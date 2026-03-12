Advertisement
सलमान खान-अभिनव कश्यप विवाद पर अनुराग कश्यप ने तोड़ी चुप्पी, बोले- 'मुझे पता है असल में क्या हो रहा...'

सलमान खान-अभिनव कश्यप विवाद पर अनुराग कश्यप ने तोड़ी चुप्पी, बोले- ‘मुझे पता है असल में क्या हो रहा...’

Anurag Kashyap Breaks Silence On Abhinav-Salman Controversy: फिल्म डायरेक्टर अभिनव कश्यप ने बॉलीवुड एक्टर सलमान खान और उनके परिवार के खिलाफ एक इंटरव्यू में कई आरोप लगाए थे. इसके बाद सलमान खान ने अभिनव कश्यप पर मानहानि का केस भी किया था. अब इस मामले पर डायरेक्टर अनुराग कश्यप ने खुलासा किया है कि उस वक्त वह क्यों चुप रहे थे.

Written By  Kajol Gupta |Last Updated: Mar 12, 2026, 06:14 PM IST
सलमान खान-अभिनव कश्यप विवाद पर अनुराग कश्यप ने तोड़ी चुप्पी, बोले- ‘मुझे पता है असल में क्या हो रहा...’

Anurag Kashyap Breaks Silence On Abhinav-Salman Controversy: अगर आप मनोरंजन की दुनिया की खबरों में दिलचस्पी रखते हैं, तो आपको सलमान खान और अभिनव कश्यप के बीच हुए विवाद के बारे में जरूर पता होगा. कुछ समय पहले अभिनव कश्यप ने कई इंटरव्यू दिए थे, जिनमें उन्होंने सलमान खान और उनके परिवार के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया था. इसके बाद सलमान खान ने उनके खिलाफ मानहानि का केस भी दर्ज कराया था. अब अभिनव के भाई और मशहूर डायरेक्टर अनुराग कश्यप ने इस पूरे मामले पर अपनी चुप्पी तोड़ी है और बताया है कि उन्होंने उस समय कुछ क्यों नहीं कहा.

अनुराग कश्यप ने सलमान-अभिनव विवाद पर तोड़ी चुप्पी

अनुराग कश्यप की गिनती इंडस्ट्री के बेहतरीन डायरेक्टर्स में होती है. अभिनव कश्यप उनके भाई हैं. हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में अनुराग ने बताया कि वह सलमान खान और अभिनव कश्यप के विवाद के दौरान चुप क्यों रहे. उन्होंने कहा कि उनसे इस मामले में कुछ भी न बोलने के लिए कहा गया था.

'धुरंधर' के बीच नेटफ्लिक्स पर ट्रेंड कर रही 1:47 घंटे की ये फिल्म, साइकोलॉजिकल थ्रिलर ने दुनियाभर में मचाया तहलका, कहानी में ऐसा ट्विस्ट कि लोग रह गए हैरान

‘असल में क्या हो रहा...’

अनुराग कश्यप ने कहा, 'मुझे पता है कि असल में क्या हो रहा है, लेकिन सीधी सी बात है कि मैं इस बारे में कुछ भी नहीं बोलूंगा. क्योंकि अभिनव ने मुझसे कहा था कि मैं उनके बारे में बात न करूं. एक भाई होने के नाते मैं उनसे प्यार करता हूं और उनकी बात का सम्मान करता हूं. कई बातें कही गईं और मानहानि का केस भी हुआ, लेकिन मैं इस पर सार्वजनिक रूप से कुछ भी नहीं कहना चाहता.' अनुराग ने आगे बताया कि उनके भाई ने उन्हें साफ तौर पर इस मुद्दे पर बात करने से मना किया था, इसलिए उन्होंने इस विवाद से दूरी बनाए रखी.

अभिनव ने सलमान खान को कहा था ‘डरपोक’

बता दें कि कुछ समय पहले अभिनव कश्यप ने एक इंटरव्यू में सलमान खान को ‘डरपोक एक्टर’ कहा था. इतना ही नहीं, उन्होंने सलमान खान के भाई अरबाज खान के लिए भी अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया था. अभिनव ने कहा था कि अरबाज खान को कुछ भी नहीं आता. अभिनव के इन बयानों के बाद सलमान खान और अरबाज खान ने उनसे सबके सामने माफी मांगने और 9 करोड़ रुपये का हर्जाना देने की मांग की थी. बता दें कि अभिनव कश्यप को सलमान खान की फिल्म 'दबंग' को डायरेक्ट करने के लिए जाना जाता है. यह फिल्म साल 2010 में रिलीज हुई थी. इस फिल्म के को-प्रोड्यूसर अरबाज खान थे. 

