/मैंने उसे खुद से दूर... 20 साल छोटी गर्लफ्रेंड संग रिश्ते पर अनुराग कश्यप ने तोड़ी चुप्पी, 11 साल डेट करने के बाद भी शादी से क्यों किया इनकार?

अनुराग की लव लाइफ की बात करें तो, शुभ्रा से रिश्ते से पहले उनकी जिंदगी में दो शादियां हो चुकी हैं. उनकी पहली शादी फिल्म एडिटर आरती बजाज से हुई थी. दोनों की एक बेटी आलिया कश्यप है और साल 2009 में उनका तलाक हो गया था. इसके बाद, अनुराग की जिंदगी में एक्ट्रेस कल्कि कोचलिन आईं. दोनों की मुलाकात फिल्म ‘देव डी’ के दौरान हुई और करीब दो साल के रिश्ते के बाद 2011 में शादी कर ली. हालांकि, ये शादी भी ज्यादा लंबी नहीं चली और साल 2015 में दोनों का तलाक हो गया. अनुराग ने बाद में अपनी पिछली रिलेशनशिप्स को लेकर माना था कि उनका काम और फिल्मों के प्रति जुनून उनके रिश्तों पर भारी पड़ता रहा है.