Life In A Metro… एक्ट्रेस नफीसा अली गंभीर बीमारी से हैं पीड़ित, सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर हुईं इमोशनल

Hindi Newsबॉलीवुड

हिंदी फिल्म सिनेमा की जानी-मानी एक्ट्रेस नफीसा अली ने हाल ही में सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया है जिसमें उन्होंने अपनी बीमारी के बारे में जानकारी दी है.

 

Written By  Jyoti Rajput|Last Updated: Sep 16, 2025, 07:05 PM IST
नफीसा अली ने साल 1979 में फिल्म 'जुनून' से अपने करियर की शुरुआत की थी इस फिल्म में वो एक्टर शशि कपूर के साथ नजर आई थीं. शशि कपूर के अलावा नफीसा ने कई बड़े-बड़े एक्टर्स के साथ काम किया है जिसमें अमिताभ बच्चन की ‘मेजर साहब’, धर्मेंद्र की ‘आंतक’ और विनोद खन्ना की ‘क्षत्रिय’ भी शामिल है. वहीं एक्ट्रेस ने अनुराग कश्यप की फिल्म ‘लाइफ इन अ मेट्रो’, फिल्म ‘गुजारिश’, ‘यमला पगला दीवाना’ और ‘वेबफा’ में भी काम किया है. नफीसा ने साल 1996 में मिस इंडिया का खिताब भी जीता था जिसके बाद उन्होंने इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर इंडिया को रिप्रेजेंट किया था.

यह भी पढ़ें: कभी बनी थीं Tere Naam की ‘निर्झरा’ की सहेली, आज 22 साल बदला इस एक्ट्रेस का रूप! 

 

बीमारी का खुलासा
नफीसा अली काफी लंबे समय से फिल्मों से दूरी बनाए हुए हैं जिसकी वजह उनकी बीमारी है. नफीसा अली ने हाल ही में सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया है जिसमें उन्होंने हेल्थ से जुड़ी अपडेट्स दी है और बताया कि बीमारी के पता चलने का बाद सर्जरी नहीं हो पाएगी इसलिए वो फिर से कीमोथेरेपी शुरू ले रही हैं. 

 

स्क्रीनशॉट
नफीसा ने सोशल मीडिया पर एक स्क्रीनशॉट शेयर किया है जिसमें लिखा है, ‘एक दिन मेरे बच्चों ने पूछा, जब आप नहीं रहेंगी, तो हम किस के पास जाएंगे?’ मैंने कहा, एक दुसरे से सहारा लो. मेरा सबसे बड़ा गिफ्ट यही है, भाई-बहन, जो एक ही प्यार और यादें शेयर करें. एक दूसरे को प्रोटेक्ट करो, और याद रखो. आपकी रिश्ता लाइफ की किसी भी प्रॉब्लम से ज्यादा मजबूत है.’ 

 

पीईटी स्कैन
वहीं एक्ट्रेस ने पोस्ट को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, 'आज से मेरे सफर का न्यू चैप्टर शुरु. कल मेरा पीईटी स्कैन हुआ… सर्जरी मुमकिन नहीं, इसलिए फिर से कीमोथेरेपी. विश्वास करें, मुझे लाइफ से प्यार है.’

Jyoti Rajput

पंडित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय विश्वविद्यालय से इलेट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री हासिल की है. दैनिक जागरण प्रिंट और सहारा न्यूज नेटवर्क में ट्रेनिंग लेने के बाद ज़ी न्यूज में काम कर रही हैं. ...और पढ़ें

Nafisa AliNafisa Ali suffering from cancer againAnurag basufilm life in a metro

