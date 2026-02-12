Advertisement
trendingNow13106824
Hindi Newsबॉलीवुड‘संत स्वभाव के इंसान...’ रहमान के ‘कम्युनल कमेंट’ पर आया अनुराधा पौडवाल का रिएक्शन, बोलीं- ‘पर्सनली नहीं जानतीं, लेकिन...’

‘संत स्वभाव के इंसान...’ रहमान के ‘कम्युनल कमेंट’ पर आया अनुराधा पौडवाल का रिएक्शन, बोलीं- ‘पर्सनली नहीं जानतीं, लेकिन...’

Anuradha Paudwal: हिंदी सिनेमा की मशहूर सिंगर अनुराधा पौडवाल ने एआर रहमान से जुड़े हालिया विवाद पर खुलकर बात की. रहमान की कथित ‘सांप्रदायिक’ कमेंट को लेकर मची बहस के बीच अनुराधा ने उन्हें ‘संत इंसान’ का कलाकार बताया और मीडिया के सवालों पर भी निशाना साधा.

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Feb 12, 2026, 12:50 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Anuradha Paudwal support AR Rahman
Anuradha Paudwal support AR Rahman

Anuradha Paudwal Reaction: हिंदी सिनेमा की मशहूर सिंगर अनुराधा पौडवाल ने हाल ही में एआर रहमान से जुड़े विवाद पर अपनी बात रखी. सिंगर पर इंडस्ट्री में कथित ‘सांप्रदायिक’ कमेंट को लेकर चर्चा हो रही है. इस पूरे मामले पर बोलते हुए अनुराधा ने रहमान का सपोर्ट किया और उन्हें एक ‘संत स्वभाव’ का इंसान बताया. उन्होंने कहा कि वे उन्हें पर्सनली नहीं जानतीं, लेकिन उनके म्यूजिक से उनकी पर्सनैलिटी का अंदाजा लगाया जा सकता है.

एएनआई से बातचीत के दौरान अनुराधा पौडवाल ने कहा, ‘मैं एआर रहमान से कभी पर्सनली नहीं मिली, लेकिन उनके म्यूजिक के जरिए ही उन्हें जानती हूं. उनका म्यूजिक बताता है कि वो बहुत ही संत स्वभाव के इंसान हैं’. उन्होंने साफ कहा कि किसी कलाकार को उसके काम से समझना चाहिए, क्योंकि वही उसकी असली पहचान होती है. मीडिया में चल रही खबरों को लेकर भी अनुराधा ने अपनी बात रखी. उन्होंने कहा, ‘मैं लंबे समय से इंडस्ट्री में हूं’. 

fallback

Add Zee News as a Preferred Source

बोलीं- मीडिया को सब सनसनीखेज चाहिए होता है

उन्होंने कहा, ‘मैंने देखा है कि इंटरव्यू के दौरान सवाल अक्सर इस तरह पूछे जाते हैं कि सामने वाला कोई खास जवाब दे दे. मीडिया को सीधे-सादे इंटरव्यू पसंद नहीं आते. उन्हें कुछ अलग और सनसनीखेज चाहिए होता है’. अनुराधा का मानना है कि सिर्फ एआर रहमान ही नहीं, बल्कि किसी भी कलाकार से बात करते समय कई बार सवालों को इस तरह घुमा दिया जाता है कि विवाद खड़ा हो जाए. उनके मुताबिक, हर बयान को उसके पूरे संदर्भ में समझना जरूरी है. 

14 मिनट की रूह कंपा देने वाली शॉर्ट फिल्म... एक लड़की जो लोगों को बना देती है पत्थर की मूर्त, 11 साल से यूट्यूब पर कर रही राज, रेटिंग भी मिली 7.9

अनुराधा पौडवाल ने भी किया रहमान का सपोर्ट 

अधूरी बातों से गलतफहमी पैदा हो सकती है और फिर वही बात बड़ा मुद्दा बन जाती है. उन्होंने आगे कहा, ‘एआर रहमान ने म्यूजिक इंडस्ट्री को अनगिनत बेहतरीन गाने दिए हैं. वे इन छोटी बातों से कहीं ऊपर हैं. उन्होंने अपने करियर में इतना हासिल कर लिया है कि अब कोई भी उनके काम या पहचान को प्रभावित नहीं कर सकता’. एक वरिष्ठ कलाकार के तौर पर उन्होंने रहमान के योगदान की सराहना की. अनुराधा पौडवाल से पहले कई और कलाकार उनके सपोर्ट में अपनी बात रख चुके हैं. 

fallback

कई कलाकार कर चुके हैं रहमान को सपोर्ट 

गौरतलब है कि ये विवाद तब शुरू हुआ जब रहमान ने बीबीसी एशियन नेटवर्क को दिए इंटरव्यू में कहा था कि पिछले कुछ सालों में हिंदी फिल्म इंडस्ट्री से उन्हें पहले जैसा काम नहीं मिल रहा. उन्होंने इसे इंडस्ट्री में आए बदलावों से जोड़ा था. इसके बाद कंगना रनौत, परेश रावल, रणवीर शौरी, सुभाष घई और शोभा डे समेत कई लोगों ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी.

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल...और पढ़ें

TAGS

Anuradha PaudwalAR Rahman

Trending news

आप कुछ ज्यादा ही पढ़ रहे हैं... वांगचुक के भाषण पर केंद्र से बोला सुप्रीम कोर्ट
Sonam Wangchuk
आप कुछ ज्यादा ही पढ़ रहे हैं... वांगचुक के भाषण पर केंद्र से बोला सुप्रीम कोर्ट
Bharat Bandh: ओडिशा, केरल, पश्चिम बंगाल और... देशभर में क्या है भारत बंद का माहौल?
Bharat Bandh
Bharat Bandh: ओडिशा, केरल, पश्चिम बंगाल और... देशभर में क्या है भारत बंद का माहौल?
स्टार्ट अप के लिए मांगे पैसे, इनकार करने पर जल्लाद बना बेटा,कर दिया मां-बाप का कत्ल
bengaluru news
स्टार्ट अप के लिए मांगे पैसे, इनकार करने पर जल्लाद बना बेटा,कर दिया मां-बाप का कत्ल
क्या है तलाक-ए-हसन? सुप्रीम कोर्ट की बड़ी दखल, CJI ने किसके पास भेजा केस?
Supreme Court
क्या है तलाक-ए-हसन? सुप्रीम कोर्ट की बड़ी दखल, CJI ने किसके पास भेजा केस?
भारत के बिना BRICS की तरक्की नामुमकिन, इंडिया-चीन के रिश्तों पर बोले पूर्व राजदूत
India China relations
भारत के बिना BRICS की तरक्की नामुमकिन, इंडिया-चीन के रिश्तों पर बोले पूर्व राजदूत
बांग्लादेश चुनाव क्यों बना भारत की ‘नेबरहुड पॉलिटिक्स’ की अग्निपरीक्षा? ढाका पर नजर
Bangladesh Elections 2026
बांग्लादेश चुनाव क्यों बना भारत की ‘नेबरहुड पॉलिटिक्स’ की अग्निपरीक्षा? ढाका पर नजर
‘आपने इंजन क्यों बंद किए…?’ अहमदाबाद प्लेन क्रैश पर बड़ा खुलासा, पायलट पर शक की सूई?
ahmedabad plane crash
‘आपने इंजन क्यों बंद किए…?’ अहमदाबाद प्लेन क्रैश पर बड़ा खुलासा, पायलट पर शक की सूई?
DNA: 1937 में जिन्ना की मुस्लिम लीग को किस बात पर थी वंदे मातरम से चिढ़?
DNA
DNA: 1937 में जिन्ना की मुस्लिम लीग को किस बात पर थी वंदे मातरम से चिढ़?
अब भारत में भी बच्चों से दूर होगा सोशल मीडिया, सरकार ने कर ली बैन की तैयारी!
social media
अब भारत में भी बच्चों से दूर होगा सोशल मीडिया, सरकार ने कर ली बैन की तैयारी!
भीड़ कम जुटी, लेकिन जुबान पहले जैसे ही जहरीली! बंगाल में बनने लगी बाबरी मस्जिद
DNA
भीड़ कम जुटी, लेकिन जुबान पहले जैसे ही जहरीली! बंगाल में बनने लगी बाबरी मस्जिद