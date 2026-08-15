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मैंने उसे खुद से दूर... 20 साल छोटी गर्लफ्रेंड संग रिश्ते पर अनुराग कश्यप ने तोड़ी चुप्पी, 11 साल डेट करने के बाद भी शादी से क्यों किया इनकार?

Anurag Kashyap-Shubhra Shetty : फिल्म निर्देशक अनुराग कश्यप और शुभ्रा शेट्टी का रिश्ता एक बार फिर खबरों में छाया हुआ है. करीब 11 साल से एक-दूसरे के साथ रह रहे इस कपल ने हाल ही में अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर खुलकर बात की है. खासतौर पर दोनों के बीच करीब 20 साल के उम्र के फासले को लेकर अनुराग ने बताया कि उन्हें किस तरह की ट्रोलिंग और सवालों का सामना करना पड़ा.

Written ByJyoti Rajput
Published: Aug 15, 2026, 09:47 PM IST|Updated: Aug 15, 2026, 09:51 PM IST
मैंने उसे खुद से दूर... 20 साल छोटी गर्लफ्रेंड संग रिश्ते पर अनुराग कश्यप ने तोड़ी चुप्पी, 11 साल डेट करने के बाद भी शादी से क्यों किया इनकार?

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Jyoti Rajput

Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले 1 साल से ज्यादा से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. दैनिक जागरण प्रिंट और सहारा न्यूज नेटवर्क में ट्रेनिंग लेने के बाद अब Zee News में काम कर रही हैं. कुछ समय तक लाइफस्टाइल की खबरों में काम करने के बाद अब एंटरटेनमेंट में काम कर रही हैं. वहीं हॉलीवुड की खबरों और फिल्मों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी (MCU) से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री हासिल की है. आप Jyoti.Rajput@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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