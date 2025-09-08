‘वो पीछे पड़ जाते हैं…’ अनुराग कश्यप के भाई ने सलमान खान को कहा गुंडा, बोला- बदतमीज और गंदा इंसान

सलमान खान का नाम आए दिन सुर्खियों में छाया रहता है. वहीं अब फिर से भाईजान न्यूज का हिस्सा बन गए हैं. अनुराग कश्यप के भाई अभिनव कश्यप ने एक्टर के खिलाफ चौंकाने वाला बयान दिया है. आइए जानते हैं पूरा मामला.
सलमान खान इस बार अपनी किसी फिल्म या शो के लिए नहीं बल्कि अपने खराब व्यवहार को लेकर चर्चा का विषय बने हुए हैं. दरअसल हाल ही में फिल्ममेकर अनुराग कश्यप के भाई अभिनव कश्यप ने सलमान के खिलाफ कुछ हैरान कर देने वाले खुलासे किए हैं. अभिनव कश्यप कई सालों से बॉलीवुड में एक्टर और डायरेक्टर के रूप में काम कर रहे हैं इस दौरान उन्होंने कई फिल्मों को बनाया है. वहीं सलमान खान की फिल्म 'दबंग' के पहले पार्ट में अभिनव कश्यप ने बतौर निर्देशक काम किया था. यह भी पढ़ें: MTV VMA 2025: Lady Gaga बनीं न्यूयॉर्क अवॉर्ड नाइट की स्टार, ‘आर्टिस्ट ऑफ द ईयर’ का टाइटल किया अपने नाम
'गुंडा' और 'बद्तमीज'
सलमान खान के साथ अपने करियर की सुपरहिट फिल्म देने के बाद निर्देशक अभिनव कश्यप ने एक्टर को 'गुंडा' और 'बद्तमीज' कह दिया है. जी हां! फिल्ममेकर का ये बयान सुनने के बाद सभी शॉक्ड रह गए हैं कि आखिर उन्होंने ऐसा बयान क्यों दिया है. अभिनव कश्यप ने हाल ही में मीडिया से बात करते समय सलमान खान को अनप्रोफेशनल और गुंडा बताते हुए कहा, 'सलमान खान कभी एक्टिंग में इन्वॉल्व नहीं होते हैं. उन्हें एक्टिंग में कोई दिलचस्पी नहीं है और उन्हें पिछले 25 सालों से नहीं है. वो काम पर आकर एहसान करते हैं, उन्हें सेलिब्रिटी होने का ज्यादा शौक है, मगर एक्टिंग में कोई दिलचस्पी नहीं है.'
'वो आपके पीछे पड़...'
निर्देशक अभिनव कश्यप ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, 'वो एक गुंडा है. गंदा इंसान है! दबंग से पहले मुझे इस बात का अंदाजा नहीं था. सलमान खान बदतमीज और गंदा इंसान है.' वहीं फिल्ममेकर ने सलमान खान के परिवार पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं और उन्हें बॉलीवुड में स्टार सिस्टम स्टार्ट करने के लिए जिम्मेदार ठहराया है. अभिनव कश्यप ने बात करते हुए कहा, 'सलमान बदले की भावना से काम करते हैं और वो हर सिस्टम को पूरी तरह से कंट्रोल करते हैं और अगर आप उनकी किसी बात से सहमत नहीं हैं, तो वो आपके पीछे पड़ जाते हैं.' वहीं निर्देशक अभिनव कश्यप ने अपने भाई अनुराग कश्यप के साथ फिल्म 'तेरे नाम' के दौरान हुए भेदभाव के बारे में भी खुलासा किया और फिल्म में क्रेडिट न देने का आरोप लगाया है.
