमिका में नज़र आने वाला हूं. फिल्म ‘श्री रामभूमि’ में मैं श्री अशोक सिंघल जी की भूमिका निभा रहा हूं. एक ऐसे व्यक्तित्व, जिन्होंने श्रीराम जन्मभूमि आंदोलन को अपनी पूरी निष्ठा, दृढ़ संकल्प और समर्पण से दिशा दी.'
उन्होंने आगे लिखा, 'वे केवल एक नेता नहीं, बल्कि प्रभु श्रीराम के अनन्य सेवक थे. उनकी आस्था, उनकी संवेदनशीलता और उनके अटूट विश्वास ने इस आंदोलन को एक नई ऊर्जा दी. इतिहास के ऐसे व्यक्तित्व को पर्दे पर ईमानदारी और संवेदनशीलता के साथ जीवंत करना मेरे लिए एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है. मैं पूरी निष्ठा से अपना सर्वश्रेष्ठ देने की कोशिश करूंगा. आप सबके आशीर्वाद और शुभकामनाओं की आवश्यकता रहेगी. जय श्री राम.'
अनुपम खेर की अपकमिंग फिल्म 'श्री रामभूमि' की शूटिंग अभी अयोध्या में हो रही है. समाचार एजेंसी से बातचीत के दौरान अनुपम खेर ने बताया कि शूटिंग शुरू करने से पहले उन्होंने राम मंदिर और हनुमान मंदिर में दर्शन किए और भगवान का आशीर्वाद लिया. अपने विचार साझा करते हुए दिग्गज एक्टर ने कहा, 'हमारी नई फिल्म श्री रामभूमि की शूटिंग अयोध्या में हो रही है. राम लला और भगवान हनुमान के आशीर्वाद के बिना कोई काम कैसे शुरू हो सकता है? इसलिए मैं यहां उनका आशीर्वाद लेने और सभी की सेहत, शांति और खुशी के लिए प्रार्थना करने आया हूं.'