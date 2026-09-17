/अनुराग कश्यप हुए इस हिंदी फिल्म के मुरीद, बताया लंबे समय में देखी सबसे बेहतरीन मूवी; कान्स-वेनिस की फिल्मों से कर डाली तुलना

फिल्ममेकर और अभिनेता अनुराग कश्यप ने हाल ही में एक हिंदी फिल्म की जमकर तारीफ की है. अनुराग कश्यप कान्स और वेनिस जैसे बड़े फिल्म फेस्टिवल्स का हिस्सा रह चुके हैं, लेकिन उन्हें हाल में रिलीज हुई एक हिंदी फिल्म ने खास तौर पर प्रभावित किया है. अनुराग ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर इस फिल्म का रिव्यू शेयर किया. उन्होंने इसे लंबे समय में देखी गई सबसे बेहतरीन हिंदी फिल्मों में से एक बताया. अनुराग ने फिल्म की कहानी और मेकिंग की तारीफ करते हुए कहा कि उन्हें उम्मीद है कि यह फिल्म दुनियाभर के दर्शकों तक पहुंचे.
फिल्ममेकर ने यह भी कहा कि फिल्म को वह पहचान और तारीफ मिलनी चाहिए, जिसकी वह हकदार है. अनुराग की इस प्रतिक्रिया के बाद फिल्म को लेकर दर्शकों की दिलचस्पी भी बढ़ सकती है.
अनुराग कश्यप ने 'बबीता सिंह रिपोर्टिंग' की जमकर तारीफ की है. यह फिल्म 28 अगस्त को प्राइम वीडियो पर रिलीज हुई थी. फिल्म देखने के बाद अनुराग ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर इसका रिव्यू शेयर किया और इसे लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी. अनुराग ने लिखा कि उन्होंने लंबे समय से इतनी अच्छी हिंदी फिल्म नहीं देखी. उन्होंने फिल्म की पूरी टीम के काम की भी तारीफ की. खास तौर पर उन्होंने लीड एक्ट्रेस निमिषा सजयन की परफॉर्मेंस को शानदार बताया. उनके मुताबिक, किरदार की प्रस्तुति में सच्चाई नजर आती है.
अनुराग ने फिल्म की कहानी और निर्देशन की भी तारीफ की. उन्होंने लेखक अमित व्यास और निर्देशक अंबी चक्रवर्ती के काम को सराहा. उनका कहना है कि फिल्म को बेहद अच्छे तरीके से लिखा और बनाया गया है.
अपने पोस्ट में अनुराग ने फिल्म की तुलना कान्स और वेनिस फिल्म फेस्टिवल में देखी गई फिल्मों से भी की. उन्होंने कहा कि उन्हें अफसोस है कि यह फिल्म बड़े फिल्म फेस्टिवल्स तक नहीं पहुंच सकी और सीधे ओटीटी पर रिलीज हो गई. अनुराग के मुताबिक, इस साल कान्स और वेनिस में उन्होंने जितनी फिल्में देखीं, उनमें से आधे से ज्यादा फिल्मों के मुकाबले उन्हें यह फिल्म बेहतर लगी.
उन्होंने बबीता सिंह की रिपोर्टिंग के बारे में खास तौर पर बात करते हुए लिखा, 'मेरी इच्छा है कि दुनिया इस अद्भुत फ़िल्म को देखे. यह फ़िल्म एक ऐसी महिला के बारे में है, जो पितृसत्तात्मक दुनिया में खुद सच का पता लगाने की ज़रूरत महसूस करती है. यह पितृसत्ता का वह रूप नहीं है जो हमें रोज़ाना देखने को मिलता है, बल्कि वह है जो हमारे अंदर गहराई तक बसा हुआ है. ऐसे लोग जो खुद को पितृसत्तात्मक सोच वाला अच्छा इंसान मानते हैं, लेकिन अपनी ही औरतों के प्रति नफ़रत या भेदभाव वाली सोच को पहचान नहीं पाते.'
उन्होंने आगे कहा, 'और एक ऐसी महिला जो एक ऐसी नौकरी कर रही है जो उसे खैरात में मिली है. एक पत्नी जो खुद से, अपने शरीर, घर, पति, अपनी ज़िम्मेदारियों और अपनी खोज से जूझ रही है. आज्ञाकारी होने के छोटे-छोटे कामों में थोड़ी-बहुत राहत ढूंढना, फिर भी अपनी खोज की तह तक जाने के लिए अपने शुभचिंतकों की बात न मानना, ताकि वह खुलकर सांस ले सके. बहुत खूबसूरती से बनाई गई, कमाल की फ़िल्म.'