सलमान खान ने की इस फिल्म की तारीफ, तो बरस पड़े डायरेक्टर, तिलमिलाई जुबां से बोले- ‘वो हमारे जूते चाटेंगे...’
Advertisement
trendingNow12934908
Hindi Newsबॉलीवुड

सलमान खान ने की इस फिल्म की तारीफ, तो बरस पड़े डायरेक्टर, तिलमिलाई जुबां से बोले- ‘वो हमारे जूते चाटेंगे...’

Salman Khan: सलमान खान इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म ‘बैटेल ऑफ गलवान’ को लेकर बिजी चल रहे हैं. इसी बीच एक जाने-माने डायरेक्टर ने सुपरस्टार पर आरोप लगाया है कि वे उनके भाई की आड़ लेकर उन्हें चुप कराना चाहते हैं. उन्होंने कहा कि सलामन जानबूझ कर उनके भाई की फिल्म की तारीफ कर रहे हैं. ये एक चाल है.  

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Sep 24, 2025, 02:52 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सलमान खान ने की इस फिल्म की तारीफ, तो बरस पड़े डायरेक्टर
सलमान खान ने की इस फिल्म की तारीफ, तो बरस पड़े डायरेक्टर

Abhinav Kashyap On Salman Khan: इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म ‘बैटेल ऑफ गलवान’ को लेकर बिजी चल रहे सलमान खान पर एक बार फिर से निशाना साधते हुए ‘दबंग’ निर्देशक अभिनव कश्यप ने बड़ा आरोप लगाया है. उन्होंने कहा कि सलमान, उनके भाई अनुराग कश्यप की आड़ लेकर उन्हें चुप कराना चाहते हैं. हाल ही में सलमान ने अनुराग की नई फिल्म ‘निशांची’ की तारीफ की, लेकिन अभिनव का कहना है कि ये तारीफ सच्ची नहीं बल्कि एक चाल है. 

अभिनव का कहना है कि ये सब उन्हें शांत करने के लिए किया जा रहा है. अभिनव कश्यप ने कहा, “ये सब पहले से सलमान की किस्मत में लिखा हुआ है कि वो हमारे जूतों में ही चमकेगा. वो दिखाना चाहता है कि वो हमारा सपोर्ट है, जबकि असलियत में ऐसा नहीं है”. उन्होंने आगे कहा, “सलमान सोचते हैं शायद अनुराग मुझे समझाएंगे और मैं बोलना बंद कर दूंगा. इसी वजह से वे मेरे भाई की फिल्म की तारीफ कर रहे हैं और ‘चमचागिरी’ कर रहे हैं”.

fallback

Add Zee News as a Preferred Source

अभिनव ने फिर सलमान पर लगाया आरोप

उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि ऐसे ही लोग बिना टैलेंट के आगे बढ़ जाते हैं. अभिनव ने पुराने किस्से को याद करते हुए बताया कि ‘तेरे नाम’ फिल्म के समय भी सलमान और अनुराग के बीच टकराव हुआ था. उन्होंने कहा कि लोगों को लगता है अनुराग को निकाला गया था, लेकिन हकीकत ये है कि उन्होंने खुद मतभेदों के चलते प्रोजेक्ट छोड़ा था. अनुराग ने खुद इस पर सफाई दी थी. उन्होंने संदीश भाटिया से बातचीत में कहा था, “मुझे किसी ने ‘तेरे नाम’ से बाहर नहीं किया”.

800 साड़ियां और 150 बॉडीगार्ड वाली तान्या मित्तल ने खुद को बताया ‘साइको’, सुनकर घरवालों का खुला रह गया मुंह

‘तेरे नाम’ को लेकर खोला बड़ा राज 

उन्होंने बताया, “ये फिल्म खुद मुझसे दूर हो गई. मैंने बस सलमान से कहा था कि उन्हें सीने पर बाल उगाने चाहिए. उस पर सलमान ने कुछ नहीं कहा, लेकिन प्रोड्यूसर को ये बात पसंद नहीं आई”. अभिनव ने कहा कि उन्होंने पूरी स्क्रिप्ट तैयार की थी, लेकिन शूटिंग उनके बिना ही शुरू हो गई. इस फिल्म का निर्देशन सतीश कौशिक ने किया और 2003 में ये रिलीज हुई. ‘तेरे नाम’ में सलमान खान और भूमि‍का चावला मुख्य किरदार में थे. ये तमिल फिल्म ‘सेतु’ का हिंदी रीमेक थी. 

fallback

सलमान के परिवार पर भी बोले अभिनव

सलमान ने इसमें ‘राधे’ का रोल निभाया था. प्यार में पड़ने के बाद उसकी जिंदगी बदल जाती है. ये फिल्म सलमान की जिंदगी की सबसे इमोशनल फिल्मों में से एक है. अभिनव ने सलमान खान परिवार पर तंज कसते हुए अमजद खान और सलीम खान का किस्सा भी याद दिलाया. उन्होंने कहा कि ‘शोले’ फिल्म में गब्बर के रोल पर शक जताने की वजह से अमजद खान ने सलीम खान के साथ दोबारा काम नहीं किया. अभिनव ने कहा कि जैसे अमजद खान ने भरोसे के टूटने पर रिश्ता खत्म किया, वैसे ही उनका भी सलमान और उनके परिवार के साथ यही एक्सपीरियंस रहा है.

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Vandana Saini

जी न्यूज में सब ए़डिटर. 11 साल से डिजिटल मीडिया में सक्रिय. एंटरटेनमेंट की खबरें लिखती हैं. दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. रचनात्मक कहानियां ...और पढ़ें

TAGS

Abhinav KashyapSalman KhanAnurag Kashyap

Trending news

R. G. Kar आंदोलन से जुड़े डॉ. अनिकेत का तबादला रद्द, कोर्ट ने सरकार को लगाई फटकार
RG Kar Medical College
R. G. Kar आंदोलन से जुड़े डॉ. अनिकेत का तबादला रद्द, कोर्ट ने सरकार को लगाई फटकार
PM मोदी को मिले उपहारों को ला सकते हैं अपने घर, बस करना होगा ये काम
PM Modi
PM मोदी को मिले उपहारों को ला सकते हैं अपने घर, बस करना होगा ये काम
J&K: जम्मू-कश्मीर का 4 राज्यसभा सीटों के उपचुनाव की तारीख घोषित, जानिए कब होगी गिनती
Jammu and Kashmir
J&K: जम्मू-कश्मीर का 4 राज्यसभा सीटों के उपचुनाव की तारीख घोषित, जानिए कब होगी गिनती
सोनम वांगचुक के नेतृत्‍व में लद्दाख को पूर्ण राज्‍य का दर्जा देने की मांग
Leh
सोनम वांगचुक के नेतृत्‍व में लद्दाख को पूर्ण राज्‍य का दर्जा देने की मांग
99.99% से किया नीट क्लियर, MBBS में एडमिशन वाले दिन की खुदकुशी, नोट में लिखा....
Teen Suicide case
99.99% से किया नीट क्लियर, MBBS में एडमिशन वाले दिन की खुदकुशी, नोट में लिखा....
जब पंजाब के 2 भाई विमान के लैंडिंग गियर में छिपे, अफगानिस्तानी लड़के से खतरनाक कहानी
Plane Landing Gear
जब पंजाब के 2 भाई विमान के लैंडिंग गियर में छिपे, अफगानिस्तानी लड़के से खतरनाक कहानी
सरकारी हॉस्पिटल के DR. की लापरवाही, ऑक्सीजन मास्क हटाकर महिला ने बताया वो पैर नहीं..
medical negligence
सरकारी हॉस्पिटल के DR. की लापरवाही, ऑक्सीजन मास्क हटाकर महिला ने बताया वो पैर नहीं..
पुलिस के हत्थे चढ़ा सुपारी किलर गैंग, हत्या की साजिश को नाकाम कर किया गिरफ्तार
Hyderabad
पुलिस के हत्थे चढ़ा सुपारी किलर गैंग, हत्या की साजिश को नाकाम कर किया गिरफ्तार
बिजनेस टाइकून नुस्ली वाडिया की बढ़ी मुश्किलें, 30 साल पुराने मामले में FIR दर्ज
mumbai
बिजनेस टाइकून नुस्ली वाडिया की बढ़ी मुश्किलें, 30 साल पुराने मामले में FIR दर्ज
घायल सांप को लेकर अस्पताल पहुंचा शख्स, डॉक्टर ने की सर्जरी, लगाए 6 टांके
snake
घायल सांप को लेकर अस्पताल पहुंचा शख्स, डॉक्टर ने की सर्जरी, लगाए 6 टांके
;