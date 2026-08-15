/मैंने उसे खुद से दूर... 20 साल छोटी गर्लफ्रेंड संग रिश्ते पर अनुराग कश्यप ने तोड़ी चुप्पी, 11 साल डेट करने के बाद भी शादी से क्यों किया इनकार?

फिल्म निर्देशक और एक्टर अनुराग कश्यप ने हाल ही में अपनी लॉन्गटर्म गर्लफ्रेंड शुभ्रा शेट्टी को लेकर खुलकर बात की है. इस दौरान उन्होंने माना कि उम्र के अंतर को लेकर वो खुद भी कई बार सोच चुके हैं और एक वक्त ऐसा आया जब उन्होंने शुभ्रा को खुद से दूर करने की कोशिश तक की थी. अनुराग ने कहा, 'हम दोनों ही अपने बारे में सचेत रहे हैं. मैं तो पहले से कहीं ज्यादा सचेत रहा हूं... एक समय ऐसा भी आया जब मैं इतना ज्यादा सचेत हो गया था कि इसे दूर करने की बहुत कोशिश कर रहा था.'
शुभ्रा के साथ अपने रिश्ते की शुरुआत को याद करते हुए अनुराग ने बताया कि समय के साथ उनका नजरिया काफी बदल गया. शुभ्रा ने बातचीत में बताया कि रिश्ते की शुरुआत में उन्होंने अनुराग से कहा था कि प्यार में पड़ना उनकी विशलिस्ट में शामिल है और इसे महसूस करने के बाद वो खुशी-खुशी मर सकती हैं. शुभ्रा की ये बात सुनकर अनुराग काफी इमोशनल हो गए थे.
अनुराग ने इमोशनल होते हुए कहा कि शुभ्रा से मिलने से पहले उन्हें मौत से डर नहीं लगता था, लेकिन इस रिश्ते ने उनके अंदर जिंदगी को और लंबा जीने की इच्छा पैदा कर दी. उम्र का अंतर जहां लोगों के लिए चर्चा का टॉपिक है, वहीं दोनों के लिए ये रिश्ता एक-दूसरे को समझने और जिंदगी को अलग नजर से देखने का जरिया बन चुका है. अब सबसे बड़ा सवाल शादी को लेकर है.
क्या करीब एक दशक से ज्यादा समय से साथ रह रहा ये कपल शादी करेगा?. इस सवाल पर अनुराग ने साफ कहा कि शुभ्रा शादी में विश्वास नहीं करती हैं. उन्होंने कहा, 'मैं उसके साथ रहकर बहुत खुश हूं. मैं उसके साथ रहना चाहता हूं. इसलिए, चाहे जो भी करना पड़े. जीवन में बहुत कुछ है.'
अनुराग ने अपनी उम्र और फ्यूचर को लेकर अपनी चिंता भी जाहिर की. उन्होंने कहा, 'एक बूढ़े आदमी की इनसिक्योरिटी क्या होती है? मैं इतना स्वस्थ रहना चाहता हूं कि अपने लववंस से भी अधिक जी सकूं.' आखिर में उन्होंने अपने रिश्ते को लेकर सबसे जरूरी बात कही. उन्होंने कहा, 'जब तक हमें वो मिल गया है जो हमें अभी मिला है, मैं किसी भी चीज से खुश हूं. मैं इसे खोना नहीं चाहता.'
53 साल के अनुराग और 30 के आसपास की शुभ्रा ने उम्र के अंतर, लोगों की बातों और रिश्ते को लेकर अपनी इनसिक्योरिटी के बावजूद साथ बने रहने का फैसला किया है. शुभ्रा पहले अनुराग के प्रोडक्शन हाउस फैंटम फिल्म्स में असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर काम कर चुकी हैं और दोनों को पहली बार साल 2015 के आसपास साथ देखा गया था. अनुराग ने 2018 में पब्लिकली अपने रिश्ते को स्वीकार किया था. आज शादी को लेकर दोनों की सोच भले ही अलग हो, लेकिन अनुराग की बातों से साफ है कि फिलहाल उनके लिए रिश्ते को किसी नाम में बांधने से ज्यादा जरूरी उसे बनाए रखना है.
अनुराग की लव लाइफ की बात करें तो, शुभ्रा से रिश्ते से पहले उनकी जिंदगी में दो शादियां हो चुकी हैं. उनकी पहली शादी फिल्म एडिटर आरती बजाज से हुई थी. दोनों की एक बेटी आलिया कश्यप है और साल 2009 में उनका तलाक हो गया था. इसके बाद, अनुराग की जिंदगी में एक्ट्रेस कल्कि कोचलिन आईं. दोनों की मुलाकात फिल्म ‘देव डी’ के दौरान हुई और करीब दो साल के रिश्ते के बाद 2011 में शादी कर ली. हालांकि, ये शादी भी ज्यादा लंबी नहीं चली और साल 2015 में दोनों का तलाक हो गया. अनुराग ने बाद में अपनी पिछली रिलेशनशिप्स को लेकर माना था कि उनका काम और फिल्मों के प्रति जुनून उनके रिश्तों पर भारी पड़ता रहा है.
अनुराग की दोनों शादियां टूटने के बावजूद, उनका अपनी एक्स वाइव्स के साथ रिश्ता कड़वाहट भरा नहीं है. वो आरती और कल्कि दोनों को अपनी जिंदगी का अहम हिस्सा मानते हैं. एक बातचीत में अनुराग ने बताया था कि वो दोनों के साथ दोस्ती बनाए हुए हैं और ईमानदारी से बातचीत करना ही रिश्तों में कड़वाहट को दूर रखता है. उन्होंने आरती को लेकर कहा था, 'हम दोस्त हैं और वो आज भी मेरा काम एडिट करती हैं.' जबकि, कल्कि के साथ भी उन्होंने दोस्ती और सम्मान का रिश्ता बनाए रखा है. यहां तक कि अनुराग ने दोनों को अपनी जिंदगी के दो मजबूत स्तंभ भी कहा था.