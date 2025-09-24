सलमान खान ने की इस फिल्म की तारीफ, तो बरस पड़े डायरेक्टर, तिलमिलाई जुबां से बोले- ‘वो हमारे जूते चाटेंगे...’

Abhinav Kashyap On Salman Khan: इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म ‘बैटेल ऑफ गलवान’ को लेकर बिजी चल रहे सलमान खान पर एक बार फिर से निशाना साधते हुए ‘दबंग’ निर्देशक अभिनव कश्यप ने बड़ा आरोप लगाया है. उन्होंने कहा कि सलमान, उनके भाई अनुराग कश्यप की आड़ लेकर उन्हें चुप कराना चाहते हैं. हाल ही में सलमान ने अनुराग की नई फिल्म ‘निशांची’ की तारीफ की, लेकिन अभिनव का कहना है कि ये तारीफ सच्ची नहीं बल्कि एक चाल है.

अभिनव का कहना है कि ये सब उन्हें शांत करने के लिए किया जा रहा है. अभिनव कश्यप ने कहा, “ये सब पहले से सलमान की किस्मत में लिखा हुआ है कि वो हमारे जूतों में ही चमकेगा. वो दिखाना चाहता है कि वो हमारा सपोर्ट है, जबकि असलियत में ऐसा नहीं है”. उन्होंने आगे कहा, “सलमान सोचते हैं शायद अनुराग मुझे समझाएंगे और मैं बोलना बंद कर दूंगा. इसी वजह से वे मेरे भाई की फिल्म की तारीफ कर रहे हैं और ‘चमचागिरी’ कर रहे हैं”.

अभिनव ने फिर सलमान पर लगाया आरोप

उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि ऐसे ही लोग बिना टैलेंट के आगे बढ़ जाते हैं. अभिनव ने पुराने किस्से को याद करते हुए बताया कि ‘तेरे नाम’ फिल्म के समय भी सलमान और अनुराग के बीच टकराव हुआ था. उन्होंने कहा कि लोगों को लगता है अनुराग को निकाला गया था, लेकिन हकीकत ये है कि उन्होंने खुद मतभेदों के चलते प्रोजेक्ट छोड़ा था. अनुराग ने खुद इस पर सफाई दी थी. उन्होंने संदीश भाटिया से बातचीत में कहा था, “मुझे किसी ने ‘तेरे नाम’ से बाहर नहीं किया”.

‘तेरे नाम’ को लेकर खोला बड़ा राज

उन्होंने बताया, “ये फिल्म खुद मुझसे दूर हो गई. मैंने बस सलमान से कहा था कि उन्हें सीने पर बाल उगाने चाहिए. उस पर सलमान ने कुछ नहीं कहा, लेकिन प्रोड्यूसर को ये बात पसंद नहीं आई”. अभिनव ने कहा कि उन्होंने पूरी स्क्रिप्ट तैयार की थी, लेकिन शूटिंग उनके बिना ही शुरू हो गई. इस फिल्म का निर्देशन सतीश कौशिक ने किया और 2003 में ये रिलीज हुई. ‘तेरे नाम’ में सलमान खान और भूमि‍का चावला मुख्य किरदार में थे. ये तमिल फिल्म ‘सेतु’ का हिंदी रीमेक थी.

सलमान के परिवार पर भी बोले अभिनव

सलमान ने इसमें ‘राधे’ का रोल निभाया था. प्यार में पड़ने के बाद उसकी जिंदगी बदल जाती है. ये फिल्म सलमान की जिंदगी की सबसे इमोशनल फिल्मों में से एक है. अभिनव ने सलमान खान परिवार पर तंज कसते हुए अमजद खान और सलीम खान का किस्सा भी याद दिलाया. उन्होंने कहा कि ‘शोले’ फिल्म में गब्बर के रोल पर शक जताने की वजह से अमजद खान ने सलीम खान के साथ दोबारा काम नहीं किया. अभिनव ने कहा कि जैसे अमजद खान ने भरोसे के टूटने पर रिश्ता खत्म किया, वैसे ही उनका भी सलमान और उनके परिवार के साथ यही एक्सपीरियंस रहा है.